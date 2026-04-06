Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф

23:32 12.04.2026

Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, мы готовы дать США новый урок, - глава переговорной группы Ирана



▪️Глава парламента Ирана доктор Галибаф: Угрозы Трампа не влияют на народ Ирана - это не лозунг, а доказанный факт.

▪️Если американцы снова захотят испытать нашу решимость, мы дадим им еще более серьезный урок.

▪️ Галибаф, возвращаясь из Пакистана, на встрече со СМИ:

▪️ Благодарю великий народ Ирана за молитвы, отклик на послание Верховного лидера и активную поддержку на улицах - это укрепило нашу позицию на переговорах и помогло донести до оппонентов суть нашей революции.

▪️ Переговоры были напряженными и сложными, но наша делегация, опираясь на экспертов и командную работу, выдвинула конструктивные инициаты, продемонстрировав добрую волю Ирана и обеспечив прогресс.

▪️ Мы с самого начала заявляли: не доверяем США. Стена недоверия стоит 77 лет, а за последний год американцы дважды нарушали процесс переговоров - значит, именно им предстоит заслужить наше доверие. В этом раунде таких сигналов было меньше.

▪️ Народ Ирана уверенно движется к успеху, полагаясь только на Бога и собственные силы. Делегация Миннаб 168 действовала как единая национальная команда: несмотря на различия во взглядах, все участники искренне и творчески защищали интересы страны - так же, как сегодня весь народ сплочен против врага.

▪️ Благодарю делегацию за более чем 20 часов интенсивных переговоров, СМИ и аналитиков: ваша работа помогла нейтрализовать психологические операции противника и донести голос Ирана до мира.

▪️ Угрозы не сломят иранцев. За 47 лет революции мы доказали это на всех фронтах - военном, экономическом, политическом. Мир видел, до какого отчаяния дошел враг, и убедился: под давлением мы не сдаемся.

▪️ Если Америка ищет выход - путь один: принять твердое решение и начать искупать долги перед иранским народом. Мы открыты к диалогу, но только на основе логики и уважения. Начнете войну - ответим войной; предложите разумные переговоры - ответим логикой. Никаким угрозам мы не поддадимся.



