Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова

Бишкек усиливает западный вектор развития

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

13.04.2026



13 апреля начался рабочий визит в Вашингтон главы кабмина Киргизии Адылбека Касымалиева. Официальный повод – Весенние совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), в рамках которых запланированы переговоры с топ-менеджментом ВБ. Однако масштаб поездки выходит за рамки финансовых консультаций: Касымалиеву предстоят встречи с представителями администрации США для перезагрузки межгосударственных связей. На этом фоне президент Садыр Жапаров усилил дипломатический корпус, назначив в США нового посла.



Центральной темой переговоров Адылбека Касымалиева с руководством Всемирного банка – Анной Бьерде и Антонеллой Бассани – станет судьба "проекта века" Центральной Азии: Камбар-Атинской ГЭС-1. Этот амбициозный проект строится при участии Киргизии, Казахстана и Узбекистана как гарант энергетической независимости региона.



Несмотря на то что старт строительству был дан президентом Садыром Жапаровым еще в июне 2022 года, проект требует колоссальных вложений, которые сегодня оцениваются в 5–6 млрд долл. – почти вдвое выше первоначальных расчетов 2014 года. При сроке окупаемости в 13–15 лет ГЭС мощностью 1860 МВт должна стать флагманом на реке Нарын, ежегодно генерируя 5,6 млрд кВт-ч. Сегодня Бишкек, обладая мажоритарной долей в 34% (против 33% у партнеров), активно продвигает станцию на международных площадках, стремясь превратить ее из региональной инициативы в глобальный инвестиционный кейс.



Пока дипломаты ищут финансирование, в Джалал-Абадской области полным ходом идут подготовительные работы. По данным Минэнерго Кыргызской Республики (КР), подъездные пути и магистрали готовы на 85–90%, завершена проходка ключевого тоннеля. Заканчивается возведение подстанции 110 кВ и линий электропередачи. Готовится и инфраструктура – мост через реку Нарын возведен наполовину, а вахтовый поселок готов принять первых строителей. Первый гидроагрегат планируется запустить уже в 2028 году.



Параллельно с финансовой повесткой важнейшим вектором визита станут двусторонние консультации с представителями администрации Дональда Трампа. Эти встречи призваны не только укрепить межгосударственный диалог, но и придать импульс экономическому сближению, фундамент которого был заложен еще в феврале текущего года. Напомним, тогда Бишкек посетил спецпосланник США по делам Южной и Центральной Азии Серджио Гор, чье участие в бизнес-форуме "В5+1" обозначило новую эру прагматизма в отношениях Центральной Азии и Вашингтона (см. "НГ" от 04.02.26).



Сегодня риторика о "потенциальном сотрудничестве" окончательно уступила место конкретным инвестиционным кейсам. На площадке Национального агентства по инвестициям КР уже закрепились более 15 американских корпораций. Подписанные меморандумы охватывают критически важные для региона отрасли: от IT-сектора и модернизации инфраструктуры до добычи редкоземельных ресурсов. Последнее направление становится ключевым звеном новой региональной стратегии США, превращая Киргизию в значимого игрока на рынке стратегических металлов.



Не менее важной частью поездки станет акцент на технологическое развитие Киргизии. Адылбек Касымалиев запланировал встречи с руководителями таких компаний, как Meta (признана экстремистской организацией, деятельность на территории России запрещена), Oracle, NVIDIA и SpaceX. Темы обсуждения будут охватывать цифровую трансформацию государственного управления и развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.



Визит председателя кабинета министров в Вашингтон продлится несколько дней и завершится подписанием ряда документов, способствующих развитию сотрудничества Киргизии с США и международными организациями.



Логическим завершением разворота Бишкека в сторону прагматичного западного вектора стало усиление дипломатического корпуса в США. Президент Садыр Жапаров назначил новым послом в Вашингтоне Эдиля Байсалова, которого эксперты называют "ключевым архитектором сближения республики с западным миром". Ради этого назначения Байсалов был освобожден от должности вице-премьера, которую занимал последние пять лет.



Послужной список Байсалова идеально вписывается в текущую повестку. Выпускник Американского университета в Центральной Азии, традиционно поддерживаемого Госдепом США и USAID (агентство по международному развитию – признано экстремистским, деятельность в РФ запрещена), он уже имеет опыт работы послом в Великобритании. Там, по мнению наблюдателей, Байсалов сумел наладить тесные связи в высших дипломатических и политических кругах Запада. Однако в киргизском истеблишменте его фигура остается предельно неоднозначной.



Причина – серия резонансных заявлений, вызывавших раздражение у ключевого союзника Бишкека – Москвы. Наиболее острым стал демарш Байсалова в августе 2024 года, когда на фоне ужесточения миграционной политики в РФ он публично допустил возможность выхода Киргизии из Евразийского экономического союза. Несмотря на то что официальный Бишкек и лично президент Жапаров всегда подчеркивали приверженность евразийской интеграции, слова вице-премьера, курирующего социальный блок, были восприняты как попытка прямого давления на Кремль. Отсутствие у Бишкека реальных рычагов для подобного шантажа лишь добавило ситуации токсичности, поставив под вопрос лояльность республики в рамках союзнических обязательств.



"В контексте недавних перестановок в силовом блоке и зачистки правительственного аппарата уход Байсалова из кабмина выглядит двояко. С одной стороны, это можно интерпретировать как почетную ссылку и дистанцирование "англофилов" от прямого управления страной. С другой – перевод Байсалова в Вашингтон выглядит не как ослабление, а как стратегическое усиление его позиций", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональной стратегии Александр Кобринский.



Эксперт полагает, что Жапаров совершает системную ошибку, назначая убежденного "западника" представлять страну на Западе. "Получение агремана от США в течение условных пяти минут лишь подтверждает, что в Вашингтоне Байсалова считают "своим". Если бы целью президента было реальное удаление Байсалова из политического поля, его назначение послом, условно, в Камерун выглядело бы логично. Однако отправка в США создает опасный прецедент: у Запада появляется консолидированная фигура, которую в будущем можно выставить в качестве альтернативы на высшие государственные посты", – считает эксперт.



По его словам, существует мнение, что президент продолжает вести крайне рискованную многовекторную игру: создает для Кремля иллюзию борьбы с прозападным лобби внутри страны, в то время как на деле это лобби получает мощнейший плацдарм за океаном.