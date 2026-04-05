"Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза

22:27 11.04.2026

Американские военные корабли испугались угроз Ирана и отступили, США лгут, - КСИР



2 военных корабля ВМС США прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по его очистке от мин, - заявил министр войны Пит Хегсет.



В КСИР опровергли заявления глав Пентагона и CENTCOM.



- "Мы опровергаем заявление командующего Центральным командованием США о входе американских кораблей в Ормузский пролив



- Инициатива по проходу любого корабля лежит на вооруженных силах Ирана".



- "После предупреждения со стороны Корпуса стражей исламской революции и запуска беспилотника в направлении кораблей они были вынуждены повернуть назад", - сообщает командование армии Ирана.



Bloomberg со ссылкой на разведку пишет, что два эсминца ВМС США попытались пройти через Ормузский пролив, но после предупреждения со стороны Корпуса стражей исламской революции и запуска дрона в направлении кораблей были вынуждены повернуть назад.



