12:27 10.04.2026

Венгрии предстоят выборы неместного масштаба

С избранием парламента борьба за власть в стране вряд ли завершится



Владимир Федорович Пряхин

профессор кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, доктор политических наук, член Совета Ассоциации российских дипломатов.

09.04.2026



В Венгрии состоятся важнейшие парламентские выборы. Об их значении для мировой политики свидетельствует хотя бы такой факт, что за четыре дня до голосования Будапешт посетил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс с очевидной целью поддержать главного европейского трамписта – премьер-министра Виктора Орбана.



Выступая перед общественностью в Будапеште, Вэнс не преминул соединиться по телефону с Дональдом Трампом, и тот, несмотря на очевидную занятость ближневосточными делами, поспешил громогласно объявить об особых чувствах симпатии, испытываемой им и всеми Соединенными Штатами Америки к Венгрии. Эти слова президента были однозначно восприняты и в Венгрии, и за ее пределами как поддержка Орбана и его партии "Фидес", власть которой оспаривает оппозиционная партия "Тиса", руководимая Петером Мадьяром.



Евросоюз бросил все возможные и невозможные силы для поддержки венгерской оппозиции. Среди приемов предвыборной борьбы используется, в частности, метод публикации всевозможного рода "прогнозов", однозначно сулящих победу лояльному Евросоюзу Мадьяру. Но фактических возражений против политического курса Орбана ни у самого Мадьяра, ни у руководства ЕС негусто. Напирают главным образом на "слишком длительный" (16 лет) срок пребывания Орбана у власти. Аргумент, скажем прямо, весьма сомнительный, так как за этот срок страна преодолела трудности энергообеспечения, эффективно противостояла наплыву нежелательных эмигрантов, заполонивших города и веси других европейских стран, отстояла право на независимую многовекторную внешнюю политику.



Именно это не нравится всем, обвиняющим партию "Фидес" в приверженности дружественному по отношению к России курсу. В действительности правительство Орбана проводит внешнеполитический курс, соответствующий интересам не России, а самой Венгрии. И в нынешней ситуации острого энергетического кризиса и войны на Ближнем Востоке это особенно очевидно избирателям.



К тому же далеко не для всех венгров существенен аргумент о порочности сотрудничества с Россией. В условиях экономического кризиса в Европе многим помнятся годы взаимовыгодного венгеро-советского сотрудничества в рамках Совета экономической взаимопомощи, и эти годы были отнюдь не худшими в истории Венгрии.



Кроме того, определенной части венгерского электората, в том числе молодежи, в большей степени импонируют США, а не Евросоюз. Это имеет под собой историческую подоплеку. Именно США были единственной мировой державой, которая пусть только дипломатически и морально, но поддержала освободительную борьбу венгров за независимость от Габсбургов в 1848–1849 годах.



Европейские политики стремятся сейчас отмежеваться от заявлений о поддержке венгерской оппозиции. Правительство Германии отвергло обвинение Вэнса о вмешательстве Европейского союза в предстоящие парламентские выборы. В то же время заместитель официального представителя федерального правительства Себастиан Хилле поспешил заявить, что тот факт, что Вэнс "за несколько дней до выборов" посетил Венгрию, говорит сам за себя и показывает, "кто во что вмешивается".



Выборы состоятся в воскресенье, и сейчас все еще трудно спрогнозировать их возможные результаты. Но некоторые контуры будущей ситуации уже проступают. Во-первых, каким бы ни был исход выборов, он вызовет бурную реакцию проигравшей стороны.



Во-вторых, политическая обстановка в стране, опять же независимо от исхода выборов, будет напряженной и неустойчивой ввиду отсутствия у правящей партии или возможной правящей коалиции убедительного большинства парламенте.



И третье, самое главное: исход выборов не повлияет на объективные условия проведения Венгрией нынешнего внешнеполитического курса. Этот курс в настоящее время соответствует венгерским национальным интересам. Он импонирует партиям евроскептиков. Повсюду в Европе, в том числе в Германии, нынешнее руководство которой в наибольшей степени недовольно партией Орбана, ее курс поддерживают оппозиционные силы, выступающие против антироссийской политики Евросоюза.



Правительство, которое будет сформировано в Будапеште по итогам выборов, так или иначе должно будет принимать во внимание национальные интересы страны, которым соответствует конструктивное взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Это, впрочем, относится уже ко всей Европе, а не только к Венгрии.