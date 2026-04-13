|Глобальный баттл: Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
22:39 13.04.2026
Папа Лев ответил на нападки Трампа, заявив, что он "не боится" высказываться.
Чад де Гусман
13 апреля 2026
Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Папу Льва XIV, обвинив его в "слабости в борьбе с преступностью" и "ужасной внешней политике", поскольку глава Католической церкви недавно выступил в качестве откровенного критика войны США и Израиля с Ираном .
"Лео должен взять себя в руки как Папа Римский, проявить здравый смысл, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком", - написал Трамп в воскресенье вечером в Truth Social. "Это очень сильно вредит ему и, что еще важнее, вредит Католической Церкви!"
Обширная критика президента последовала после того, как Лео - первый понтифик, родившийся в США, - на прошлой неделе осудил угрозу Трампа уничтожить "всю иранскую цивилизацию" как "совершенно неприемлемую".
В понедельник Лео ответил на пост Трампа, заявив, что он "не боится администрации Трампа и не боится высказывать свое мнение вслух".
"Я буду и дальше решительно выступать против войны, стремясь к миру, диалогу и многосторонним отношениям между государствами для поиска справедливых решений проблем", - заявил Лео журналистам во время полета в Алжир.
"Слишком много людей сегодня страдают в мире, - сказал он. - Слишком много невинных людей погибает. И я думаю, кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход".
Папа Римский избегал конкретных упоминаний Трампа в своей критике. Однако в субботу во время молитвенного бдения в соборе Святого Петра епископ Рима вновь упомянул войну. "Хватит идолопоклонства себе и деньгам! Хватит демонстрации власти! Хватит войны!" - сказал Папа 11 апреля, в тот же день, когда американские и иранские официальные лица начали безуспешные мирные переговоры в Исламабаде, Пакистан.
Журнал TIME пока не получил немедленного ответа от Святого Престола по поводу высказываний Трампа.
Трамп также раскритиковал Папу Римского за его осуждение насилия на Ближнем Востоке и военной кампании США в Венесуэле, в результате которой в начале этого года был захвачен бывший президент страны Николас Мадуро .
"Мне не нужен Папа, который считает, что Ирану можно иметь ядерное оружие, - сказал Трамп. - Мне не нужен Папа, который считает ужасным, что Америка напала на Венесуэлу, страну, которая поставляла в Соединенные Штаты огромное количество наркотиков и, что еще хуже, сбрасывала заключенных из своих тюрем, включая убийц, наркоторговцев и преступников, в нашу страну. И мне не нужен Папа, который критикует президента Соединенных Штатов за то, что я делаю именно то, для чего меня избрали, с огромным отрывом: устанавливаю рекордно низкие показатели преступности и создаю величайший фондовый рынок в истории".
Президент также добавил, что он отдает предпочтение брату Лео, Луису Прево , которого он назвал "полностью сторонником MAGA". Превост ранее заявлял , что он "типичный сторонник MAGA".
Трамп безосновательно утверждал, что Лев обязан ему своим папством. "Его не было ни в одном списке кандидатов на папский престол, и Церковь включила его туда только потому, что он был американцем, и они посчитали, что это будет лучшим способом справиться с президентом Дональдом Дж. Трампом".
В воскресенье на объединенной базе Эндрюс в штате Мэриленд Трамп усилил свои нападки, заявив журналистам, что он "не большой поклонник" Папы Римского, которого он считает "очень либеральным человеком".
Трамп, известный своей склонностью к использованию длинных постов в социальных сетях для нападок на своих критиков, впоследствии опубликовал изображение, предположительно созданное искусственным интеллектом, на котором он изображен как человек, обладающий библейскими способностями, подобными способностям Иисуса Христа. На изображении Трамп возлагает светящуюся руку на лежачего мужчину, а различные люди, включая медсестру, солдата и женщину со сложенными в молитве руками, смотрят на него с явным благоговением. В небе видны американский флаг, орлы и, по всей видимости, военные силы.
Президент США и его администрация использовали христианского Бога для оправдания войны против Ирана. Неделю назад, когда его спросили, считает ли он, что Бог одобряет действия США против Ирана и исламского режима, Трамп ответил: "Да, потому что Бог добр, и Бог хочет, чтобы о людях заботились".
Однако Папа Римский осудил войну и вместо этого призвал к переговорам о прекращении огня. "Дорогие братья и сестры, безусловно, на лидерах народов лежат обязательные обязанности, - сказал Лев в своей проповеди 11 апреля. - Мы взываем к ним: Остановитесь! Пришло время мира!"
В сообщении в социальных сетях от 10 апреля Папа Римский написал: "Бог не благословляет никакие конфликты. Тот, кто является учеником Христа, Князя мира, никогда не встает на сторону тех, кто когда-то владел мечом, а сегодня сбрасывает бомбы". А в своей проповеди в Вербное воскресенье в марте Папа сказал, что Бог "не слышит молитв тех, кто ведет войну".
Лев также критиковал иммиграционную политику администрации Трампа. В сентябре Папа Римский предположил , что люди, поддерживающие "бесчеловечное обращение с иммигрантами в Соединенных Штатах", не обязательно являются "сторонниками жизни", что побудило пресс-секретаря Белого дома Каролину Ливитт ответить, что администрация "пытается обеспечить соблюдение законов нашей страны самым гуманным способом". По мере того как Трамп наращивал свою кампанию по депортации, в том числе в родном городе Папы, Чикаго , в октябре понтифик встретился с группой католиков из Эль-Пасо, штат Техас, которые опасались, что посещение мессы может подвергнуть их риску ареста агентами Иммиграционной и таможенной службы.
Католики составляют значительную часть американского населения, имеющего право голоса, и опрос AP VoteCast показал, что более 50% католических избирателей поддержали Трампа на выборах в ноябре 2024 года. Однако католические лидеры все чаще выступают против войны .
Архиепископ Пол С. Коакли, президент Конференции католических епископов США, заявил в воскресенье в своем заявлении, что он "огорчен тем, что президент решил написать такие уничижительные слова" в адрес Папы Римского.
"Папа Лев не является его соперником; Папа также не политик, - сказал Коакли. - Он - наместник Христа, который говорит об истине Евангелия и заботится о душах".