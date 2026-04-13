05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
12:14  В Кыргызстане предпринимаются меры по предоставлению финансовой автономии научным учреждениям
12:06  Узбекистан сокращает присутствие государства в экономике и ускоряет процесс приватизации
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан 
Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
01:14 14.04.2026

Бишкек усиливает западный вектор развития
Глава правительства Киргизии представит в Вашингтоне потенциал своей страны

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
13.04.2026

13 апреля начался рабочий визит в Вашингтон главы кабмина Киргизии Адылбека Касымалиева. Официальный повод – Весенние совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), в рамках которых запланированы переговоры с топ-менеджментом ВБ. Однако масштаб поездки выходит за рамки финансовых консультаций: Касымалиеву предстоят встречи с представителями администрации США для перезагрузки межгосударственных связей. На этом фоне президент Садыр Жапаров усилил дипломатический корпус, назначив в США нового посла.

Центральной темой переговоров Адылбека Касымалиева с руководством Всемирного банка – Анной Бьерде и Антонеллой Бассани – станет судьба "проекта века" Центральной Азии: Камбар-Атинской ГЭС-1. Этот амбициозный проект строится при участии Киргизии, Казахстана и Узбекистана как гарант энергетической независимости региона.

Несмотря на то что старт строительству был дан президентом Садыром Жапаровым еще в июне 2022 года, проект требует колоссальных вложений, которые сегодня оцениваются в 5–6 млрд долл. – почти вдвое выше первоначальных расчетов 2014 года. При сроке окупаемости в 13–15 лет ГЭС мощностью 1860 МВт должна стать флагманом на реке Нарын, ежегодно генерируя 5,6 млрд кВт-ч. Сегодня Бишкек, обладая мажоритарной долей в 34% (против 33% у партнеров), активно продвигает станцию на международных площадках, стремясь превратить ее из региональной инициативы в глобальный инвестиционный кейс.

Пока дипломаты ищут финансирование, в Джалал-Абадской области полным ходом идут подготовительные работы. По данным Минэнерго Кыргызской Республики (КР), подъездные пути и магистрали готовы на 85–90%, завершена проходка ключевого тоннеля. Заканчивается возведение подстанции 110 кВ и линий электропередачи. Готовится и инфраструктура – мост через реку Нарын возведен наполовину, а вахтовый поселок готов принять первых строителей. Первый гидроагрегат планируется запустить уже в 2028 году.

Параллельно с финансовой повесткой важнейшим вектором визита станут двусторонние консультации с представителями администрации Дональда Трампа. Эти встречи призваны не только укрепить межгосударственный диалог, но и придать импульс экономическому сближению, фундамент которого был заложен еще в феврале текущего года. Напомним, тогда Бишкек посетил спецпосланник США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор, чье участие в бизнес-форуме "В5+1" обозначило новую эру прагматизма в отношениях Центральной Азии и Вашингтона (см. "НГ" от 04.02.26).

Сегодня риторика о "потенциальном сотрудничестве" окончательно уступила место конкретным инвестиционным кейсам. На площадке Национального агентства по инвестициям КР уже закрепились более 15 американских корпораций. Подписанные меморандумы охватывают критически важные для региона отрасли: от IT-сектора и модернизации инфраструктуры до добычи редкоземельных ресурсов. Последнее направление становится ключевым звеном новой региональной стратегии США, превращая Киргизию в значимого игрока на рынке стратегических металлов.

Не менее важной частью поездки станет акцент на технологическое развитие Киргизии. Адылбек Касымалиев запланировал встречи с руководителями таких компаний, как Meta (признана экстремистской организацией, деятельность на территории России запрещена), Oracle, NVIDIA и SpaceX. Темы обсуждения будут охватывать цифровую трансформацию государственного управления и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Визит председателя кабинета министров в Вашингтон продлится несколько дней и завершится подписанием ряда документов, способствующих развитию сотрудничества Киргизии с США и международными организациями.

Логическим завершением разворота Бишкека в сторону прагматичного западного вектора стало усиление дипломатического корпуса в США. Президент Садыр Жапаров назначил новым послом в Вашингтоне Эдиля Байсалова, которого эксперты называют "ключевым архитектором сближения республики с западным миром". Ради этого назначения Байсалов был освобожден от должности вице-премьера, которую занимал последние пять лет.

Послужной список Байсалова идеально вписывается в текущую повестку. Выпускник Американского университета в Центральной Азии, традиционно поддерживаемого Госдепом США и USAID (агентство по международному развитию – признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена), он уже имеет опыт работы послом в Великобритании. Там, по мнению наблюдателей, Байсалов сумел наладить тесные связи в высших дипломатических и политических кругах Запада. Однако в киргизском истеблишменте его фигура остается предельно неоднозначной.

Причина – серия резонансных заявлений, вызывавших раздражение у ключевого союзника Бишкека – Москвы. Наиболее острым стал демарш Байсалова в августе 2024 года, когда на фоне ужесточения миграционной политики в РФ он публично допустил возможность выхода Киргизии из Евразийского экономического союза. Несмотря на то что официальный Бишкек и лично президент Жапаров всегда подчеркивали приверженность евразийской интеграции, слова вице-премьера, курирующего социальный блок, были восприняты как попытка прямого давления на Кремль. Отсутствие у Бишкека реальных рычагов для подобного шантажа лишь добавило ситуации токсичности, поставив под вопрос лояльность республики в рамках союзнических обязательств.

"В контексте недавних перестановок в силовом блоке и зачистки правительственного аппарата уход Байсалова из кабмина выглядит двояко. С одной стороны, это можно интерпретировать как почетную ссылку и дистанцирование "англофилов" от прямого управления страной. С другой – перевод Байсалова в Вашингтон выглядит не как ослабление, а как стратегическое усиление его позиций", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский.

Эксперт полагает, что Жапаров совершает системную ошибку, назначая убежденного "западника" представлять страну на Западе. "Получение агремана от США в течение условных пяти минут лишь подтверждает, что в Вашингтоне Байсалова считают "своим". Если бы целью президента было реальное удаление Байсалова из политического поля, его назначение послом, условно, в Камерун выглядело бы логично. Однако отправка в США создает опасный прецедент: у Запада появляется консолидированная фигура, которую в будущем можно выставить в качестве альтернативы на высшие государственные посты", – считает эксперт.

По его словам, существует мнение, что президент продолжает вести крайне рискованную многовекторную игру: создает для Кремля иллюзию борьбы с прозападным лобби внутри страны, в то время как на деле это лобби получает мощнейший плацдарм за океаном.

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776118440


