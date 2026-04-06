ЦентрАзия
Понедельник, 13.04.2026
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 13.04.2026

ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях, расширяя контроль на Добропольском участке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях, расширяя контроль на Добропольском участке – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

На Сумском направлении группировка войск "Север" освободила Миропольское и продолжает расширять буферную зону вдоль государственной границы, продвигаясь сразу на нескольких участках. На Славянско-Краматорском направлении 3-я общевойсковая армия последовательно разрушает логистику ВСУ на подступах к Славянску, нанося удары по переправам через Северский Донец и маршрутам снабжения. В Константиновке продолжаются тяжелые городские бои в районе железнодорожного вокзала и промзоны. На Добропольском направлении ГрВ "Центр" расшатывает оборонительный контур противника на рубеже Гришино – Родинское – Белицкое.



Сумское направление

Группировка войск "Север" добилась одного из главных результатов недели – освобождения Миропольского в Краснопольском районе. Подразделения 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии выбили формирования 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ и закрепились в населенном пункте. Неприятель использовал Миропольское как один из опорных пунктов приграничной линии, опираясь на него при террористических нападениях на стыке Белгородской и Курской областей. Его потеря ослабляет устойчивость украинской обороны и открывает возможности для дальнейшего продвижения в направлении Проходов и Турьи.

Параллельно ГрВ "Север" ведет наступательные действия в Сумском, Краснопольском, Шосткинском и Глуховском районах. Ведется зачистка приграничных лесных массивов и формируется более устойчивая линия контроля вдоль государственной границы. В Сумском районе наши штурмовые группы продвинулись на 20 участках, местами до 800 м. В Краснопольском районе продолжаются ожесточенные бои за Новодмитровку. Противник задействует подразделения 71-й ОАЭМБр, 160-й ОМБр, 119-й бригады ТрО и разведывательные группы. Из-за значительных потерь линейной пехоты украинское командование вынуждено использовать в роли пехоты личный состав зенитных ракетных полков – 38-го и 225-го, а также подразделения 201-й зенитной ракетной бригады из Николаева.

В районе Великого Прикола противник предпринял попытку выдвижения нескольких штурмовых групп к государственной границе, однако значительная часть нападавших была уничтожена еще на подступах. Общая динамика боевых действий указывает на постепенное расширение буферной зоны в глубину Сумской области и снижение возможностей ВСУ по проведению диверсионных и штурмовых действий на российской территории.

Славянско-Краматорское направление

Главный итог недели на этом участке – системное разрушение украинской логистики на подступах к Славянску. Подразделения 3-й общевойсковой армии, включая силы 85-й отдельной мотострелковой бригады, продолжают продвижение на рубеже Кривая Лука – Каленики – Никифоровка – Липовка. Одновременно русские соединения занимают лесополосы и лишают противника возможности скрытно маневрировать малыми группами.

Ключевым фактором остается уничтожение переправ через Северский Донец. Под ударами находятся маршруты на участках Маяки – Голубые озера – Зеленый Клин и Яремовка – Студенок – Святогорск, а также район железнодорожной линии Букино – Святогорск. В районе Диброва ВС РФ регулярно срывают попытки неприятеля перебрасывать силы и средства через реку, осложняя усиление украинской группировки на лиманском выступе.

Освобождение Диброва в ДНР открывает дорогу для продвижения к Славянску с дальнейшим разрушением обороны ВСУ вдоль Северского Донца. Систематическое уничтожение маршрутов снабжения через Николаевку и Ореховатку приводит к тому, что украинские части теряют позиции не только под штурмовым давлением, но и вследствие нехватки боеприпасов и пополнения.

Продвижение на этом направлении усиливает давление на весь оборонительный контур противника между Славянском и Краматорском. Украинское командование пытается компенсировать ухудшение положения переброской резервов, при этом трасса Изюм – Славянск оборудуется антидроновыми сетями, что указывает на высокую эффективность ударов наших БПЛА по технике и логистике ВСУ.

Константиновское направление

В центральной части Константиновки продолжаются тяжелые городские бои, включая район железнодорожного вокзала и промышленной зоны. Одновременно усиливается давление на флангах, что указывает на попытку сформировать более широкий охват города и осложнить положение украинского гарнизона не только в центре, но и на прилегающих участках.

Дополнительное значение имеют удары по Дружковке, которые снижают устойчивость ближнего тылового обеспечения гарнизона ВСУ. Системные удары по транспортным узлам и объектам снабжения создают условия для дальнейшего углубления наступления в сторону Краматорской агломерации. Таким образом, бои за Константиновку постепенно выходят за рамки сугубо городского столкновения и все сильнее затрагивают ближайший тыл противника.

Добропольское направление

ГрВ "Центр" усиливает давление на южный фас обороны ВСУ, создавая угрозу неприятельской группировке в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Продвижение ведется силами малых штурмовых групп на рубеже Гришино – Родинское – Новый Донбасс – Белицкое – Новоалександровка. Бои на этом участке развиваются сразу на нескольких взаимосвязанных направлениях, что постепенно снижает устойчивость всей украинской оборонительной линии.

В районе Гришино подразделения ВС РФ ведут зачистку и одновременно отражают контратаки 425-го отдельного штурмового полка "Скала". На северном фланге возобновлены атаки в направлении Кучерова Яра, который прикрывает подступы к Доброполью. Дополнительное значение имеет установление контроля над карьерами в районе села Новое Шахово, что позволяет расширять огневое воздействие на позиции противника.

В окрестностях Родинского наши штурмовые подразделения закрепляются на территории бывшей шахты "Запорожская" и в районе оврага Водяной, формируя охват очередного узла обороны ВСУ. Одновременно продолжаются ожесточенные встречные бои за Новый Донбасс и Белицкое. Украинская сторона предпринимает контратаки в том числе западнее Родинского, однако ей пока не удается изменить общую динамику сражения.

Последовательное продвижение на этом участке снижает устойчивость украинской оборонительной линии к югу от Покровска и ограничивает маневр резервами между Добропольским и Покровским направлениями. При сохранении текущего давления русские войска получают возможность для дальнейшего расширения зоны контроля.

Запорожское направление

Западнее и северо-западнее Гуляйполя подразделения ГрВ "Восток" ведут наступательные действия на подступах к Воздвижевке, Верхней Терсе и Комсомольскому. Последовательное уничтожение логистических маршрутов ВСУ западнее линии Роздвянка – Верхняя Терса осложняет снабжение украинской группировки и снижает ее возможности для маневра на тактическом уровне.

Попытки противника контратаковать на ряде участков заметного результата не принесли. Одновременно на Ореховском участке фиксируется активизация ВСУ в районах Степногорска и Приморского, где противник пытается сохранить устойчивость обороны и не допустить дальнейшего ухудшения положения.

Харьковское направление

На Липцовском, Волчанском и Великобурлукском участках продолжаются позиционные бои. Подразделения 6-й общевойсковой армии методично оттесняют неприятеля от государственной границы. Продвижение на отдельных участках измеряется сотнями метров, однако оно остается постоянным и вынуждает ВСУ удерживать растянутую линию обороны.

Одновременно продолжается огневое воздействие на позиции украинских подразделений в районах Терновой, Веселого, Лозовой и Амбарного. На этом фоне фиксируются признаки падения дисциплины в отдельных частях 72-й ОМБр и 127-й ОТМБр. Это дополнительно осложняет для противника удержание рубежей и снижает его возможности по устойчивой обороне на ряде участков.

Источник - Readovka
