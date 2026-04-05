|"Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
22:27 11.04.2026
Американские военные корабли испугались угроз Ирана и отступили, США лгут, - КСИР
2 военных корабля ВМС США прошли через Ормузский пролив в рамках миссии по его очистке от мин, - заявил министр войны Пит Хегсет.
В КСИР опровергли заявления глав Пентагона и CENTCOM.
- "Мы опровергаем заявление командующего Центральным командованием США о входе американских кораблей в Ормузский пролив
- Инициатива по проходу любого корабля лежит на вооруженных силах Ирана".
- "После предупреждения со стороны Корпуса стражей исламской революции и запуска беспилотника в направлении кораблей они были вынуждены повернуть назад", - сообщает командование армии Ирана.
Bloomberg со ссылкой на разведку пишет, что два эсминца ВМС США попытались пройти через Ормузский пролив, но после предупреждения со стороны Корпуса стражей исламской революции и запуска дрона в направлении кораблей были вынуждены повернуть назад.
Вот как этот маневр трактуют стороны:
1. Версия "Испугались и развернулись" (Иран / Bloomberg)
Трактовка: Эсминцы встретили жесткое сопротивление (ультиматум и летящий дрон) и поняли, что цена прохода - прямое столкновение.
Смысл: Корабли отступили, не выполнив задачу, чтобы избежать потерь. Это имиджевое поражение США и победа стратегии Ирана "контроля доступа".
2. Версия "Демонстрация флага" (США / Пентагон)
Трактовка: Задача была не "поселиться" в заливе, а показать, что США могут туда зайти вопреки иранским минам и угрозам.
Смысл: Пройти в одну сторону, развернуться и выйти - это способ "пометить территорию", не подставляя дорогие эсминцы под удар береговых ракет Ирана на длительное время. В этой логике они "не отступили", а "провели разведку боем".
3. Версия "Дипломатический рычаг" (Переговоры в Исламабаде)
Сценарий: Проход был совершен специально в момент начала переговоров.
Логика: США показали Ирану: "Мы можем войти в ваш пролив в любой момент". Сделав это, они вышли обратно, чтобы не провоцировать Иран на срыв переговоров в Пакистане большой стрельбой. Это жест силы перед началом торга.
Что говорят спутники и радары на текущий момент?
Если эсминцы действительно вошли и сразу вышли (маневр "петля"), то они сейчас находятся в Оманском заливе. Это подтверждало бы версию Bloomberg об инциденте, но оставляло бы за США право заявить: "Мы там были, проход свободен".
Итог: Разница в том, был ли этот разворот вынужденным (под угрозой уничтожения) или плановым (зашли, показали силу и вышли).