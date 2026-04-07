ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля

00:05 14.04.2026
ВС РФ усиливают давление на Константиновку – сводка за 13 апреля
Редакция Readovka собрала ключевые события 13 апреля в разрезе СВО. Славянско-Краматорская агломерация остается одним из важнейших оборонительных районов ВСУ в Донбассе. Активизация боевых действий на подступах к Рай-Александровке и Константиновке меняет баланс сил на всех участках фронта. Противник спешно вводит резервы и усиливает фортификационные рубежи, однако продолжающееся огневое давление ВС РФ постепенно снижает устойчивость украинской обороны.
Славянское направление
На северном фланге Славянского направления за сутки отмечены усиление активности и продвижение подразделений русской армии в районах Ветеринарного и Кривой Луки, расположенных вблизи линии Северского Донца. Данный участок обладает особой важностью для усиления давления на оборонительный контур ВСУ севернее Славянска и создания угрозы флангового воздействия на позиции неприятеля в районе Рай-Александровки.
За сутки на этом направлении отмечено наращивание огневого воздействия ВС РФ на узел украинской обороны в районе Константиновки и Дружковки. Наши части ведут бои на подступах к Рай-Александровке, одновременно усиливая давление на юго-западные окраины Константиновки. Противник перебрасывает резервы, пытаясь сохранить устойчивость оборонительного контура агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.
Подразделения ВС РФ продолжили боевые действия на подступах к Рай-Александровке, расширяя зону контроля на северном участке Славянского направления и ставя под угрозу логистические маршруты противника, связывающие Славянск и Краматорск. Одновременно фиксируется усиление ударов по объектам ВСУ в Дружковке – ключевом транспортном узле снабжения украинских войск в северной части ДНР.
В Константиновке штурмовые подразделения русской армии ведут бои в центральных кварталах, одновременно наращивая давление на позиции противника к юго-западу от города. Для разрушения укрепленных позиций противника активно применяются ФАБ с УМПК, удары наносятся по выявленным пунктам временной дислокации и узлам снабжения ВСУ в районе Дружковки.
По имеющимся данным, украинское командование пытается удерживать оборону в агломерации силами подразделений механизированных и территориальных бригад, перебрасываемых из тыловых районов. Отмечаются усиление инженерного оборудования позиций, формирование дополнительных опорных пунктов и противотанковых заграждений на подступах к Константиновке и Дружковке.
Поступающие данные свидетельствуют о стремлении командования ВС РФ последовательно ослаблять оборонительный контур ВСУ через удары по инфраструктуре снабжения, расширение зоны контроля на тактически значимых участках и создание угрозы разрыва линии обороны между Славянском, Краматорском и Константиновкой.
