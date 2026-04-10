Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2

10.04.2026
Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
10 апреля 2026
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. За образом непобедимого полководца и строгого правителя стоял человек, чья личность до сих пор вызывает споры.
Амир Темур создавал города и разрушал их, поощрял ученых и вел беспощадные войны, ценил разум и действовал с предельной жесткостью.
Внешность и физическое состояние
О внешности Темура известно благодаря реконструкции антрополога Михаила Герасимова. По его данным, это был человек крепкого телосложения, ростом 172-174 сантиметра, с выраженными монголоидными чертами лица и темно-каштановыми волосами, сильно поседевшими.
В молодости он получил тяжелые ранения: лишился двух пальцев на правой руке и был ранен в бедро, после чего на всю жизнь остался хромым. Именно поэтому его называли "Темур-э Лэнг" – "Хромой Темур", а в Европе это имя трансформировалось в "Тамерлан".
Несмотря на это, он сохранял высокую физическую выносливость, мог совершать длительные переходы и уверенно держался в седле.
Стратегия как способ мышления
Темур был не только полководцем, но и стратегом в более широком смысле. Это проявлялось даже в его досуге.
Он увлекался шатранджем – предшественником шахмат. Ему приписывают создание усложненной версии игры с большим числом фигур и расширенной доской: на доске размером 11×10 клеток (вместо стандартных 8×8) с 112 полями. В этой версии было гораздо больше фигур: помимо привычных, добавлялись "жирафы", "визири", "верблюды" и даже "осадные машины".
Такая сложность напрямую отражала его подход к войне. На огромной доске требовалось мыслить не на 2–3 хода, а на десятки комбинаций вперед, учитывая взаимодействие множества разнородных "войск".
Ибн Арабшах в своем труде "Чудеса судьбы истории Темура" отмечает, что Темур обладал "острым умом" и играл в шахматы так часто, что это было его главным досугом. Историк отмечает, что правитель играл в шахматы даже во время военных походов и обсуждения государственных дел.
Существует легенда, по которой Темур как раз заканчивал партию в шахматы, когда ему принесли весть о рождении сына. В этот момент он как раз объявил: "Шах-рух" (нападение ладьей на короля). Именно так он и назвал младенца – Шахрух.
Для Темура это была не просто игра, а способ мышления – способность видеть поле целиком и действовать на опережение.
Шахматы помогали ему сохранять ясность ума в критических ситуациях. По свидетельству современников, даже в преклонном возрасте, когда он почти ослеп, он продолжал играть по памяти, сохраняя феноменальную способность к расчету.
Характер в поступках
О личности Темура лучше всего говорят конкретные эпизоды, рассказанные Львом Гумилевым.
Когда он взял Шираз, к нему привели поэта Хафиза. В одном из своих стихотворений тот писал, что готов "отдать Самарканд и Бухару за родинку возлюбленной". Темур, вложивший огромные усилия в развитие этих городов, спросил поэта, как он может так легко ими распоряжаться. Хафиз ответил, что именно из-за такой щедрости он и остается бедным. Темур оценил находчивость поэта, подарил ему дорогую одежду и отпустил.
В другом случае, во время войны с Тохтамышем, его внимание привлек военачальник противника Бек-Ярык-оглан. Каждый раз ему удавалось уводить свои войска из окружения. "Темур был настолько поражен мужеством, стойкостью и верностью татарского вождя, что, захватив в плен его семью, приказал отправить ее вслед герою под конвоем, дабы никто не обидел женщин и детей."
Такие эпизоды показывают: он ценил ум, смелость и личные качества – даже в противнике.
Жестокость и контекст эпохи
Темур вошел в историю и как крайне жестокий завоеватель. Западные и часть советских исследователей подчеркивали именно эту сторону его деятельности.
После восстания в Исфахане город был разрушен, а из голов убитых, по свидетельствам источников, были сооружены пирамиды. В других случаях он жестоко подавлял сопротивление, считая это необходимым условием удержания власти.
Ученый Лев Гумилев обращал внимание на контекст эпохи: подобные методы были характерны для времени распада государств и постоянных войн. Более того, точно такую же жестокость проявляли и его противники.
Это не снимает вопроса о масштабе насилия, но позволяет увидеть его не только как личный выбор, но и как инструмент власти в условиях той эпохи.
Встреча с Ибн Халдуном
Ученые, историки и писатели, оценивавшие личность и деятельность Амира Темура, особенно отмечают его встречу с Ибн Халдуном.
Ибн Халдун, о котором исследователь Фрэнсис Гис написал, что он "самый выдающийся историк ислама и, безусловно, выдающаяся фигура в социальных науках между Аристотелем и Макиавелли", 35 дней провел рядом с Амиром Темуром и оставил об этом воспоминания.
Его мотивы посещения Амира Темура были отчасти личными – обеспечить себе и своим соратникам охрану для поездки в Египет, – но также и научными; он хотел понаблюдать за ним и задать ему вопросы в рамках своего исследования, которое занимало его некоторое время: история татар и монголов.
В 1401 году войска Темура окружили Дамаск. Городские ворота были закрыты, а Ибн Халдун не мог выйти из них.
Тогда ночью его в большой корзине спустили с крепостной стены, и он смог добраться до Темура.
"Войдя, я первым произнес: "Мир вам", и сделал жест смирения. Тогда он поднял голову и протянул руку, которую я поцеловал. Он жестом предложил сесть; я сел на свое место, и он позвал из своей свиты эрудированного юриста, чтобы тот выступил в качестве переводчика между нами", – писал впоследствии Ибн Халдун.
Они встречались несколько раз. Историк писал, что Амир Темур интересовался большими и малыми городами Магриба (Северной Африки), их географическим расположением. К удивлению Халдуна, Темур много знал о них и попросил его подробно описать эти страны.
Заданные вопросы показали, насколько широк был кругозор и высока просвещенность Амира Темура о Магрибе. Не удовлетворившись устными ответами ученого, правитель приказал ему дать письменное описание Магриба.
Позже, когда Ибн Халдун представил письменный обзор, Темур приказал переводчику перевести его на тюркский язык.
Темур приказал своим слугам принести ученому блюдо под названием "ришта", и после того как Ибн Халдун съел это восхитительное блюдо, он сказал: "Да поможет тебе Сам Аллах. Ты – султан мира, царь мира. Со времен Адама и доныне не было царя, подобного тебе. Я не из тех, кто не говорит, не подумав, я из людей знающих. Я хорошо знаю, что прочность царства зависит от силы его власти. Сила царства зависит от количества таких людей."
Во время одной из встреч с Темуром Ибн Халдун принес в дар Коран, красивый молитвенный коврик, экземпляр оды "Аль-Бурда" египетского поэта аль-Бусири и четыре коробки сладостей: "Я открыл "Мушафи Шариф" (Коран. – Ред.), и как только Темур увидел его, он узнал его, встал, взял в руку и приложил к голове. "Затем я дал ему "Аль-Бурду". Он проявил любопытство и спросил, что это за книга и кто ее автор. Я рассказал ему все."
Отъезд Ибн Халдуна был отмечен еще одним обменом любезностями. Как сообщал историк в своей автобиографии, Тамерлан предложил купить его серого мула. Ибн Халдун ответил: "Такой, как я, не продаст такому, как ты, но я предложу его тебе в знак почтения".
Эта встреча стала символичной: завоеватель и мыслитель, каждый из которых по-своему осмыслял устройство мира.
Туран и Иран: идея власти
В представлении Темура его государство было не просто территорией, а частью более широкого исторического пространства.
Понятия "Туран" и "Иран" в средневековой традиции обозначали два мира – кочевой и оседлый. Объединив их, Темур фактически создал государство, соединяющее разные культурные и социальные модели.
Это было не только политическое, но и символическое объединение.
Амир Темур остался в истории фигурой, которую невозможно оценить однозначно.
Он не проиграл ни одного крупного сражения и создал мощное государство. Он развивал города, поддерживал торговлю и выстраивал сложную систему управления. И в то же время – вел непрерывные войны и применял крайние меры для удержания власти.
Возможно, именно в этом противоречии и заключается его феномен: он был не просто полководцем или правителем, а человеком своей эпохи, доведшим ее законы до предела.
Подготовила Чулпан Кадырова