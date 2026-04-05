Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин

13:45 11.04.2026 Гибельная тень "Великого Израиля"



Атаки на Иран - не единственное преступление, осуществляемое империалистами на Ближнем Востоке. При поддержке США Израиль начал новое вторжение в Ливан, продолжает террор и апартеид на палестинских территориях.



Ливанский фронт



Война - обычное и естественное состояние капитализма. Подходя ко всему с единственным мерилом - выгодой, - буржуазные классы не видят ничего предосудительного ни в разрушениях, ни в страданиях миллионов людей, если они приносят прибыль. Соответственно, конфликты завершаются не по благородству души магнатов, а тогда, когда издержки превышают барыш.



На Ближнем Востоке баланс пока обратный, и возгонка противостояния набирает обороты. Крах блицкрига против Ирана заставил США и Израиль искать компенсацию на других фронтах. Настоящая, хотя и "не замечаемая" Западом война разгорается в Ливане. Формальное перемирие, заключенное в ноябре 2024 года, не остановило Израиль. Под предлогом борьбы с движением "Хезболла" он продолжал массированные удары. За год с небольшим в Ливане погибло около 500 человек, вопреки соглашению о выводе войск, израильские военные оккупировали ряд районов на юге страны.



Новый этап эскалации начался после нападения на Иран. Заявив о долге противостояния агрессии, "Хезболла" нанесла удары по позициям израильской военщины. Под этим предлогом Тель-Авив возобновил бомбардировки, а 16 марта приступил к наземному вторжению. Только за первые недели жертвами стали полторы тысячи ливанцев, число беженцев достигло 1,2 млн. В руководстве Израиля открыто говорят о создании "буферной зоны", подразумевая под этим бессрочную оккупацию. По словам министра обороны Исраэля Каца, будет захвачен весь юг Ливана - вплоть до реки Литани. Беженцам запретят возвращение, "пока безопасность и защита жителей севера Израиля, граничащего с Ливаном, не будут гарантированы". Другими словами, Израиль собирается осуществить отработанную на Палестине программу этнических чисток. В подтверждение этого Кац пригрозил уничтожить все приграничные населенные пункты "по образцу Рафаха и Бейт-Хануна" - разрушенных городов в секторе Газа.



Большими успехами вояки, привыкшие действовать против безоружных людей, в Ливане похвастать пока не могут. Лишь на отдельных участках им удалось вклиниться вглубь на 5-6 километров, но даже это скромное продвижение оплачено большими потерями в живой силе и технике. Как обычно, Израиль отыгрывается на мирных жителях, убивает врачей и журналистов. В деревне христиан-маронитов Аль-Клайя жертвой обстрела стал приходской священник, в результате нападений на базы миротворцев погибли три индонезийских солдата.



Запад закрывает глаза на эти преступления. Назвав "Хезболлу" "большой проблемой", Дональд Трамп цинично добавил, что Израиль быстро и успешно ее решает. В совместном заявлении МИД Франции, Германии, Италии, Великобритании и Канады хотя и содержится укор Тель-Авиву за нарушение суверенитета Ливана, главная вина возлагается на "Хезболлу", которая-де "присоединилась к Ирану".



Американские и европейские элиты усиливают давление на ливанское правительство. Следуя их воле, премьер-министр Наваф Салам потребовал от "Хезболлы" разоружения и прекращения сопротивления оккупантам. 24 марта из Ливана были высланы посол Ирана Мохаммед Реза Рауф Шейбани и другие дипломаты. Парламент страны на два года продлил собственные полномочия, отменив назначенные на май выборы.



Война истребления



Верный союзник Запада, включаемый в число самых демократических стран, Израиль уничтожил больше мирных жителей, чем самые "отвязные" террористические группировки мира. Напомним: за два года операции в секторе Газа было убито более 80 тыс. человек, в основном женщины и дети. Хотя минздрав анклава публиковал подробные данные о жертвах (за исключением пропавших без вести), в том числе имена, даты рождения, идентификационные номера и т.д., израильские власти раз за разом называли их "сфабрикованной пропагандой ХАМАС". Лишь недавно в Тель-Авиве признали истинность подсчетов, добавив, что к боевикам можно отнести менее 9 тыс. из них.



Потери Израиля во время событий 7 октября 2023 года, уточним, составили менее 1,2 тыс., из них гражданских лиц - чуть более 800. Причем, как сообщила израильская газета "Гаарец", часть погибших могла быть убита собственными военными, следующими "протоколу Ганнибала". Действующая с 1986 года норма требует не допускать захвата заложников любыми средствами - вплоть до гибели самого пленного.



У этой откровенности может быть несколько причин. Первая - неоспоримые доказательства израильских зверств. Не так давно появилось подробное расследование расстрела гуманитарного конвоя в секторе Газа 23 марта прошлого года. Военные сначала обстреляли машины "скорой помощи", ехавшие с проблесковыми маячками, а потом добили выживших огнем в упор. Погибли 15 человек. Израильские власти назвали произошедшее "профессиональной ошибкой", рекомендовав не возбуждать уголовные дела.



Вторым фактором является безнаказанность. Защитив своих протеже от привлечения к ответственности за геноцид, США освободили их и от обязанности восстанавливать разрушенный сектор Газа. Этим займутся сателлиты вроде арабских монархий, Казахстана и Узбекистана. Как предупреждают в администрации Палестинской автономии, объявленный "советом мира" план реконструкции - это продолжение войны бюрократическими и экономическими средствами, с вытеснением коренного населения.



Сохраняя контроль над 53 процентами анклава, Израиль может в любой момент оккупировать оставшуюся часть. Как признался министр финансов Бецалель Смотрич, отказ ХАМАС от полного разоружения запустит начало новой операции. С США, добавил он, вопрос уже согласован, а международные миротворцы просто "подвинутся".



Впрочем, Израиль и теперь не утруждает себя соблюдением режима прекращения огня. После объявленного в октябре перемирия от авиаударов погибло более 700 человек. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив ни при каких условиях не позволит восстановить власть палестинцев над Газой и будет "поддерживать контроль над безопасностью всей территории от реки Иордан до Средиземного моря". Чтобы возложить вину на жителей многострадального региона, устраиваются провокации. Предводительствуемые крайне правыми депутатами парламента, толпы еврейских поселенцев уже несколько раз вторгались в анклав. "Газа всегда будет нашей! Вместо убийц здесь будут играть еврейские дети!" - скандировали они, обещая провести "гигантский марш возвращения".



После начала иранского конфликта ситуация только ухудшается. 1 марта Израиль закрыл пограничный переход "Рафах" - единственное "окно в мир", через которое доставлялась гуманитарная помощь, эвакуировались тяжелобольные. Анклав страдает от нехватки продовольствия и медикаментов.



Планы окончательной аннексии вынашиваются и в отношении Западного берега реки Иордан. Упомянутый Смотрич обещает "похоронить идею палестинского государства". "Мы официально отменим эти проклятые соглашения в Осло и распустим Палестинскую администрацию", - грозится он, требуя "поощрять" эмиграцию (читай: изгнание) палестинского населения. Этнические чистки должно облегчить решение возобновить (впервые с 1967 года) регистрацию земель на Западном берегу с ее внесением в государственный реестр. По утверждению кабинета Нетаньяху, это "позволит развивать инфраструктуру и продавать землю упорядоченным образом". В чьих интересах, очевидно. Так, в Восточном Иерусалиме в 2018-2024 годах из получивших право собственности лишь 1 процент были палестинцами (при 61-процентной доле населения!). По данным ООН, за последний год власти одобрили строительство 84 новых еврейских поселений и 64 тыс. единиц жилья. Это рекордные темпы за всю историю. Одновременно из своих домов выселены 36 тыс. палестинцев.



Террор вошел в порядок дня. Шестого апреля еврейские поселенцы напали на деревни к югу от города Наблус, избивая людей, сжигая их дома и автомобили, уничтожая оливковые рощи. За год зафиксировано более 1,7 тыс. подобных случаев. Когда жители пытаются отбивать налеты, в дело вступают израильские военные. Так, 15 марта они обстреляли автомобиль у деревни Тамун, убив находившегося за рулем Али Одеха, его жену и двух их сыновей пяти и шести лет. Оставшихся в живых детей выволокли из машины, причем старшего - 11-летнего Халеда - стали допрашивать, жестоко избивая. Несколько часов военные не пускали на место своего преступления машину "скорой помощи".



Всего за два с половиной года на Западном берегу убиты почти 1,2 тыс. палестинцев, 12 тыс. пострадали, 22 тыс. подверглись аресту. В священный для мусульман месяц Рамадан поселенцами была осквернена и сожжена мечеть в районе Наблуса. Также власти закрыли мусульманам доступ к одной из главных святынь - иерусалимской мечети Аль-Акса. Ее имам Мухаммед аль-Аббаси и ряд других служителей арестованы. В то же время верующим евреям разрешено посещать храмовый комплекс, что является грубым нарушением соглашения 1967 года.



Гримасы сионизма



Режим апартеида усиливает принятый израильским парламентом закон о смертной казни для "террористов". Для вынесения приговора достаточно половины голосов судей военного суда (дела палестинцев рассматриваются только там), после чего обвиненный должен быть повешен в течение 90 дней без права на помилование. На евреев эти нормы не распространяются. Как заявила депутат Лимор Сон Хар-Мелех, "еврейских террористов не существует". Верх лжи и цинизма! Достаточно вспомнить Баруха Гольдштейна, который в 1994 году расстрелял три десятка мусульман в мечети Хеврона!



Израильские власти не скрывают удовлетворения. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и другие чиновники демонстративно носят на лацканах пиджаков значки с изображением виселицы и показывают журналистам помещения для будущих казней.



Ультраправые активисты напали на участников мирной конференции еврейских и арабских организаций в израильском городе Пардес-Хана, называя их "предателями" и размахивая портретами Меира Кахане - идеолога еврейской исключительности. Жестоко разгоняются демонстрации против войны в Иране и дискриминации палестинцев.



Насилие будет только нарастать по мере приближения к парламентским выборам. Арабские и левые партии подписали соглашение о возрождении коалиции "Объединенный список". По опросам, это поднимет явку среди двухмиллионного арабского населения Израиля и принесет альянсу 15-17 мест (по сравнению с 10 мандатами у антисионистов в нынешнем созыве). Это вызвало гнев крайне правых. "Альянсом террористов" назвал объединение Бен-Гвир.



На этом фоне Компартия Израиля (КПИ) провела свой XXIX съезд. Коммунисты подтвердили приверженность марксизму-ленинизму, призвали прогрессивные еврейские и арабские силы к сотрудничеству для противодействия "растущему фашизму и авторитаризму". Война истребления против палестинского народа, отмечают в КПИ, продолжается, и образование "совета мира" - часть этого процесса. Не разрешая противоречий, оно закрепляет контроль над сектором Газа и препятствует созданию независимого палестинского государства. Коммунисты и их союзники выступают против нападения на Иран, а закон о смертной казни характеризуют как расистский, закрепляющий правовой апартеид в отношении палестинцев.



Израильские власти же делают ставку на ультраправых, проведя в Иерусалиме международную конференцию. Формально посвященная борьбе с антисемитизмом, она стала смотром неофашистских сил. Среди делегатов были посол США Майк Хакаби, бразильский сенатор Флавиу Болсонару, венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, представители ультраправых партий Европы. Власти поблагодарили "друзей еврейского народа" за их "неизменную поддержку Израиля, смелое отстаивание суверенитета и национальной идентичности". "Западная иудео-христианская цивилизация подвергается нападению радикального ислама в союзе с радикальными левыми. Они объединены ненавистью к Израилю и евреям", - заявил Нетаньяху.



Гости отвечали той же монетой. Сообщив, что бог обещал евреям земли "от реки египетской до Евфрата", Хакаби одобрил стратегию "Великого Израиля" за счет территорий Сирии, Ливана, Египта, Иордании, Ирака. "Было бы прекрасно, если бы они забрали все", - подчеркнул он. Как и сто лет назад, империализм обращается к наиболее темным и человеконенавистническим идеям для установления господства.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

Новости Казахстана

- Сотрудничество по развитию зеленой энергетики с Азербайджаном и Узбекистаном укрепляет Казахстан

- Партия "AMANAT" создала Предпринимательское крыло

- Олжас Бектенов проверил готовность системы раннего обнаружения лесных пожаров и оснащенность "Семей орманы"

- От имени Президента вручены государственные награды участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока

- Демпартия "Ак жол" продолжает упорную работу в поддержку и защиту национального бизнеса и предпринимателей

- Кадровые перестановки

- Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр встретился с Заместителем секретаря парткома города Шанхай, Председателем Народного правительства Шанхай Гун Чжэном

- Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?

- Депутаты обсудили повышение качества подготовки молодежи к воинской службе

- В Алматы обсудили новые подходы к сохранению и продвижению нематериального культурного наследия

