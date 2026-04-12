Понедельник, 13.04.2026
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
15:54  В Казахстане снимут "Доспехи бога 4: Ультиматум" с Джеки Чаном
14:03  Нефтегазовый сектор Туркменистана демонстрируют устойчивый рост
13:54  О влиянием ИИ в Казахстане на умственные способности людей, прежде всего детей и молодежи, - Андрей Жданов
13:12  Казахстан первым в Центральной Азии освоил выпуск аминокислот из кукурузы
13:09  Кадровые перестановки в Туркменистане 3 апреля 2026
02:20  Иран - как точка невозврата: Почему западная элита заявила, что Тегеран не входит в сферу ее интересов
НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
02:13 13.04.2026

Токаев и Мирзиеев попытаются не допустить транспортной изоляции региона

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12.04.2026

Встреча президентов Казахстана и Узбекистана в Бухаре ознаменовала собой переход двусторонних отношений на качественно новый уровень. Блиц-визит Касым-Жомарта Токаева, который происходит сразу после конституционного обновления в Казахстане, подтвердил намерение лидеров превратить Центральную Азию в независимый центр силы.

В аэропорту Бухары, одного из древнейших городов мира, Шавкат Мирзиеев лично встретил Касым-Жомарта Токаева: яркий колорит национальных песен и танцев в сердце Великого шелкового пути стал свидетельством особой значимости переговоров, которые начались с посещения мемориального комплекса Бахауддина Накшбанди – сакрального места, объединяющего духовное наследие двух народов.

Главы двух государств осмотрели ансамбль мечетей и медресе, возведенных в XVI веке, и отдали дань памяти великому суфию, чье учение веками служило нравственным ориентиром для региона. В фондах музея при комплексе, где хранятся уникальные артефакты – от рукописного Корана XIX века до редких исторических документов, – президенты еще раз подчеркнули неразрывность культурно-исторических связей Астаны и Ташкента. Этот исторический экскурс плавно перешел в обсуждение создания единого экономического пространства Центральной Азии.

Продолжились переговоры в созданном в Бухаре современном ситуационном центре, обеспечивающем комплексный мониторинг и управление регионом в реальном времени. Здесь аккумулируются, обрабатываются и системно анализируются данные по ключевым направлениям жизнедеятельности области – от социально-экономического развития, реализации инвестиционных проектов и состояния коммунальной инфраструктуры до транспортной ситуации, общественной безопасности и работы с обращениями граждан.

Токаеву на конкретных примерах продемонстрировали возможности центра по комплексному мониторингу обстановки в разрезе территорий, раннему выявлению проблемных точек, объективной оценке эффективности работы на местах и обеспечению строгого контроля за исполнением поставленных задач. Было подчеркнуто, что такие цифровые механизмы позволяют вывести качество управления на новый уровень, повысить адресность решений и усилить персональную ответственность руководителей, сообщил "Спутник".

Лидеры вновь подтвердили, что практика неформальных встреч в регионах оправдывает себя – такой формат "дипломатии без галстуков" позволяет оперативно снимать барьеры и находить решения для самых сложных трансграничных задач. Напомним, что Шавкат Мирзиеев посетил с блиц-визитом Астану (см. "НГ" от 14.07.24), а в ноябре 2025 года Касым-Жомарт Токаев побывал в Ташкенте.

Оценив итоги реализации договоренностей, достигнутых в ноябре прошлого года, президенты констатировали активизацию контактов на всех уровнях. Однако нынешний товарооборот в 5 млрд долл. рассматривается как промежуточный этап. Драйвером роста призвана стать глубокая промышленная кооперация. Сегодня страны совместно реализуют 78 проектов на 1,8 млрд долл. В центре внимания – масштабные проекты в энергетике, химии, недропользовании и машиностроении. Также приоритетными направлениями станут строительный сектор и развитие логистической инфраструктуры.

Особое внимание лидеры уделили вопросам транспортной связанности, рассматривая ее как залог экономической независимости всей Центральной Азии. В авангарде этой стратегии – модернизация приграничных терминалов и укрепление потенциала ТМТМ (Транскаспийский международный транспортный маршрут, также известен как Срединный коридор). Токаев еще в прошлом году предложил Узбекистану присоединиться к проектам расширения портов Актау и Курык, что придаст импульс развитию Срединного коридора. Параллельно с этим продолжается мониторинг перспективных путей, включая маршрут Север–Юг, который из-за нестабильности в Персидском заливе приостановлен на неопределенное время. А также южные железнодорожные векторы, реализация которых возобновится по мере стабилизации ситуации в Афганистане и Пакистане. Создание интеллектуальных, "бесшовных" коридоров позволит интегрировать экономики двух стран в глобальные торговые цепочки на выгодных условиях.

Лидеры обсудили эскалацию в зоне Персидского залива. Ситуация осложняется тем, что Астана, закрепив свои обязательства в рамках "Авраамовых соглашений", де-факто вошла в орбиту политических консультаций с Израилем и монархиями Залива. Это неизбежно ставит вопрос о будущем отношений с Тегераном – ключевым транзитным хабом, через который проходит критический объем экспорта обеих республик. В условиях провала исламабадского диалога президенты вынуждены искать баланс: как сохранить жизненно важный выход к морю через иранские порты, оставаясь верными новым стратегическим обязательствам? Провал переговоров США и Ирана в Исламабаде диктует необходимость выработки общего "плана Б", чтобы не допустить транспортной изоляции региона в случае усиления санкционного давления на Иран.

Итогом встречи Токаева и Мирзиеева стало решение о разработке детальной правительственной дорожной карты, которая будет планом по форсированному наращиванию торгово-экономического потенциала.

Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистана Акрамжон Нематов, анализируя влияние политической трансформации Казахстана на регион, подчеркнул: реформы Астаны создают мощный импульс для всей Центральной Азии. По его мнению, синергия двух крупнейших государств региона, Казахстана и Узбекистана, – залог устойчивого процветания.

"Системное объединение усилий позволит Центральной Азии достичь триады стратегических целей. Во-первых, регион трансформируется из объекта геополитики в самостоятельный и влиятельный центр силы. Во-вторых, произойдет качественный скачок инвестиционной привлекательности. В-третьих, за счет развития собственного производства и человеческого капитала мы укрепим иммунитет к внешним вызовам. Синхронная модернизация – это не просто политический выбор, а единственный путь к реальной интеграции", – убежден эксперт.

Особую роль в этом процессе играет диалог "мозговых центров". Нематов сообщил, что ИСМИ и Казахстанский институт стратегических исследований уже создали совместный Экспертный совет. Его первое заседание пройдет в этом году в Ташкенте, где ведущие аналитики подготовят конкретные рекомендации по углублению межгосударственных связей.

Источник - Независимая газета
