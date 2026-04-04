Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич

01:53 11.04.2026

Трамп - лучший рекламный агент атомной энергетики. Когда он выйдет на пенсию, ему наверняка выпишут премию в "Росатоме", заявил @SputnikLive эксперт в сфере энергетики Борис Марцинкевич.



Действия США на Ближнем Востоке и возросшие цены на энергоресурсы наглядно показали преимущество атомной энергетики над тепловыми электростанциями.



Трамп демонстрирует, как легко обвалить нефтяной рынок. На этом фоне атомная генерация - самый стабильный и защищенный актив. В отличие от "зеленой" энергетики, АЭС работают всегда - вне зависимости от солнца, ветра или дождя. Тяжелая промышленность (сталь, цемент, химия) не может расти без мощной и надежной базы, которую дает только атом.



"Атомные электростанции - это всерьез и надолго. Вслед за мистером Трампом призываю страны задуматься: сегодня это вещь первой необходимости", - подчеркнул Марцинкевич в программе "Энергетика с БЛМ".



