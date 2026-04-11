|"Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
01:30 12.04.2026
Брюссельский суд установил недоказанность обвинения киргизского банка в обходе санкций
11.04.2026 | Обзор событий
Коммерческий банк из Кыргызстана выиграл судебный процесс в Брюсселе против европейской неправительственной организации (НПО), обвинявшей его в содействии обходу санкций, сообщил 7 апреля пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.
По словам пресс-секретаря президента Киргизии, суд Брюсселя признал необоснованными обвинения со стороны одной из неправительственных организаций Европы в отношении киргизского "Бакай банка" в обходе антироссийских санкций.
В судебном решении говорится: обвинения в причастности кыргызстанского банка к сомнительным операциям являются необоснованными. Таким образом, "Бакай банк" выиграл дело против польско-бельгийской неправительственной организации "Фонд открытого диалога" (Open Dialogue Foundation, ODF), написал в соцсети Алагозов.
История вопроса. В 2023 г. указанная НПО (ODF) опубликовала на своем сайте статьи, в которых рекомендовала ввести санкции против "Бакай банка" за якобы участие в схемах по обходу санкций, введенных против России. Киргизский банк в ответ подал иск против ODF из-за ложных обвинений.
Рассмотрев дело, франкоязычный суд по делам предприятий Брюсселя пришел к выводу, что "Фонд открытого диалога" выдвигал серьезные и целенаправленные обвинения, не представив при этом достаточных конкретных доказательств.
Суд обязал организацию удалить спорные публикации, разместить полный текст судебного решения на главной странице своего сайта и возместить судебные издержки, отметил Алагозов.
Пресс-секретарь главы Киргизии напомнил, что два других киргизских банка – "Керемет банк" и "Капитал банк" – попали под санкции со стороны США и Великобритании в связи с подозрениями в обходе ограничений, введенных против России. "Здесь необходимо отметить важный нюанс: санкции носят обвинительный характер, то есть банки только подозреваются в обходе санкций. Ни США, ни Великобритания пока не представили в публичном доступе конкретных доказательств нарушений", – уточнил пресс-секретарь.
Президент республики Садыр Жапаров неоднократно опровергал эти обвинения и подчеркивал, что санкции в отношении киргизских банков основаны на недостоверной информации, распространяемой некоторыми неправительственными организациями и недобросовестными лицами. Глава государства также выражал готовность Киргизии провести независимый международный аудит деятельности банков республики для полной и объективной проверки.
На фоне отсутствия конкретных доказательств в обоснование санкций против ряда банков позиция государства остается последовательной: Кыргызстан всегда готов подтвердить полную прозрачность и законность деятельности своих финансовых структур – подчеркнул пресс-секретарь. С его слов, помимо двух банков, в санкционный список США, ЕС и Великобритании также были внесены несколько киргизских компаний.
Похоже, польско-бельгийской неправительственной организации (Фонд открытого диалога) больше нечем заняться как подавать иски против банков и компаний стран ЦА, нежелающих разрывать экономическое связи с Россией.
Соб. корр. ФСК
Краткая справка по итогам суда:
Кыргызский "Бакай Банк" одержал громкую победу в Брюсселе, поставив на место "Фонд открытого диалога" (ODF). Суд признал обвинения европейских активистов в обходе санкций наглым враньем. Теперь польско-бельгийским клеветникам придется не только публично покаяться на своем сайте, но и приготовить кошельки: за каждый день просрочки по удалению фейков им "капает" штраф в 10 000 евро. Если фонд решит упорствовать и дальше - счетчик быстро доползет до того самого заветного миллиона, в который банк оценил свою поруганную честь.
Денежный итог для "Фонд открытого диалога" ODF:
Основной иск: €1 050 000 (компенсация ущерба за клевету).
Судебные издержки: €2 400 (сборы и пошлины).
Штраф за просрочку: €10 000 в день, если они не удалят фейки и не повесят решение суда на сайт - как они обычно делают, крича про "цензуру".
Итого: Всего один месяц упрямства обойдется фонду в €1,35 млн.
Для такой суммы "активистам" придется объявлять сверхсрочный сбор донатов или просто признать банкротство.