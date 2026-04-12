НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию

Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию



Токаев и Мирзиеев попытаются не допустить транспортной изоляции региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

12.04.2026



Встреча президентов Казахстана и Узбекистана в Бухаре ознаменовала собой переход двусторонних отношений на качественно новый уровень. Блиц-визит Касым-Жомарта Токаева, который происходит сразу после конституционного обновления в Казахстане, подтвердил намерение лидеров превратить Центральную Азию в независимый центр силы.



В аэропорту Бухары, одного из древнейших городов мира, Шавкат Мирзиеев лично встретил Касым-Жомарта Токаева: яркий колорит национальных песен и танцев в сердце Великого шелкового пути стал свидетельством особой значимости переговоров, которые начались с посещения мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди – сакрального места, объединяющего духовное наследие двух народов.



Главы двух государств осмотрели ансамбль мечетей и медресе, возведенных в XVI веке, и отдали дань памяти великому суфию, чье учение веками служило нравственным ориентиром для региона. В фондах музея при комплексе, где хранятся уникальные артефакты – от рукописного Корана XIX века до редких исторических документов, – президенты еще раз подчеркнули неразрывность культурно-исторических связей Астаны и Ташкента. Этот исторический экскурс плавно перешел в обсуждение создания единого экономического пространства Центральной Азии.



Продолжились переговоры в созданном в Бухаре современном ситуационном центре, обеспечивающем комплексный мониторинг и управление регионом в реальном времени. Здесь аккумулируются, обрабатываются и системно анализируются данные по ключевым направлениям жизнедеятельности области – от социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и состояния коммунальной инфраструктуры до транспортной ситуации, общественной безопасности и работы с обращениями граждан.



Токаеву на конкретных примерах продемонстрировали возможности центра по комплексному мониторингу обстановки в разрезе территорий, раннему выявлению проблемных точек, объективной оценке эффективности работы на местах и обеспечению строгого контроля за исполнением поставленных задач. Было подчеркнуто, что такие цифровые механизмы позволяют вывести качество управления на новый уровень, повысить адресность решений и усилить персональную ответственность руководителей, сообщил "Спутник".



Лидеры вновь подтвердили, что практика неформальных встреч в регионах оправдывает себя – такой формат "дипломатии без галстуков" позволяет оперативно снимать барьеры и находить решения для самых сложных трансграничных задач. Напомним, что Шавкат Мирзиеев посетил с блиц-визитом Астану (см. "НГ" от 14.07.24), а в ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев побывал в Ташкенте.



Оценив итоги реализации договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года, президенты констатировали активизацию контактов на всех уровнях. Однако нынешний товарооборот в 5 млрд долл. рассматривается как промежуточный этап. Драйвером роста призвана стать глубокая промышленная кооперация. Сегодня страны совместно реализуют 78 проектов на 1,8 млрд долл. В центре внимания – масштабные проекты в энергетике, химии, недропользовании и машиностроении. Также приоритетными направлениями станут строительный сектор и развитие логистической инфраструктуры.



Особое внимание лидеры уделили вопросам транспортной связанности, рассматривая ее как залог экономической независимости всей Центральной Азии. В авангарде этой стратегии – модернизация приграничных терминалов и укрепление потенциала ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известен как Срединный коридор). Токаев еще в прошлом году предложил Узбекистану присоединиться к проектам расширения портов Актау и Курык, что придаст импульс развитию Срединного коридора. Параллельно с этим продолжается мониторинг перспективных путей, включая маршрут Север–Юг, который из-за нестабильности в Персидском заливе приостановлен на неопределенное время. А также южные железнодорожные векторы, реализация которых возобновится по мере стабилизации ситуации в Афганистане и Пакистане. Создание интеллектуальных, "бесшовных" коридоров позволит интегрировать экономики двух стран в глобальные торговые цепочки на выгодных условиях.



Лидеры обсудили эскалацию в зоне Персидского залива. Ситуация осложняется тем, что Астана, закрепив свои обязательства в рамках "Авраамовых соглашений", де-факто вошла в орбиту политических консультаций с Израилем и монархиями Залива. Это неизбежно ставит вопрос о будущем отношений с Тегераном – ключевым транзитным хабом, через который проходит критический объем экспорта обеих республик. В условиях провала исламабадского диалога президенты вынуждены искать баланс: как сохранить жизненно важный выход к морю через иранские порты, оставаясь верными новым стратегическим обязательствам? Провал переговоров США и Ирана в Исламабаде диктует необходимость выработки общего "плана Б", чтобы не допустить транспортной изоляции региона в случае усиления санкционного давления на Иран.



Итогом встречи Токаева и Мирзиеева стало решение о разработке детальной правительственной дорожной карты, которая будет планом по форсированному наращиванию торгово-экономического потенциала.



Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов, анализируя влияние политической трансформации Казахстана на регион, подчеркнул: реформы Астаны создают мощный импульс для всей Центральной Азии. По его мнению, синергия двух крупнейших государств региона, Казахстана и Узбекистана, – залог устойчивого процветания.



"Системное объединение усилий позволит Центральной Азии достичь триады стратегических целей. Во-первых, регион трансформируется из объекта геополитики в самостоятельный и влиятельный центр силы. Во-вторых, произойдет качественный скачок инвестиционной привлекательности. В-третьих, за счет развития собственного производства и человеческого капитала мы укрепим иммунитет к внешним вызовам. Синхронная модернизация – это не просто политический выбор, а единственный путь к реальной интеграции", – убежден эксперт.



Особую роль в этом процессе играет диалог "мозговых центров". Нематов сообщил, что ИСМИ и Казахстанский институт стратегических исследований уже создали совместный Экспертный совет. Его первое заседание пройдет в этом году в Ташкенте, где ведущие аналитики подготовят конкретные рекомендации по углублению межгосударственных связей.