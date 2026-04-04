02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
01:23  НГ: Тегеран готов к бессрочному сопротивлению
00:29  К чему может привести афганская трудовая иммиграция в Россию, - Александр Шустов
00:05  ФСК: Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 4 апреля
Суббота, 04.04.2026
21:41  Бушер под ударом: как ветер Шамаль принесет невидимую угрозу в арабские мегаполисы
Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
02:14 11.04.2026

"Минаб 168" (Minab 168) - это официальное название иранской делегации, прибывшей в Исламабад (Пакистан) 10 апреля 2026 года для проведения мирных переговоров с США.
Название имеет глубокий символический и трагический смысл:
Трагедия в Минабе: 28 февраля 2026 года, в первый день войны, авиаудар (ответственность за который США официально признали) поразил начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана.
Число 168: Согласно официальным данным и отчетам международных организаций, в результате этого удара погибли 168 человек, подавляющее большинство из которых - дети (школьницы в возрасте от 7 до 12 лет).
Символизм делегации: Назвав свою дипломатическую группу "Минаб 168", иранское руководство подчеркивает, что переговоры ведутся в память о жертвах этого инцидента. Глава делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран прибыл с доброй волей, но требует уважения прав своего народа и правосудия за совершенные "военные преступления".



Видео прибытия иранской делегации "Минаб 168" в Исламабад

Высокопоставленная делегация Ирана по прибытии на авиабазу Нурхан была встречена сенатором Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, фельдмаршалом Асимом Муниром, командующим армией, Сардаром Аязом Садиком, спикером Национальной ассамблеи, а также Мохсеном Накви, министром внутренних дел Пакистана.



Галибаф в аэропорту Исламабада: у нас есть добрая воля, но нет доверия. Наш опыт переговоров с американцами всегда сопровождался провалом и нарушением договоренностей

Председатель парламента Ирана по прибытии в Исламабад, отвечая на вопрос журналистов о недавних заявлениях Вэнса, вице-президента США:

К сожалению, наш опыт переговоров с американцами всегда сопровождался провалом и нарушением договоренностей. Дважды в течение менее чем одного года, в разгар переговоров, несмотря на добрую волю иранской стороны, они наносили по нам удары и совершали многочисленные военные преступления.

У нас есть добрая воля, но нет доверия.

В предстоящих переговорах, если американская сторона будет готова к реальному соглашению и предоставлению прав народу Ирана, они увидят и нашу готовность к договоренности; однако в текущей войне мы показали им, что если они захотят использовать переговоры для пустого спектакля и операции обмана, мы готовы обеспечить свои права, полагаясь на веру в Бога и на потенциал нашего народа.



Подробности о присутствии иранской делегации в Исламабаде, Пакистан

Число членов иранской делегации в Исламабаде составляет около 70 человек; помимо основных переговорщиков, в состав входят также 26 участников технических и профильных комитетов в экономической, безопасности и политической сферах, чтобы с учетом высокой чувствительности переговоров предоставлять необходимые консультации.

Кроме того, в делегации присутствуют 23 представителя СМИ из различных медиа.

Остальную часть делегации составляют протокольные и координационные группы, переводчики и служба охраны.

Источник - ParsToday Russian
