Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост

13:19 13.04.2026

10-04-2026



С начала года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и другими странами Центральной Азии увеличился на 34% (оперативные данные отраслевой статистики).



Рост обеспечен за счет повышения эффективности перевозочного процесса, сокращения сроков доставки и развития железнодорожной инфраструктуры.



