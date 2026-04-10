Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов

14:01 10.04.2026 Кто победил в Персидской войне?



Мирные переговоры между США и Ираном в Пакистане должны начаться завтра, 11 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Пока между сторонами объявлено перемирие на две недели. Но их исход уже вызывает большие сомнения и много вопросов.



Самый больной вопрос: кого считать победителем в войне? Исходя из этого можно будет понять, какая из сторон получит бонусы от войны.



Целью США было подчинение Ирана. Лучше всего по сценарию, уже проделанному в Венесуэле. Плюс ликвидация иранской ядерной программы и обеспечение безопасности судоходства.



Цель Ирана в войне – сохраниться как государство, ослабить Израиль, выдавить США из региона. Была также важная внутриполитическая цель: доказать, что гибель лидеров не ведет к краху системы.



Какие цели стороны смогли выполнить? Очевидно, что США своих задач выполнить не смогли. Более того, Иран нанес ощутимые удары по инфраструктуре армии Штатов в странах залива, погибло 13 человек, ранено – 365.



Потери Ирана с начала войны составили более 1900 человек погибшими, среди них 240 женщин и более 200 детей, около 25 тыс. человек получили ранения. Однако для Ирана эти потери не так важны, как для США.



Счет можно назвать ничейным: Вашингтон не победил – Тегеран не проиграл. По очкам пока выигрывает Иран.



За основу переговоров был взят мирный план Ирана. Это важно, так как план Ирана никак не пересекается с мирными предложениями США.



Вот 10 пунктов требований Ирана о прекращении огня:



- Приверженность принципу ненападения.

- Сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом.

- Признание права Ирана на обогащение урана.

- Отмена всех основных санкций.

- Отмена всех вторичных санкций.

- Прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН.

- Прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ.

- Выплата компенсации Ирану.

- Вывод американских войск из региона.

- Прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан.



И 15 пунктов Трампа по версии Bloomberg:



- Ормузский пролив останется открытым для судов.

- Количество и дальность действия баллистических ракет Ирана будут ограничены.

- Иранские ракеты предназначены только для самообороны.

- Иран должен быть лишен всех ядерных возможностей.

- Иран откажется от ядерного оружия.

- Иран прекращает обогащение урана.

- Запасы высокообогащенного урана Ирана будут переданы МАГАТЭ.

- Атомные полигоны в Фордо, Исфахане и Натанзе будут выведены из эксплуатации и демонтированы.

- Иран обязуется обеспечить полную ядерную прозрачность.

- Иран откажется от стратегии поддержки террористических групп.

- Иран прекратит финансирование таких групп.

- Иран объявит о прекращении войны.

- Санкции против Ирана будут сняты.

- США окажут Ирану помощь в развитии гражданской ядерной энергетики на объекте в Бушере.

- Механизм возобновления санкций будет прекращен.



Ормуз закрыт



Президент США Дональд Трамп, объявив о начале перемирия, сказал, что часть условий плана уже фактически выполнена. Если он имел в виду свой план, то Иран ничего из требований не выполнил. И не собирался.



Главная цель США сегодня – открыть Ормузский пролив и возобновить поставки нефти из Персидского залива. На важность этого прямо указал глава США Трамп, когда написал в своей соцсети Truth Social 5 апреля такое обращение к Тегерану: "Откройте чертов пролив, сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду".



Д. Трамп сказал, что Иран откроет Ормуз по условиям перемирия. Но портал Marinetraffic показывает, что основная масса танкеров еще стоит в Оманском заливе или заперта в Персидском заливе.



Портал Marinetpaffic

На карте указаны суда, которые уже находятся внутри пролива. Но это иранские танкеры.



Такое несоответствие слов может говорить, что целью Трампа при перемирии является не установление мира, а передышка для накопления сил. Тем более Штаты уже использовали организацию переговоров для нанесения ударов по Ирану: в 2025 года США и Иран проводили переговоры по поводу иранской ядерной программы, в итоге это закончилось крупномасштабными бомбардировками ИРИ.



"Тегеран понимает, что Штаты в такой войне победить не могут. Иран может строить ракеты на коленке и держать Ормуз под контролем очень долгие годы. А если по стране будет нанесен разрушительный удар, то и Иран может нанести такой же удар по Саудовской Аравии, Эмиратам и Катару, отправив их в свой каменный век", - заметил в беседе в "Караван.kz" политолог Данияр Ашимбаев.



Война еще идет



Штаты продолжают накапливать свой контингент в регионе. По данным Reuters, там уже находится более 50 тыс. американских военнослужащих, и Штаты продолжают наращивать их численность. По официальному заявлению Белого дома, морская пехота перебрасывает свои подразделения из США и Южной Кореи на случай срыва переговоров.



По другому сценарию - не исключено, что Трамп на самом деле хочет выйти из войны, так как Иран выдержал первый наскок и показал готовность воевать. А цена войны оказалась слишком высока для всего мира.



Иран закрыл Ормузский пролив, спровоцировав резкий рост цен на нефть и все другие энергоносители. А это подтолкнуло мировую экономику к глобальному кризису, из которого мы все будем выходить год-полтора, так как и Израиль, и Иран громили нефтяную инфраструктуру в регионе. Чтобы восстановить причалы, нефтепроводы, химические производства, потребуется много времени.



О том, что никто пока не сильно верит в возможность мира на Ближнем Востоке, говорят и котировки на мировых биржах. 8 апреля, после того, как Трамп согласился не вбивать Иран в каменный век, нефть резко подешевела со 110 долларов за баррель до 95 долларов. Напряжение спало, но риски остались: цена не ушла до февральских цен в 65-70 долларов.



"Но конфликт может быть заморожен. У Ирана есть козыри. У США таких козырей почти нет. От своей ядерной программы Тегеран не откажется. Он увидел, что только ядерное оружие может гарантировать его безопасность", - отметил политолог.



Дефицит нефти остается



США считают, что Иран должен прекратить поддерживать свои прокси в Ливане. В это время Израиль продолжает военные действия против "Хезболлы" в Ливане. Иран не намерен открывать Ормузский пролив до тех пор, пока Израиль не выведет свои войска из Ливана. Все это также говорит, что война может продолжиться.



Тогда возникает другой вопрос: если Ормузский пролив будет таки открыт, то успеют ли потребители нефти и газа Персидского залива сделать запасы сырья за эти две недели?



По данным японской нефтегазовой компании INPEX, танкер из Персидского залива добирается до Японии за 20 дней.



"После начала войны с рынка выбыло 10 млн баррелей нефти в сутки. Этого времени недостаточно для насыщения рынка нефти. Поэтому запасы восполнить не удастся. Другое дело, что Эмираты и Саудовская Аравия не смогут быстро восстановить нефтедобычу. У них произошло снижение добычи на 50 %. Для восстановления плановых показателей им надо 3-4 недели", - объяснил в интервью для "Караван.kz" аналитик нефтяного рынка Нурлан Жумагулов.



Это означает, что высокие цены на нефть будут держаться еще очень долго. Все это время другие поставщики сырья будут получать повышенные доходы.



Другой причиной, которая не даст ценам быстро опуститься до уровня февраля, стало решение Тегерана взимать плату за проход танкеров через Ормузский пролив. Такса – 1 доллар за 1 баррель перевозимой нефти. Оплата в юанях. Часть танкеров уже прошла через пролив, что косвенно подтверждает факт платы за проход. Таким образом, Иран и Оман, которому принадлежит южный берег Ормузского пролива, в явочном порядке получили контроль за всем заливом.



Конечно, нефтяные компании США и Европы уже выступили против. Этот пункт тоже может стать предметом торга.



Иран требует компенсации за нанесенный ущерб. На юридическом языке это называется репарациями. Их платят побежденные. США на это не пойдут. Тогда Иран может потребовать плату косвенно, чтобы Вашингтона согласился с оплатой за проход судов через Ормуз по факту. Зная любовь Трампа к финтам по перекладыванию расходов на союзников, как это было с расходами на Украину, есть вероятность, что в случае достижения мира Трамп согласится на такой способ получения репараций, которые не репарации. Тогда режим оплаты прохода через Ормуз может стать временно-постоянным.



"Иран уже объявил, что намерен брать по два миллиона доллара за проход одного танкера. Если он будет брать плату в 1 доллар за баррель, то это будет лучше для рынка. Супертанкер берет на борт до миллиона баррелей. Соответственно, это в два раза меньше прежнего ценника. В принципе нормальная цена. Страховые компании будут включать эти расходы как военную премию. Они и так ранее брали плату в 1-2 доллара за баррель. Если стабильные поставки продолжатся, то они эту премию уберут. Вместо нее будет меньшая иранская премия. Главное - стабильность поставок", - сказал Н. Жумагулов.



"Но такое решение может стать прецедентом в морском праве. Завтра те же хуситы захотят получать плату за проход через Баб-эль-Мандебский пролив. Взимание платы долгое время также может стать причиной для нагнетания антииранских настроений в странах Залива, после чего возникнет уже коалиция арабских монархий", - считает политолог.



Что дальше?



Главный бенефициар конфликта – сам Иран. Он показал, что у него есть козыри. Есть возможность перекрыть Персидский залив. И это еще хуситы не подключились. Поэтому персы сейчас будут прокачивать те направления, которые оказались выигрышными, уверен политолог Д. Ашимбаев.



"В большом выигрыше оказался и Китай. Наверняка он увидел, как можно нарастить наступательное вооружение. И то, что Пентагон попал в финансово-технологический кризис. Американцы показали слабость. Их армия показала неспособность справиться с поставленными задачами. Ракеты оказались слишком сложными и дорогими. Штаты расстреляли за две недели два годовых запаса противоракет. Китай может решить, что захват Тайваня, вероятно, будет гораздо проще и стоить дешевле, чем предполагалось", - сказал он.



Любая война дестабилизирует мировой рынок. А мы настолько плотно вошли в глобализацию, что любой кризис бьет по нам с размаху. У нас нет подушки безопасности. Нет устойчивости. Все программы по развитию и диверсификации экономики результата не дали. Мы стоим перед перспективой шока на товарных рынках, на валютном рынке. Каждый месяц затягивания конфликта поднимает наши риски на 5-10 процентов.



"Важно, как будут развиваться отношения Вашингтона и Пекина. Любой конфликт может отразиться на нас очень быстро, так как мы закупаем в Китае очень много различной продукции, - напомнил политолог. - Все это потребует от казахстанского руководства еще более активного миротворчества".



Автор: Адил УРМАНОВ Источник - Caravan.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775818860





