Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань

16:47 12.04.2026

ИСЛАМАБАДСКИЕ НЕДОГОВОРЕННОСТИ: ЧТО ДАЛЬШЕ?



Журналист, писатель Сергей Строкань @strokan



США и Иран так и не смогли договориться о ключевых условиях завершения военного конфликта. После многочасового переговорного марафона в Исламабаде вице-президент США Джей Ди Вэнс не скрывал своего разочарования, сообщив, что американская делегация возвращается домой без сделки. Впрочем, при этом он воздержался от новых угроз и обвинений в адрес Тегерана.



В комментарии официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи отмечается, что по ряду вопросов стороны достигли договоренностей, но "по двум-трем важным вопросам мнения разошлись, и в итоге переговоры не привели к соглашению". По словам иранского представителя, переговоры "проходили в атмосфере недоверия и подозрений". "Естественно, с самого начала не следовало ожидать, что за одну сессию удастся достичь соглашения. Никто и не рассчитывал на это", - заявил Эсмаил Багаи, добавив, что консультации в Исламабаде были самыми продолжительными переговорами США и Ирана с начала года.



