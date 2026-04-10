Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана

17:49 13.04.2026

10.04.2026



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Кубатов Эдуард Джумакадырович назначен директором Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете Министров Кыргызской Республики.



