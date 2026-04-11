 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 12.04.2026
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
01:15  Посол КНР в России Ханьхуэй предложил продлить безвизовый режим навсегда
00:05  Русская армия наращивает давление по всей линии фронта – итоговая сводка за 30 марта – 5 апреля
Воскресенье, 05.04.2026
16:04  Трамп в истерике матом требует открыть Ормузский пролив. И это не фейк!
14:33  Politico: у Трампа есть 5 сценариев для разрушения НАТО
12:10  ФСК: Движение "Ансар Алла" к бою готово - хуситы ломают игру "коалиции Эпштейна" с Ираном
02:26  Центральная Азия между Россией и Китаем: прозападные пропагандисты выдают желаемое за действительное, - Марат Нургожаев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан 
"Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
01:30 12.04.2026

Брюссельский суд установил недоказанность обвинения киргизского банка в обходе санкций

11.04.2026 | Обзор событий

Коммерческий банк из Кыргызстана выиграл судебный процесс в Брюсселе против европейской неправительственной организации (НПО), обвинявшей его в содействии обходу санкций, сообщил 7 апреля пресс-секретарь президента КР Аскат Алагозов.



По словам пресс-секретаря президента Киргизии, суд Брюсселя признал необоснованными обвинения со стороны одной из неправительственных организаций Европы в отношении киргизского "Бакай банка" в обходе антироссийских санкций.

В судебном решении говорится: обвинения в причастности кыргызстанского банка к сомнительным операциям являются необоснованными. Таким образом, "Бакай банк" выиграл дело против польско-бельгийской неправительственной организации "Фонд открытого диалога" (Open Dialogue Foundation, ODF), написал в соцсети Алагозов.

История вопроса. В 2023 г. указанная НПО (ODF) опубликовала на своем сайте статьи, в которых рекомендовала ввести санкции против "Бакай банка" за якобы участие в схемах по обходу санкций, введенных против России. Киргизский банк в ответ подал иск против ODF из-за ложных обвинений.

Рассмотрев дело, франкоязычный суд по делам предприятий Брюсселя пришел к выводу, что "Фонд открытого диалога" выдвигал серьезные и целенаправленные обвинения, не представив при этом достаточных конкретных доказательств.

Суд обязал организацию удалить спорные публикации, разместить полный текст судебного решения на главной странице своего сайта и возместить судебные издержки, отметил Алагозов.

Пресс-секретарь главы Киргизии напомнил, что два других киргизских банка – "Керемет банк" и "Капитал банк" – попали под санкции со стороны США и Великобритании в связи с подозрениями в обходе ограничений, введенных против России. "Здесь необходимо отметить важный нюанс: санкции носят обвинительный характер, то есть банки только подозреваются в обходе санкций. Ни США, ни Великобритания пока не представили в публичном доступе конкретных доказательств нарушений", – уточнил пресс-секретарь.

Президент республики Садыр Жапаров неоднократно опровергал эти обвинения и подчеркивал, что санкции в отношении киргизских банков основаны на недостоверной информации, распространяемой некоторыми неправительственными организациями и недобросовестными лицами. Глава государства также выражал готовность Киргизии провести независимый международный аудит деятельности банков республики для полной и объективной проверки.

На фоне отсутствия конкретных доказательств в обоснование санкций против ряда банков позиция государства остается последовательной: Кыргызстан всегда готов подтвердить полную прозрачность и законность деятельности своих финансовых структур – подчеркнул пресс-секретарь. С его слов, помимо двух банков, в санкционный список США, ЕС и Великобритании также были внесены несколько киргизских компаний.

Похоже, польско-бельгийской неправительственной организации (Фонд открытого диалога) больше нечем заняться как подавать иски против банков и компаний стран ЦА, нежелающих разрывать экономическое связи с Россией.

Соб. корр. ФСК

***

Краткая справка по итогам суда:

Кыргызский "Бакай Банк" одержал громкую победу в Брюсселе, поставив на место "Фонд открытого диалога" (ODF). Суд признал обвинения европейских активистов в обходе санкций наглым враньем. Теперь польско-бельгийским клеветникам придется не только публично покаяться на своем сайте, но и приготовить кошельки: за каждый день просрочки по удалению фейков им "капает" штраф в 10 000 евро. Если фонд решит упорствовать и дальше - счетчик быстро доползет до того самого заветного миллиона, в который банк оценил свою поруганную честь.

Денежный итог для "Фонд открытого диалога" ODF:
Основной иск: €1 050 000 (компенсация ущерба за клевету).
Судебные издержки: €2 400 (сборы и пошлины).
Штраф за просрочку: €10 000 в день, если они не удалят фейки и не повесят решение суда на сайт - как они обычно делают, крича про "цензуру".
Итого: Всего один месяц упрямства обойдется фонду в €1,35 млн.

Для такой суммы "активистам" придется объявлять сверхсрочный сбор донатов или просто признать банкротство.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1775946600


Новости Казахстана
- Сотрудничество по развитию зеленой энергетики с Азербайджаном и Узбекистаном укрепляет Казахстан
- Партия "AMANAT" создала Предпринимательское крыло
- Олжас Бектенов проверил готовность системы раннего обнаружения лесных пожаров и оснащенность "Семей орманы"
- От имени Президента вручены государственные награды участникам эвакуации казахстанцев из стран Ближнего Востока
- Демпартия "Ак жол" продолжает упорную работу в поддержку и защиту национального бизнеса и предпринимателей
- Кадровые перестановки
- Первый заместитель Премьер-Министра Роман Скляр встретился с Заместителем секретаря парткома города Шанхай, Председателем Народного правительства Шанхай Гун Чжэном
- Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
- Депутаты обсудили повышение качества подготовки молодежи к воинской службе
- В Алматы обсудили новые подходы к сохранению и продвижению нематериального культурного наследия
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  