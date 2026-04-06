ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

00:05 13.04.2026

ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях, расширяя контроль на Добропольском участке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



СВО



ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях, расширяя контроль на Добропольском участке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



На Сумском направлении группировка войск "Север" освободила Миропольское и продолжает расширять буферную зону вдоль государственной границы, продвигаясь сразу на нескольких участках. На Славянско-Краматорском направлении 3-я общевойсковая армия последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску, нанося удары по переправам через Северский Донец и маршрутам снабжения. В Константиновке продолжаются тяжелые городские бои в районе железнодорожного вокзала и промзоны. На Добропольском направлении ГрВ "Центр" расшатывает оборонительный контур противника на рубеже Гришино – Родинское – Белицкое.



