|Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:38 10.04.2026
Отдана дань глубокого уважения памяти Амира Темура
09.04.2026
Президент Шавкат Мирзиеев посетил сквер Амира Темура в Ташкенте и возложил венок к подножию памятника нашему великому соотечественнику – выдающемуся государственному деятелю, непобедимому полководцу, покровителю науки, культуры и искусства, Сахибкирану Амиру Темуру.
В эти дни в нашей стране широко отмечается знаменательная дата – 690-летие Амира Темура. По случаю юбилея по всей республике проходят многочисленные духовно-просветительские, научные и культурные мероприятия.
Амир Темур – великий исторический деятель, который в XIV веке, в чрезвычайно сложный период восстановил национальную государственность на территории нашей страны, проявив непоколебимую храбрость в борьбе за свободу Родины. Основанная им могущественная держава оставила неизгладимый след в истории мировой цивилизации. Даже спустя семь столетий ученые всего мира продолжают с большим интересом изучать жизнь и деятельность Сахибкирана. Тот факт, что в разных странах созданы тысячи посвященных Амиру Темуру и эпохе Темуридов художественных, научных и культурных произведений, список которых продолжает пополняться и поныне, свидетельствует о поистине непреходящем значении его личности и наследия.
Наши соотечественники испытывают чувство гордости и удовлетворения тем, что на священной земле нашей Родины родился такой великий деятель, как Амир Темур. Глубокое изучение истории и наследия Амира Темура и эпохи Темуридов приобретает как никогда важное значение особенно в наши дни – в условиях Нового Узбекистана. Созданный этой славной династией Ренессанс Темуридов стал источником уверенности, вдохновения и созидательной энергии для нашего народа в формировании в нашей стране фундамента эпохи нового Возрождения.
Такие мудрые изречения Амир Темура, как "Сила – в справедливости", "Справедливость делает мир процветающим", служат сегодня своеобразной программой и практическим руководством в осуществлении широкомасштабных реформ, направленных на построение социального государства и возвышение достоинства человека в нашей стране. В этом смысле наследие Сахибкирана является не только частью славного прошлого нашего народа, но и неразрывно связано с нашим нынешним развитием и стратегическими целями.
В последние годы в нашей стране уделяется особое внимание углубленному изучению наследия Амира Темура и эпохи Темуридов, а также их широкой популяризации как внутри страны, так и за рубежом. С этой целью по случаю 690-летия Амира Темура принято отдельное постановление, и ведется масштабная работа.
В частности, ежегодно апрель будет проходить в качестве месяца Амира Темура. Создаются новые научные и художественные книги, фильмы и спектакли, произведения изобразительного искусства. В частности, переиздано знаменитое произведение "Уложения Темура". В нашей стране есть государственные награды, площади и аллеи, образовательные и культурные учреждения, носящие имя нашего великого предка. Действующие в регионах школы "Темурбеклар мактаби" служат своеобразным образцом в воспитании молодежи в духе преданности Родине.
Наглядным примером последовательного и систематического продолжения этой благородной работы служит и тот факт, что в эти дни в столице проходит престижная международная конференция, посвященная Амиру Темуру и эпохе Ренессанса Темуридов. Наряду с учеными нашей страны, в ней принимают участие видные историки, поэты и писатели, а также представители культуры и общества из разных стран мира.
Следуя учениям Сахибкирана, сегодня в нашей стране большое внимание уделяется построению справедливого государства, оказанию помощи нуждающимся, поддержке молодежи, женщин и представителей старшего поколения, развитию науки и образования, поддержке созидания, открытости миру и сотрудничеству с различными странами. Эти аспекты также ярко демонстрируют актуальность наследия Амира Темура в нашей сегодняшней жизни.
Для того чтобы осмыслить нашу идентичность, восстановить богатую историю и передать наследие предков будущим поколениям, в последние годы были построены крупные духовно-просветительские центры. В Ташкенте возведен Центр исламской цивилизации, а в Самарканде – комплекс Имама Бухари. Наряду с ними реконструирован в соответствии с современными требованиями и Государственный музей истории Темуридов, построенный 30 лет назад. Теперь это место становится центром науки и образования, инноваций, новых идей и исследований. Здесь созданы все необходимые условия, способствующие воспитанию молодого поколения в духе национальной гордости и патриотизма.
В ходе мероприятия отдана глубокая дань уважения памяти Амира Темура, к подножию его памятника возложены цветы.
Как известно, Сахибкиран Амир Темур, где бы ни находился, придавал большое значение созданию садов и парков, благоустройству городов. В продолжение этих созидательных традиций в сквере Амира Темура также были проведены масштабные работы по благоустройству.
В завершение мероприятия Президент Шавкат Мирзиеев посадил дерево в сквере.