05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
00:05 14.04.2026

Редакция Readovka собрала ключевые события 13 апреля в разрезе СВО. Славянско-Краматорская агломерация остается одним из важнейших оборонительных районов ВСУ в Донбассе. Активизация боевых действий на подступах к Рай-Александровке и Константиновке меняет баланс сил на всех участках фронта. Противник спешно вводит резервы и усиливает фортификационные рубежи, однако продолжающееся огневое давление ВС РФ постепенно снижает устойчивость украинской обороны.



Славянское направление

На северном фланге Славянского направления за сутки отмечены усиление активности и продвижение подразделений русской армии в районах Ветеринарного и Кривой Луки, расположенных вблизи линии Северского Донца. Данный участок обладает особой важностью для усиления давления на оборонительный контур ВСУ севернее Славянска и создания угрозы флангового воздействия на позиции неприятеля в районе Рай-Александровки.

За сутки на этом направлении отмечено наращивание огневого воздействия ВС РФ на узел украинской обороны в районе Константиновки и Дружковки. Наши части ведут бои на подступах к Рай-Александровке, одновременно усиливая давление на юго-западные окраины Константиновки. Противник перебрасывает резервы, пытаясь сохранить устойчивость оборонительного контура агломерации Славянск – Краматорск – Дружковка – Константиновка.

Подразделения ВС РФ продолжили боевые действия на подступах к Рай-Александровке, расширяя зону контроля на северном участке Славянского направления и ставя под угрозу логистические маршруты противника, связывающие Славянск и Краматорск. Одновременно фиксируется усиление ударов по объектам ВСУ в Дружковке – ключевом транспортном узле снабжения украинских войск в северной части ДНР.

В Константиновке штурмовые подразделения русской армии ведут бои в центральных кварталах, одновременно наращивая давление на позиции противника к юго-западу от города. Для разрушения укрепленных позиций противника активно применяются ФАБ с УМПК, удары наносятся по выявленным пунктам временной дислокации и узлам снабжения ВСУ в районе Дружковки.

По имеющимся данным, украинское командование пытается удерживать оборону в агломерации силами подразделений механизированных и территориальных бригад, перебрасываемых из тыловых районов. Отмечаются усиление инженерного оборудования позиций, формирование дополнительных опорных пунктов и противотанковых заграждений на подступах к Константиновке и Дружковке.

Поступающие данные свидетельствуют о стремлении командования ВС РФ последовательно ослаблять оборонительный контур ВСУ через удары по инфраструктуре снабжения, расширение зоны контроля на тактически значимых участках и создание угрозы разрыва линии обороны между Славянском, Краматорском и Константиновкой.

Вчера, 12 апреля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Источник - Readovka


