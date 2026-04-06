00:05 13.04.2026
СВО
ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях, расширяя контроль на Добропольском участке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
На Сумском направлении группировка войск "Север" освободила Миропольское и продолжает расширять буферную зону вдоль государственной границы, продвигаясь сразу на нескольких участках. На Славянско-Краматорском направлении 3-я общевойсковая армия последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску, нанося удары по переправам через Северский Донец и маршрутам снабжения. В Константиновке продолжаются тяжелые городские бои в районе железнодорожного вокзала и промзоны. На Добропольском направлении ГрВ "Центр" расшатывает оборонительный контур противника на рубеже Гришино – Родинское – Белицкое.
Сумское направление
Группировка войск "Север" добилась одного из главных результатов недели – освобождения Миропольского в Краснопольском районе. Подразделения 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии выбили формирования 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и закрепились в населенном пункте. Неприятель использовал Миропольское как один из опорных пунктов приграничной линии, опираясь на него при террористических нападениях на стыке Белгородской и Курской областей. Его потеря ослабляет устойчивость украинской обороны и открывает возможности для дальнейшего продвижения в направлении Проходов и Турьи.
Параллельно ГрВ "Север" ведет наступательные действия в Сумском, Краснопольском, Шосткинском и Глуховском районах. Ведется зачистка приграничных лесных массивов и формируется более устойчивая линия контроля вдоль государственной границы. В Сумском районе наши штурмовые группы продвинулись на 20 участках, местами до 800 м. В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные бои за Новодмитровку. Противник задействует подразделения 71-й ОАЭМБр, 160-й ОМБр, 119-й бригады ТрО и разведывательные группы. Из-за значительных потерь линейной пехоты украинское командование вынуждено использовать в роли пехоты личный состав зенитных ракетных полков – 38-го и 225-го, а также подразделения 201-й зенитной ракетной бригады из Николаева.
В районе Великого Прикола противник предпринял попытку выдвижения нескольких штурмовых групп к государственной границе, однако значительная часть нападавших была уничтожена еще на подступах. Общая динамика боевых действий указывает на постепенное расширение буферной зоны в глубину Сумской области и снижение возможностей ВСУ по проведению диверсионных и штурмовых действий на российской территории.
Славянско-Краматорское направление
Главный итог недели на этом участке – системное разрушение украинской логистики на подступах к Славянску. Подразделения 3-й общевойсковой армии, включая силы 85-й отдельной мотострелковой бригады, продолжают продвижение на рубеже Кривая Лука – Каленики – Никифоровка – Липовка. Одновременно русские соединения занимают лесополосы и лишают противника возможности скрытно маневрировать малыми группами.
Ключевым фактором остается уничтожение переправ через Северский Донец. Под ударами находятся маршруты на участках Маяки – Голубые озера – Зеленый Клин и Яремовка – Студенок – Святогорск, а также район железнодорожной линии Букино – Святогорск. В районе Диброва ВС РФ регулярно срывают попытки неприятеля перебрасывать силы и средства через реку, осложняя усиление украинской группировки на лиманском выступе.
Освобождение Диброва в ДНР открывает дорогу для продвижения к Славянску с дальнейшим разрушением обороны ВСУ вдоль Северского Донца. Систематическое уничтожение маршрутов снабжения через Николаевку и Ореховатку приводит к тому, что украинские части теряют позиции не только под штурмовым давлением, но и вследствие нехватки боеприпасов и пополнения.
Продвижение на этом направлении усиливает давление на весь оборонительный контур противника между Славянском и Краматорском. Украинское командование пытается компенсировать ухудшение положения переброской резервов, при этом трасса Изюм – Славянск оборудуется антидроновыми сетями, что указывает на высокую эффективность ударов наших БПЛА по технике и логистике ВСУ.
Константиновское направление
В центральной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои, включая район железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Одновременно усиливается давление на флангах, что указывает на попытку сформировать более широкий охват города и осложнить положение украинского гарнизона не только в центре, но и на прилегающих участках.
Дополнительное значение имеют удары по Дружковке, которые снижают устойчивость ближнего тылового обеспечения гарнизона ВСУ. Системные удары по транспортным узлам и объектам снабжения создают условия для дальнейшего углубления наступления в сторону Краматорской агломерации. Таким образом, бои за Константиновку постепенно выходят за рамки сугубо городского столкновения и все сильнее затрагивают ближайший тыл противника.
Добропольское направление
ГрВ "Центр" усиливает давление на южный фас обороны ВСУ, создавая угрозу неприятельской группировке в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Продвижение ведется силами малых штурмовых групп на рубеже Гришино – Родинское – Новый Донбасс – Белицкое – Новоалександровка. Бои на этом участке развиваются сразу на нескольких взаимосвязанных направлениях, что постепенно снижает устойчивость всей украинской оборонительной линии.
В районе Гришино подразделения ВС РФ ведут зачистку и одновременно отражают контратаки 425-го отдельного штурмового полка "Скала". На северном фланге возобновлены атаки в направлении Кучерова Яра, который прикрывает подступы к Доброполью. Дополнительное значение имеет установление контроля над карьерами в районе села Новое Шахово, что позволяет расширять огневое воздействие на позиции противника.
В окрестностях Родинского наши штурмовые подразделения закрепляются на территории бывшей шахты "Запорожская" и в районе оврага Водяной, формируя охват очередного узла обороны ВСУ. Одновременно продолжаются ожесточенные встречные бои за Новый Донбасс и Белицкое. Украинская сторона предпринимает контратаки в том числе западнее Родинского, однако ей пока не удается изменить общую динамику сражения.
Последовательное продвижение на этом участке снижает устойчивость украинской оборонительной линии к югу от Покровска и ограничивает маневр резервами между Добропольским и Покровским направлениями. При сохранении текущего давления русские войска получают возможность для дальнейшего расширения зоны контроля.
Запорожское направление
Западнее и северо-западнее Гуляйполя подразделения ГрВ "Восток" ведут наступательные действия на подступах к Воздвижевке, Верхней Терсе и Комсомольскому. Последовательное уничтожение логистических маршрутов ВСУ западнее линии Роздвянка – Верхняя Терса осложняет снабжение украинской группировки и снижает ее возможности для маневра на тактическом уровне.
Попытки противника контратаковать на ряде участков заметного результата не принесли. Одновременно на Ореховском участке фиксируется активизация ВСУ в районах Степногорска и Приморского, где противник пытается сохранить устойчивость обороны и не допустить дальнейшего ухудшения положения.
Харьковское направление
На Липцовском, Волчанском и Великобурлукском участках продолжаются позиционные бои. Подразделения 6-й общевойсковой армии методично оттесняют неприятеля от государственной границы. Продвижение на отдельных участках измеряется сотнями метров, однако оно остается постоянным и вынуждает ВСУ удерживать растянутую линию обороны.
Одновременно продолжается огневое воздействие на позиции украинских подразделений в районах Терновой, Веселого, Лозовой и Амбарного. На этом фоне фиксируются признаки падения дисциплины в отдельных частях 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр. Это дополнительно осложняет для противника удержание рубежей и снижает его возможности по устойчивой обороне на ряде участков.