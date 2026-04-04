Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад

02:14 11.04.2026

"Минаб 168" (Minab 168) - это официальное название иранской делегации, прибывшей в Исламабад (Пакистан) 10 апреля 2026 года для проведения мирных переговоров с США.

Название имеет глубокий символический и трагический смысл:

Трагедия в Минабе: 28 февраля 2026 года, в первый день войны, авиаудар (ответственность за который США официально признали) поразил начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана.

Число 168: Согласно официальным данным и отчетам международных организаций, в результате этого удара погибли 168 человек, подавляющее большинство из которых - дети (школьницы в возрасте от 7 до 12 лет).

Символизм делегации: Назвав свою дипломатическую группу "Минаб 168", иранское руководство подчеркивает, что переговоры ведутся в память о жертвах этого инцидента. Глава делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран прибыл с доброй волей, но требует уважения прав своего народа и правосудия за совершенные "военные преступления".



