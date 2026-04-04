|Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:36 10.04.2026
Впервые за десятилетие прошла встреча лидеров Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан. В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин принял делегацию во главе с Чжэн Ливэнь.
Главное:
• Встреча названа "важным сигналом" для будущих отношений между Китаем и Тайванем
• Пекин подчеркивает неизменность курса на "сближение и национальное воссоединение"
• Основой диалога остается принцип "одного Китая" и "консенсуса 1992 года", а также противодействие "независимости Тайваня".
Ключевые тезисы Си Цзиньпина для развития отношений между двумя берегами пролива:
• Формирование общей идентичности и исторического наследия
• Поддержание курса на "мирное развитие" отношений. "Независимость Тайваня" - это причина, подрывающая мир в Тайваньском проливе, Китай никогда не будет ее терпеть или одобрять
• Расширение обменов и углубление экономического развития
• Поддержание принципа единства и борьбы за достижение великого возрождения китайской нации.
Позиция Гоминьдана:
• Поддержка диалога на базе "консенсуса 1992 года"
• Противостояние "независимости Тайваня"
• Укрепление политического взаимного доверия
• Сохранение истории
• Экономические, торговые и культурные связи
• Мирное развитие отношений для светлого будущего и великого возрождения китайской нации.
Таким образом, встреча Си Цзиньпина с Чжэн Ливэнь демонстрирует не просто возобновление контактов после длительного перерыва, а долгосрочную стратегию Пекина по тайваньскому вопросу. Главный вывод заключается в том, что Китай усиливает политический трек воздействия, делая ставку не только на военное сдерживание и внешнеполитическое давление, но и на работу с внутренними политическими силами Тайваня. Гоминьдан в этом контексте фактически используется как канал альтернативной коммуникации, позволяющий Пекину влиять на внутриполитическую динамику острова, усиливать расколы в элитах и формировать конкурирующие подходы к отношениям с материком. При этом базовая позиция КНР остается неизменной: Тайвань рассматривается как часть единого Китая, а стратегическая цель "воссоединения" сохраняется вне зависимости от внешней конъюнктуры. Важной особенностью является сочетание мягкой риторики с жесткими политическими ограничениями: с одной стороны, Пекин предлагает экономическое сотрудничество, гуманитарные обмены и развитие общих культурных и исторических ценностей, с другой - жестко фиксирует недопустимость любых шагов в сторону независимости Тайваня и предупреждает о внешнем вмешательстве. В совокупности это указывает на переход к модели "мягкой интеграции", где ключевым инструментом становится постепенное изменение политических и общественных настроений на самом Тайване.