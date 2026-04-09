Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура

11:38 10.04.2026

09.04.2026



Президент Шавкат Мирзиеев посетил сквер Амира Темура в Ташкенте и возложил венок к подножию памятника нашему великому соотечественнику – выдающемуся государственному деятелю, непобедимому полководцу, покровителю науки, культуры и искусства, Сахибкирану Амиру Темуру.



В эти дни в нашей стране широко отмечается знаменательная дата – 690-летие Амира Темура. По случаю юбилея по всей республике проходят многочисленные духовно-просветительские, научные и культурные мероприятия.



