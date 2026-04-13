Глобальный баттл: Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?

22:39 13.04.2026

Папа Лев ответил на нападки Трампа, заявив, что он "не боится" высказываться.



Чад де Гусман

13 апреля 2026



Президент Дональд Трамп обрушился с критикой на Папу Льва XIV, обвинив его в "слабости в борьбе с преступностью" и "ужасной внешней политике", поскольку глава Католической церкви недавно выступил в качестве откровенного критика войны США и Израиля с Ираном .



"Лео должен взять себя в руки как Папа Римский, проявить здравый смысл, перестать потакать радикальным левым и сосредоточиться на том, чтобы быть Великим Папой, а не политиком", - написал Трамп в воскресенье вечером в Truth Social. "Это очень сильно вредит ему и, что еще важнее, вредит Католической Церкви!"



