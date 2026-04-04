|Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
00:05 11.04.2026
Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 10 апреля в разрезе СВО. Наиболее значимыми событиями дня стали освобождение русскими войсками населенных пунктов Диброва в Донецкой Народной Республике и Миропольское в Сумской области, что усиливает давление сразу на двух взаимосвязанных участках фронта – Славянско-Краматорском и Сумском. Потеря Миропольского снижает возможности противника по проведению диверсионных действий на стыке Белгородской и Курской областей, а освобождение Диброва открывает дорогу для продвижения к Славянску с дальнейшим уничтожением обороны ВСУ вдоль Северского Донца.
Сумское направление
Наиболее богатым на события остается Сумское направление, где ГрВ "Север" наступает, расширяя буферную зону вдоль государственной границы.
Подразделения группировки войск "Север" добились важного тактического результата, освободив приграничный населенный пункт Миропольское Краснопольского района. В ходе ожесточенных боев личный состав 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии выбил формирования 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и закрепился в населенном пункте, ликвидировав один из ключевых опорных пунктов противника у стыка Белгородской и Курской областей.
Освобождение Миропольского существенно изменяет конфигурацию приграничного участка фронта. Ранее украинские части использовали этот поселок как элемент опорной линии, включавшей цепь приграничных сел. Отталкиваясь от нее, неприятель предпринимал попытки террористических нападений на российскую территорию и отвлечения сил ГрВ "Север" от наступательных действий в глубине Сумской области. В ходе тяжелых боев линия соприкосновения длительное время удерживалась на рубеже Поповка – Демидовка – Графовка. Потеря Миропольского ослабляет устойчивость обороны ВСУ и сокращает возможности противника вести диверсионные действия в приграничных районах.
Закрепление подразделений 69-й мотострелковой дивизии на рубеже Миропольское – Новодмитровка открывает возможность дальнейшего продвижения в направлении Проходов и Турьи, что способно привести к постепенному разрушению всей приграничной украинской линии обороны на северо-востоке Сумской области.
Штурмовые соединения ГрВ "Север" продолжают развивать успех, нанося удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Мануховке, Иволжанском, Пролетарском, Вольной Слободе, Жадово, Запселье и Новодмитровке. В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные стрелковые бои за Новодмитровку, где противник удерживает позиции силами подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны, усиленных "мясным" личным составом 201-й зенитной ракетной бригады ВСУ, переброшенной из Николаева.
В районе населенного пункта Великий Прикол неприятель предпринял попытку выдвижения нескольких штурмовых групп в направлении государственной границы. В результате огневого поражения русскими подразделениями значительная часть личного состава ВСУ была уничтожена еще на подступах.
В Шосткинском районе ГрВ "Север" ведет зачистку приграничных лесных массивов, продвигаясь на отдельных участках до 250 м. В Сумском районе наши штурмовые группы продвинулись на 20 участках до 800 метров, расширяя зону контроля и формируя условия для дальнейшего наступления на оборону противника.
Сохраняющаяся динамика боевых действий указывает на расширение буферной зоны вдоль государственной границы и снижение возможностей ВСУ по проведению диверсионных и штурмовых действий на российской территории.
