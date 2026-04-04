Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом

12:36 10.04.2026

Впервые за десятилетие прошла встреча лидеров Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан. В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин принял делегацию во главе с Чжэн Ливэнь.



Главное:



• Встреча названа "важным сигналом" для будущих отношений между Китаем и Тайванем

• Пекин подчеркивает неизменность курса на "сближение и национальное воссоединение"

• Основой диалога остается принцип "одного Китая" и "консенсуса 1992 года", а также противодействие "независимости Тайваня".



