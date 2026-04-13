Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев

21:47 13.04.2026

Turmush - Скончался младший брат бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев. Его тело доставлено в город Манас.



Как сообщили близкие семьи, похороны пройдут 14 апреля в городе Манас. Тело покойного доставили в Манас около 19:00. В настоящее время у дома собрались родственники и местные жители. Близкие Ахмата Бакиева пока воздерживаются от официальных комментариев для прессы.



Ахмату Бакиеву было 66 лет. По сообщениям близких, причиной смерти стала болезнь сердца. Последние годы он проживал в городе Ханабад (город в Андижанской области Узбекистана, близ границы с Кыргызстаном).



Ахмат Бакиев - родной брат бывшего президента Курманбека Бакиева. В период президентства своего брата он считался одной из самых влиятельных фигур в Жалал-Абаде. Возглавлял ОсОО "Сали-Ата", названное в честь отца.



После смены власти в 2010 году в отношении Ахмата Бакиева в Кыргызстане было возбуждено несколько уголовных дел.



В августе 2011 года Жалал-Абадский городской суд приговорил Ахмата Бакиева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Согласно решению суда, Ахмат Бакиев был признан виновным по ст.166 ч.4 п.2 ("Мошенничество"), ст. 229 ч.1 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") ст. 234 ч.2. п.2 ("Хулиганство") ст.241 ч.1. ч.4 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК.



4 января 2012 года Ахмат Бакиев был переведен из исправительной колонии в колонию-поселение №35, расположенную в Бишкеке. Как поясняли в ГСИН, осужденный, отбыв 1/3 назначенного наказания, имеет законные основания для перевода в колонию-поселение, если не нарушал и соблюдал режим в исправительной колонии.



В марте 2012 года Государственная служба исполнения наказаний сообщала, что 3 марта Ахмат Бакиев совершил побег из колонии поселения №35.



В ГСИН тогда проинформировали, что 24 января Бакиев был госпитализирован в больницу №6. Там он проходил лечение до 6 февраля 2012 года, после чего для продолжения курса лечения был переведен в один из частных медицинских центров Бишкека.



За время нахождения Бакиева в стационаре, как сообщали в ГСИН, сотрудники учреждения №35 ежедневно его проверяли, о чем свидетельствуют отметки в журнале проверок.



Так, 3 марта 2012 года при проверке осужденного Бакиева его на месте не оказалось.