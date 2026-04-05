Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!

Им стал наш космонавт, выдающийся советский гражданин Юрий Алексеевич Гагарин.



12 апреля 1961 года с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Восток". Это грандиозное событие стало кульминацией усилий миллионов трудящихся: инженеров-конструкторов, ученых, военных летчиков, врачей, специалистов в самых разных областях, целые отрасли промышленности. В тесной кабине пилотируемого корабля находился старший лейтенант Юрий Гагарин.



В 9:07 четыре металлические опоры, удерживающие 287-тонную ракету, отошли в стороны, и "Восток" начал медленно отрываться от Земли. Именно в этот момент в эфире прозвучало знаменитое гагаринское "#ПОЕХАЛИ!".



В 9:12 корабль отделился от ракеты-носителя и вышел на орбиту. Его скорость достигла 28 260 километров в час – почти 8 километров в секунду. Никогда прежде человек не двигался так быстро.



Как только корабль оказался на орбите, диктор Юрий Левитан торжественно объявил всему миру:



Говорит Москва! Московское время – 10 часов 2 минуты. Передаем сообщение ТАСС о первом полете человека в космическое пространство.



12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту.



Пилотом-космонавтом является гражданин СССР, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич.



