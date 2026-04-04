Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля

00:05 11.04.2026

Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля



Редакция Readovka собрала ключевые события 10 апреля в разрезе СВО. Наиболее значимыми событиями дня стали освобождение русскими войсками населенных пунктов Диброва в Донецкой Народной Республике и Миропольское в Сумской области, что усиливает давление сразу на двух взаимосвязанных участках фронта – Славянско-Краматорском и Сумском. Потеря Миропольского снижает возможности противника по проведению диверсионных действий на стыке Белгородской и Курской областей, а освобождение Диброва открывает дорогу для продвижения к Славянску с дальнейшим уничтожением обороны ВСУ вдоль Северского Донца.



