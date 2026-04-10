Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов

17:54 13.04.2026 Под гипнозом "цифры" и ИИ

Часть 3. Вопрос национальной безопасности



Андрей Жданов

10.04.2026



Окончание. Начало https://centrasia.org/newsA.php?st=1775472840



Увидеть выросшего ребенка лучше себя самих, в том числе интеллектуальнее отца с матерью - заветная мечта каждого родителя. И горько лицезреть, когда 20-25-летнее чадо знает во сто раз больше 45-50-летних родителей, но проигрывает им в логике мышления и человечности - обязательных составных интеллекта. Так уже произошло на развитом Западе, где выросло поколение, в целом уступающее когнитивным способностям родителей.



Диву даешься



Западная наука связала эту драму с цифровизацией образования и внедрением в него ИИ. Эта тенденция не обходит стороной и Казахстан, о чем с тревогой высказывались участники и авторы первого в стране комплексного исследования об ИИ в средней школе отечественным центром прикладных исследований Talap. Тревожится не он один. Свой вклад в изучение проблемы вносит одна из старейших маркетинго-исследовательских компаний страны BRIF Research Group.



Ее основатель и глава Александр Рузанов рассказал о совместном с зарегистрированной в Нидерландах фирмой Summon Futures исследовании о казахстанской молодежи, в том числе о роли в ее жизни ИИ, на восьмой конференции Kazakhstan Marketing Conference - 2026 в январе текущего года в Алматы. "Появление и развитие ИИ можно рассматривать как темную лошадку, так как никто, даже его создатели, не имеют ясной картины последствий его появления и активного внедрения во все сферы жизни", - подчеркивает Рузанов в статье по итогам конференции для издания Tribune.kz.



Содержание электронного ресурса BRIF показывает, что в первую очередь компанию интересует влияние цифровых технологий и ИИ на юное поколение. Причем в изучении проблемы участвует сама молодежь - алматинские студенты, часть которых совмещает учебу с работой в BRIF.



"Сабина Абуданаш и Даниял Есенин, студенты-социологи 4-го курса Университета Нархоз, записали подкаст как задачу, поставленную преподавателем, - сообщает Александр Рузанов, анонсируя почти часовую видеозапись. - Темой взяли "Как ИИ влияет на человека и общество, какие есть возможности и риски". И пригласили поучаствовать меня. А мне эта тема очень-очень интересна. И мы в BRIF Research Group проводим исследования на эту тему. Поэтому я с удовольствием и азартом согласился. Мы обсуждали, как развивается ИИ в Казахстане, как он может повлиять на мышление человека, на взаимоотношения между мужчинами и женщинами, какие риски в том, что ИИ глубоко внедряется в сферу личных дел человека. И много чего другого".



Более длительный подкаст для BRIF на тему "Цифровое выгорание - один из серьезных рисков быстрого развития цифровизации. Что с этим делать?" самостоятельно провели 20-летние студенты-социологи Айзере Адилшайыкова (сотрудник BRIF), Жулдыз Мараткызы и Айдана Серикбаева. Слушая и читая перечисленную студенческую молодежь, частного предпринимателя Рузанова, участников и авторов исследования частного центра Talap, диву даешься, насколько их суждения серьезнее, острее и тревожнее, чем публичные речи больших государственных начальников о "цифре" и ИИ в образовании.



Обо всем, кроме тревожного



О чем только они ни вещали после Послания Президента "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" и объявления 2026-го Годом цифровизации и ИИ, подчас противореча самим себе или демонстрируя удивительное благодушие.



Вот, например, отрывок из интервью изданию BAQ.KZ министра науки и высшего образования РК Саясата Нурбека в ноябре 2025 года после форума "Казахстан - территория академического образования": "…Самое главное - сохранить человеческое измерение. Технологии приходят и уходят, а миссия образования остается прежней - служить человеку, развивать мышление, формировать ценности и воспитывать лидеров. Как говорится в древней пословице, "Общество становится великим, когда люди сажают деревья, в тени которых им не суждено сидеть". Сегодня Казахстан сажает именно такие деревья - деревья образования, науки и возможностей. Под их сенью вырастет поколение, которое сделает нашу страну сильной, справедливой и конкурентоспособной".



Как красиво сказано! Но вот пассаж Саясата Нурбека из интервью журналу Forbes.kz в марте текущего года: "Мы увлеклись переделыванием учебных программ, модными "мягкими навыками", эмпатией и еще чем-то. Но это не помогает человеку, который, пройдя через систему образования, вдруг сталкивается с суровой правдой жизни".



Перед ней, выходит, эмпатию можно отбросить или она вообще не нужна уже со студенческой скамьи? Но разве не обладают высшей формой сопереживания - перед будущим - люди, сажающие "деревья, в тени которых им не суждено сидеть"? Возможно ли "великое общество" без эмпатии большинства людей близким и дальним соотечественникам? Какими вырастут "деревья образования, науки и возможностей", посаженные под руководством министра, двояко толкующего человеческое измерение? Тем более "деревья" оцифрованные и запряженные ИИ - темной лошадкой, скачущей туда, куда не знают даже ее заводчики.



Не менее красиво высказалась в недавнем видеообращении о новой модели образования его правительственный куратор вице-премьер - министр культуры и информации Аида Балаева: "Новая Конституция усилила стратегический курс развития человеческого капитала, образования и науки, инноваций. И это не просто направления развития. Мы говорим о будущем Казахстана. Речь идет о смене самой траектории развития страны - переходе к экономике, где главным ресурсом становится интеллект, знания и технологии. Мы вступили в эпоху стремительной технологической революции, которая способна перевернуть человеческое мышление, трансформируя вокруг все и прежде всего экономику и рынок труда".



Да вот беда, не уточнила вице-премьер, как именно технологическая революция с цифровизацией и ИИ в авангарде "переворачивает человеческое мышление" и "трансформирует вокруг все". Неужели Аида Балаева полагает само собой разумеющимся, что этот процесс ведет к позитиву повсюду, включая образование и человеческое мышление? Если да, то рекомендуем вице-премьеру - министру прочитать первые две части настоящих заметок.



Приоритеты, задачи и деталь



В начале текущего апреля с разрывом в сутки Касым-Жомарт Токаев принял министров науки и высшего образования и просвещения Саясата Нурбека и Жулдыз Сулейменову. По сообщениям Акорды, первый доложил главе государства о приоритетах ведомства и реализации стратегических инициатив, а вторая - об итогах минувшего года и задачах на 2026-й.



Руководитель МНВО представил меры для создания систем развития человеческого капитала и управления талантами, результаты исследования рынка труда и прогноз потребности в кадрах до 2030 года. Министр рассказал о расширении доступа к высшему образованию и ходе национального движения AI-Sana, запуске проекта AI-Enabled University (университет нового типа с интеграцией ИИ в образование и производство) и планах создания наукоемких территорий.



Министр также сообщил о переходе к модели развития DeepTech, в которой ключевым элементом станет взаимодействие высшей школы с региональными акиматами. Этот механизм включает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание промышленных образцов и запуск производств. Особое внимание МНВО уделяет господдержке ученых, включая гранты, стажировки, премии и жилье молодым кадрам.



Выслушав Саясата Нурбека, президент дал министру ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования и филиалов зарубежных университетов в Казахстане, развитие инфраструктуры науки, исследований и коммерциализацию их результатов, а также на стимуляцию инноваций.



Жулдыз Сулейменова рассказала главе государства о ходе обновления школьных программ и учебников для продвижения ценностей новой Конституции РК. В рамках движения "Таза Казахстан" разрабатывается стандарт экологического образования. В школах внедряется единая программа воспитания "Адал азамат". Министр сообщила, что проведен анализ начального образования. Учебные программы для него пересматриваются с усилением навыков чтения, письма и арифметики.



Глава Минпроса также привела цифры о строительстве и вводе в эксплуатацию детсадов и школ, подключении последних к интернету (99 процентов), продолжении цифровизации среднего образования и обучении учителей работе с ИИ. Министр также получила от Президента ряд поручений. Среди них повышение качества образования и его доступности, сокращение дефицита ученических мест, развитие подготовки рабочих кадров, эффективное использование бюджетных средств и цифровая трансформация образования, включая реализацию проекта Qazaq Digital Mektebi.



Как видим, все затронутые на обеих встречах вопросы важные. Но входят ли в приоритеты МНВО, а в задачи Минпроса анализ и повышение умственных способностей студенчества и школьников, осталось неизвестным. На то, что с когнитивкой не все ладно у младшеклассников, указывает лишь деталь - упоминание Сулейменовой о пересмотре программ для начальной школы с акцентом на чтение, письмо и арифметику. Это хорошо, но пересмотр и акцент вряд ли потребовались бы, ни испытывай многие младшеклассники в указанных навыках сложностей.



Не беремся утверждать, каковы реалии в Казахстане в целом. Но со стороны складывается впечатление, что сильно беспокоящий мыслящую часть мирового сообщества негативный эффект от длительной цифровизации, а с 2023 года - и имитации интеллекта (ИИ) на умственные способности детей и молодежи не учитывается или замалчивается на государственном уровне в Казахстане.



Идеологическая составная



Летом прошлого года Касым-Жомарт Токаев призывал госслужащих внимательно изучить программный документ Дональда Трампа America’s AI Action Plan ("Американский план действий по ИИ") и сделать из него практические выводы. За три дня до этого призыва "Новое поколение" опубликовало свой анализ и названного плана, и приказа Трампа для выполнения замысла. Безусловно, содержание обоих документов полезно знать не только госслужащим, но и тем, кто занимается разработкой и внедрением ИИ. Но наш практический вывод состоит в том, что из заокеанского варианта вряд ли что применимо в Казахстане.



Например, Трамп предписал деидеологизацию, прежде всего отказ в моделях ИИ от пресловутой DEI - идеологии "Разнообразие, равенство и инклюзивность", доведенной ультралибералами до абсурда. Они, в частности, навязывали американскому бизнесу квоты на прием на работу определенного числа женщин, мужчин, белых, черных, латинос, инвалидов, гомосексуалистов, лесбиянок. Далее - по списку без учета умственных способностей и профессионализма граждан.



Но Трамп потребовал полной деидеологизации ИИ, а это уже лукавство, шитое белыми нитками. "Америка превыше всего!" - вот квинтэссенция трамповской идеологии, с которой он стал главой государства и в 2016-м, и в 2024-м. Подходит ли для Казахстана "Казахстан превыше всего!"? Ответ очевиден.



Но и отсутствие государственной идеологии, в том числе в цифровизации и ИИ в образовании - это критический риск. Свято место пусто не бывает - не имеешь своей идеологии, к тебе обязательно влезет чужая. Жизненно важно иметь собственную. А с этим в отечественной средней и высшей школе большая проблема, поскольку образование страны завязано на западные электронные учебные программы и модели ИИ.



Передовая невидимого фронта



"Благодаря распространению гаджетов и соцсетей в мире быстро теряется умение читать, писать, считать, критически оценивать информацию, - говорил в августе 2025 года известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. - Внедрение искусственного интеллекта отучает людей думать и убивает остатки когнитивных способностей. Наши Минпрос и Минцифры начинают "поэтапное внедрение элементов искусственного интеллекта в школьный процесс" начиная с учеников 1-4 классов. Заметьте: никому в голову даже не пришло провести исследования о воздействии этого софта на умственное и психическое развитие детей".



Комментируя позицию Ашимбаева, сайт Eurasia 24 обратил внимание, по его мнению, на определенное противоречие в речи Касым-Жомарта Токаева тогда же, в августе 2025-го, на конференции с учителями в преддверии начала нового учебного года.



В одном месте выступления глава государства говорит: "Чтобы уберечь детей от социальных пороков, необходимо формировать у них критическое мышление. Не секрет, что подрастающее поколение проводит много времени в интернете и социальных сетях, где они могут легко попасть под влияние ложных идей и разрушительных моделей поведения".



В другом месте Президент утверждает: "Необходимо целенаправленно обучать детей с раннего возраста технологиям искусственного интеллекта. Эти навыки станут залогом их конкурентоспособности в современном мире".



"А вдруг это ИИ так подставил Президента?" - резюмирует комментарий Eurasia 24.



Шутки шутками, но наблюдатели из числа действующих военных и гражданских психологов, бывших разведчиков и специалистов IT-индустрии всерьез оценивают современное образование передним краем невидимой когнитивной войны во всех частях света. "Когнитивная война - это стратегия подчинения противника через изменение его мышления, памяти и поведения без прямого насилия, - выдает характеристику явления нейросеть. - Эта война направлена на воздействие на высший уровень мышления человека, его смыслы и ценности, которые предопределяют его поведение". В том числе с помощью ИИ и образовательных программ.



Именно изучение влияния цифровизации и имитации интеллекта на мышление казахстанцев, прежде всего детей и молодежи (постоянный мониторинг и анализ), а также выработка научных основ для распознавания когнитивных войн против населения республики, на наш взгляд, должны стать главными приоритетами в работе отечественного Университета ИИ. Источник - Новое поколение

