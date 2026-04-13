Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
03:50  Hазваны победители Премии СНГ 2025 года в области качества (список предприятий)
02:13  Чем обернется вхождение Средней Азии в израильский "шестиугольный альянс", - Владислав Макаров
01:08  НГ: Киргизия вступит в ядерный клуб, но без спешки
00:05  ВС РФ давят на Славянско-Краматорскую агломерацию - итоговая сводка Readovka за 6 апреля
Понедельник, 06.04.2026
20:00  Turkmen Serdar: Туркменистан - аутсайдер по уровню свободы Интернета
    Кыргызстан | КАДРЫ 
Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
Turmush - Скончался младший брат бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев. Его тело доставлено в город Манас.

Как сообщили близкие семьи, похороны пройдут 14 апреля в городе Манас. Тело покойного доставили в Манас около 19:00. В настоящее время у дома собрались родственники и местные жители. Близкие Ахмата Бакиева пока воздерживаются от официальных комментариев для прессы.

Ахмату Бакиеву было 66 лет. По сообщениям близких, причиной смерти стала болезнь сердца. Последние годы он проживал в городе Ханабад (город в Андижанской области Узбекистана, близ границы с Кыргызстаном).

Ахмат Бакиев - родной брат бывшего президента Курманбека Бакиева. В период президентства своего брата он считался одной из самых влиятельных фигур в Жалал-Абаде. Возглавлял ОсОО "Сали-Ата", названное в честь отца.

После смены власти в 2010 году в отношении Ахмата Бакиева в Кыргызстане было возбуждено несколько уголовных дел.

В августе 2011 года Жалал-Абадский городской суд приговорил Ахмата Бакиева к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Согласно решению суда, Ахмат Бакиев был признан виновным по ст.166 ч.4 п.2 ("Мошенничество"), ст. 229 ч.1 ("Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем") ст. 234 ч.2. п.2 ("Хулиганство") ст.241 ч.1. ч.4 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") УК.

4 января 2012 года Ахмат Бакиев был переведен из исправительной колонии в колонию-поселение №35, расположенную в Бишкеке. Как поясняли в ГСИН, осужденный, отбыв 1/3 назначенного наказания, имеет законные основания для перевода в колонию-поселение, если не нарушал и соблюдал режим в исправительной колонии.

В марте 2012 года Государственная служба исполнения наказаний сообщала, что 3 марта Ахмат Бакиев совершил побег из колонии поселения №35.

В ГСИН тогда проинформировали, что 24 января Бакиев был госпитализирован в больницу №6. Там он проходил лечение до 6 февраля 2012 года, после чего для продолжения курса лечения был переведен в один из частных медицинских центров Бишкека.

За время нахождения Бакиева в стационаре, как сообщали в ГСИН, сотрудники учреждения №35 ежедневно его проверяли, о чем свидетельствуют отметки в журнале проверок.

Так, 3 марта 2012 года при проверке осужденного Бакиева его на месте не оказалось.

Источник - Turmush
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776106020


