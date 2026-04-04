|Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
02:14 11.04.2026
"Минаб 168" (Minab 168) - это официальное название иранской делегации, прибывшей в Исламабад (Пакистан) 10 апреля 2026 года для проведения мирных переговоров с США.
Название имеет глубокий символический и трагический смысл:
Трагедия в Минабе: 28 февраля 2026 года, в первый день войны, авиаудар (ответственность за который США официально признали) поразил начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минаб на юге Ирана.
Число 168: Согласно официальным данным и отчетам международных организаций, в результате этого удара погибли 168 человек, подавляющее большинство из которых - дети (школьницы в возрасте от 7 до 12 лет).
Символизм делегации: Назвав свою дипломатическую группу "Минаб 168", иранское руководство подчеркивает, что переговоры ведутся в память о жертвах этого инцидента. Глава делегации Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран прибыл с доброй волей, но требует уважения прав своего народа и правосудия за совершенные "военные преступления".
Видео прибытия иранской делегации "Минаб 168" в Исламабад
Высокопоставленная делегация Ирана по прибытии на авиабазу Нурхан была встречена сенатором Мохаммадом Исхаком Даром, заместителем премьер-министра и министром иностранных дел, фельдмаршалом Асимом Муниром, командующим армией, Сардаром Аязом Садиком, спикером Национальной ассамблеи, а также Мохсеном Накви, министром внутренних дел Пакистана.
Галибаф в аэропорту Исламабада: у нас есть добрая воля, но нет доверия. Наш опыт переговоров с американцами всегда сопровождался провалом и нарушением договоренностей
Председатель парламента Ирана по прибытии в Исламабад, отвечая на вопрос журналистов о недавних заявлениях Вэнса, вице-президента США:
К сожалению, наш опыт переговоров с американцами всегда сопровождался провалом и нарушением договоренностей. Дважды в течение менее чем одного года, в разгар переговоров, несмотря на добрую волю иранской стороны, они наносили по нам удары и совершали многочисленные военные преступления.
У нас есть добрая воля, но нет доверия.
В предстоящих переговорах, если американская сторона будет готова к реальному соглашению и предоставлению прав народу Ирана, они увидят и нашу готовность к договоренности; однако в текущей войне мы показали им, что если они захотят использовать переговоры для пустого спектакля и операции обмана, мы готовы обеспечить свои права, полагаясь на веру в Бога и на потенциал нашего народа.
Подробности о присутствии иранской делегации в Исламабаде, Пакистан
Число членов иранской делегации в Исламабаде составляет около 70 человек; помимо основных переговорщиков, в состав входят также 26 участников технических и профильных комитетов в экономической, безопасности и политической сферах, чтобы с учетом высокой чувствительности переговоров предоставлять необходимые консультации.
Кроме того, в делегации присутствуют 23 представителя СМИ из различных медиа.
Остальную часть делегации составляют протокольные и координационные группы, переводчики и служба охраны.