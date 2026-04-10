Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост

13:19 13.04.2026
Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами Центральной Азии демонстрируют устойчивый двузначный рост
10-04-2026
С начала года объем железнодорожных перевозок между Казахстаном и другими странами Центральной Азии увеличился на 34% (оперативные данные отраслевой статистики).
Рост обеспечен за счет повышения эффективности перевозочного процесса, сокращения сроков доставки и развития железнодорожной инфраструктуры.
Значительную динамику демонстрируют экспортные перевозки, прежде всего в агропромышленном секторе. Экспорт зерна достиг 2 080 тыс. тонн (+50% к аналогичному периоду прошлого года).
В промышленном сегменте экспорт черных металлов вырос на 43% (до 442 тыс. тонн), нефтепродуктов - на 6% (212 тыс. тонн).
Сохраняется положительная динамика транзитных перевозок через территорию Казахстана в направлении стран Центральной Азии. Объем транзита нефтепродуктов увеличился на 28%, черных металлов - на 42%. Перевозки продовольственных грузов увеличились на 28%.
В обратном направлении также фиксируется рост транзитных потоков. В частности, объем перевозок химической продукции, включая соду, увеличился в 2 раза (до 36 тыс. тонн), плодоовощной продукции - на 50% (28 тыс. тонн), цветной руды - на 10% (56 тыс. тонн).
В разрезе стран региона объем перевозок с Узбекистаном увеличился на 37%, с Туркменистаном - на 31%, с Таджикистаном - на 16%, с Кыргызстаном - на 13%.
Таким образом, Казахстан последовательно укрепляет позиции и вносит вклад в устойчивость торгово-экономических связей в регионе.