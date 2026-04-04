Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
05:10  Война в Иране вызвала в Центральной Азии смешанные чувства, - Тимофей Бордачев
Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:36 10.04.2026

Впервые за десятилетие прошла встреча лидеров Коммунистической партии Китая и партии Гоминьдан. В Пекине председатель КНР Си Цзиньпин принял делегацию во главе с Чжэн Ливэнь.

Главное:

• Встреча названа "важным сигналом" для будущих отношений между Китаем и Тайванем
• Пекин подчеркивает неизменность курса на "сближение и национальное воссоединение"
• Основой диалога остается принцип "одного Китая" и "консенсуса 1992 года", а также противодействие "независимости Тайваня".



Ключевые тезисы Си Цзиньпина для развития отношений между двумя берегами пролива:

• Формирование общей идентичности и исторического наследия
• Поддержание курса на "мирное развитие" отношений. "Независимость Тайваня" - это причина, подрывающая мир в Тайваньском проливе, Китай никогда не будет ее терпеть или одобрять
• Расширение обменов и углубление экономического развития
• Поддержание принципа единства и борьбы за достижение великого возрождения китайской нации.

Позиция Гоминьдана:

• Поддержка диалога на базе "консенсуса 1992 года"
• Противостояние "независимости Тайваня"
• Укрепление политического взаимного доверия
• Сохранение истории
• Экономические, торговые и культурные связи
• Мирное развитие отношений для светлого будущего и великого возрождения китайской нации.

Таким образом, встреча Си Цзиньпина с Чжэн Ливэнь демонстрирует не просто возобновление контактов после длительного перерыва, а долгосрочную стратегию Пекина по тайваньскому вопросу. Главный вывод заключается в том, что Китай усиливает политический трек воздействия, делая ставку не только на военное сдерживание и внешнеполитическое давление, но и на работу с внутренними политическими силами Тайваня. Гоминьдан в этом контексте фактически используется как канал альтернативной коммуникации, позволяющий Пекину влиять на внутриполитическую динамику острова, усиливать расколы в элитах и формировать конкурирующие подходы к отношениям с материком. При этом базовая позиция КНР остается неизменной: Тайвань рассматривается как часть единого Китая, а стратегическая цель "воссоединения" сохраняется вне зависимости от внешней конъюнктуры. Важной особенностью является сочетание мягкой риторики с жесткими политическими ограничениями: с одной стороны, Пекин предлагает экономическое сотрудничество, гуманитарные обмены и развитие общих культурных и исторических ценностей, с другой - жестко фиксирует недопустимость любых шагов в сторону независимости Тайваня и предупреждает о внешнем вмешательстве. В совокупности это указывает на переход к модели "мягкой интеграции", где ключевым инструментом становится постепенное изменение политических и общественных настроений на самом Тайване.

Источник - China army
