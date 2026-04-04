Суббота, 11.04.2026
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
14:33  Трамп в тупике. Вместо "маленькой и победоносной" войны - кошмар на Ближнем Востоке и внутри США, - Сергей Кожемякин
13:58  Табылды Акеров и его научная монография "Кыргызы в тюркскую и монгольскую эпоху"
СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 10 апреля в разрезе СВО. Наиболее значимыми событиями дня стали освобождение русскими войсками населенных пунктов Диброва в Донецкой Народной Республике и Миропольское в Сумской области, что усиливает давление сразу на двух взаимосвязанных участках фронта – Славянско-Краматорском и Сумском. Потеря Миропольского снижает возможности противника по проведению диверсионных действий на стыке Белгородской и Курской областей, а освобождение Диброва открывает дорогу для продвижения к Славянску с дальнейшим уничтожением обороны ВСУ вдоль Северского Донца.



Сумское направление

Наиболее богатым на события остается Сумское направление, где ГрВ "Север" наступает, расширяя буферную зону вдоль государственной границы.

Подразделения группировки войск "Север" добились важного тактического результата, освободив приграничный населенный пункт Миропольское Краснопольского района. В ходе ожесточенных боев личный состав 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии 6-й общевойсковой армии выбил формирования 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и закрепился в населенном пункте, ликвидировав один из ключевых опорных пунктов противника у стыка Белгородской и Курской областей.

Освобождение Миропольского существенно изменяет конфигурацию приграничного участка фронта. Ранее украинские части использовали этот поселок как элемент опорной линии, включавшей цепь приграничных сел. Отталкиваясь от нее, неприятель предпринимал попытки террористических нападений на российскую территорию и отвлечения сил ГрВ "Север" от наступательных действий в глубине Сумской области. В ходе тяжелых боев линия соприкосновения длительное время удерживалась на рубеже Поповка – Демидовка – Графовка. Потеря Миропольского ослабляет устойчивость обороны ВСУ и сокращает возможности противника вести диверсионные действия в приграничных районах.

Закрепление подразделений 69-й мотострелковой дивизии на рубеже Миропольское – Новодмитровка открывает возможность дальнейшего продвижения в направлении Проходов и Турьи, что способно привести к постепенному разрушению всей приграничной украинской линии обороны на северо-востоке Сумской области.

Штурмовые соединения ГрВ "Север" продолжают развивать успех, нанося удары по районам сосредоточения живой силы и техники ВСУ в Мануховке, Иволжанском, Пролетарском, Вольной Слободе, Жадово, Запселье и Новодмитровке. В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные стрелковые бои за Новодмитровку, где противник удерживает позиции силами подразделений 103-й отдельной бригады территориальной обороны, усиленных "мясным" личным составом 201-й зенитной ракетной бригады ВСУ, переброшенной из Николаева.

В районе населенного пункта Великий Прикол неприятель предпринял попытку выдвижения нескольких штурмовых групп в направлении государственной границы. В результате огневого поражения русскими подразделениями значительная часть личного состава ВСУ была уничтожена еще на подступах.

В Шосткинском районе ГрВ "Север" ведет зачистку приграничных лесных массивов, продвигаясь на отдельных участках до 250 м. В Сумском районе наши штурмовые группы продвинулись на 20 участках до 800 метров, расширяя зону контроля и формируя условия для дальнейшего наступления на оборону противника.

Сохраняющаяся динамика боевых действий указывает на расширение буферной зоны вдоль государственной границы и снижение возможностей ВСУ по проведению диверсионных и штурмовых действий на российской территории.

Вчера, 9 апреля, главным событием дня также стало наступление ВС РФ на Сумском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775855100


