Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов

02:19 14.04.2026 Открытое гонение на христианство: канадский прецедент

Цитирование Библии будет грозить тюрьмой



13.04.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



У христианства на протяжении двух тысяч лет его существования всегда были враги – как явные, так и скрытые. После того как равноапостольный император Константин Великий легализовал в начале IV века христианскую церковь в Восточной части Римской империи (Византии), христианство стало получать статус официальной религии и в других странах Европы. Но скрытая борьба с христианством продолжалась. Причем она вышла за пределы Европы, поскольку христианство проникало во все уголки планеты. В том числе после так называемых Великих географических открытий оно пришло в Новый Свет (Северную Америку).



В ХХ веке все страны, которые себя относили к Западу (Старый и Новый Свет плюс Австралия и Новая Зеландия), называли себя христианскими (католицизм, протестантизм разных толков, кое-где православие). И вроде бы государство там (несмотря на формальное отделение церкви от государства) стояло на страже интересов христиан. Конечно, война против христианства велась, но она носила скрытый характер.



Но вот в последние десятилетия война против христианства на Западе стала приобретать все более открытый характер.



Во-первых, из учебных программ (школьных и университетских) стали исчезать важнейшие и, казалось бы, незыблемые постулаты христианства. Например, постулат о том, что человек сотворен Богом по Его образу и подобию. Его заменили постулатом о том, что человек произошел от обезьяны (дарвинизм). Детям и молодежи стали насаждать идеологию материализма, прагматизма, утилитаризма и даже откровенного атеизма.



Во-вторых, создавался "режим наибольшего благоприятствования" для таких конфессий и толков, которые утратили почти полностью связь с истинным христианством и которые можно назвать "номинальным христианством". В то же время всячески ограничивалось и притеснялось истинное христианство в лице православной церкви.



В-третьих, стали вводиться разные ограничения и запреты на использование в публичных и официальных местах христианской символики (креста, распятия, икон); также запреты на проведение вне пределов храмов молебнов, крестных ходов и других мероприятий религиозного характера.



В-четвертых, стали приниматься и применяться законы, которые откровенно идут в разрез с догматами и канонами христианства (не только православия, но даже многих либеральных форм протестантизма). Например, законы, легализующие эвтаназию, сексуальные извращения, суррогатное материнство, однополые браки, разрушение семьи под видом ювенальной юстиции и проч.



В-пятых, стали легализоваться силы, которые носят откровенно антихристианский характер. Прежде всего, речь идет о так называемой церкви сатаны, которая провозгласила себя "сознательным носителем зла и антиподом христианства". Родилась шестьдесят лет назад, в США (Калифорния). Основана 1 мая 1966 года в США Антоном Лавеем. Первые "приходы" были основаны в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. Есть филиал и в Чикаго. Отмечена активность адептов организации и в штате Арканзас. Филиалы церкви сатаны существуют в Великобритании и Германии. Почти полвека церковь сатаны находилась на полулегальном положении. Но 44-й президент США Барак Обама незадолго до ухода из Белого дома принял решение о легализации церкви сатаны. Уже около десяти лет она действует открыто и очень активно борется с христианством как в Америке, так и за ее пределами.



Рекомендую обратить внимание на книгу княгини Елизаветы Шабельской "Сатанисты ХХ века", которая увидела свет в 1912 году (она была переиздана в 2004 году). В ней говорилось о сатанистах Старого и Нового Света, которые развернули активную деятельность по ослаблению христианства во всем мире (в том числе в России). Но тогда (в начале ХХ века) эта деятельность была подпольной (велась преимущественно в масонских ложах). Е. Шабельская предсказывала, что может пройти несколько десятилетий и все эти "бесы" уже начнут действовать открыто. Приведу только два примера.



1 июня 2016 года в центре Европы, в Швейцарии, проходила торжественная процедура открытия Сен-Готардского железнодорожного тоннеля в Альпах. На открытие этого тоннеля (самого длинного на планете – почти 60 километров) были приглашены главы крупнейших европейских стран: Ангела Меркель (Германия), Франсуа Олланд (Франция), Маттео Ренци (Италия), еврокомиссар по вопросам транспорта Виолетта Булц, министры транспорта ряда европейских государств, а также множество других представителей европейской власти. Приглашены были и представители основных религиозных конфессий Швейцарии. Гвоздем программы стал спектакль, в котором участвовало более 600 актеров, большинство из них летали по тоннелю подобно артистам, летающим под куполом цирка. Это было самым настоящим сатанинским шоу. Главным действующим лицом был Люцифер в облике козла, которого откровенно призывали в этот мир актеры, изображающие рабочих. Демоны заполнили все пространство тоннеля.



Другой пример – сатанинское шоу, которое было продемонстрировано во Франции 26 июля 2024 года во время открытия Олимпиады. Напомню, что это была кощунственная пародия на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Эффект от спектакля даже более мощный, чем от спектакля при открытии железнодорожного тоннеля в 2016 году. Открытие Олимпиады в режиме реального времени смотрело несколько миллионов человек.



Сейчас мне хотелось бы подробнее поговорить об одной западной стране, которую многие воспринимают как относительно благополучную с точки зрения христианства. Речь идет о Канаде. Еще после Второй мировой войны подавляющая часть жителей Канады (до 90%) были христианами (преимущественно католиками и протестантами). В 2010 году эта часть сократилась до 75,8%. А вот, по данным переписи 2021 года, только 53,3% жителей идентифицировали себя как христиане (среди остальных – преимущественно неверующие; также представители ислама, иудаизма, буддизма и индуизма). Как бы там ни было, но и на сегодняшний день христианство пока еще остается крупнейшей религией в Канаде. Но тенденция к дехристианизации Страны кленового листа налицо. В 1950-х годах 95% населения провинции Квебека посещали воскресную мессу; сегодня эта цифра ниже 5%.



Итак, Канада (как и большинство других стран Запада) медленно, но верно теряет свою христианскую идентичность. Конечно, отчасти это неизбежный процесс остывания веры людей. Но также видна активная работа врагов христианства, которые действуют по многим направлениям для того, чтобы ослабить и даже уничтожить христианство в Канаде. Некоторые наблюдатели и эксперты считают, что Страна кленового листа выбрана мировой закулисой в качестве экспериментальной площадки по созданию модели постхристианского "дивного нового мира". Некоторые исследователи историки считают, что разворот Страны кленового листа от модели "традиционного развития" в сторону модели "либерализма" с ее многочисленными "измами" (материализм, прагматизм, секуляризм, агностицизм, атеизм и проч.) обусловлен так называемой тихой революцией.



Она началась на рубеже 50-60-х гг. при премьере Поле Сове под видом программы реформ "Сто дней Поля Сове". Одной из главных целей "тихой революции", прописанных в программе, была секуляризация канадского общества – вплоть до атеизма. Процесс секуляризации был запущен, и он продолжается по сей день.



Канадцам власти предлагают забыть о "старой нормальности" и привыкать к "новой нормальности" (выражение "старая и новая нормальность" принадлежит известному представителю мировой закулисы Клаусу Швабу, который до прошлого года более полувека был президентом Всемирного экономического форума).



Вот, например, в июне 2017 года парламент канадской провинции Онтарио принял закон, предписывающий изымать детей из семей, которые выступают против однополых браков и гендерной идеологии. Канада была одной из первых стран мира, которая легализовала эвтаназию. Но там действует возрастное ограничение: "смертельная помощь" оказывается лицам от 18 лет. Сейчас там активно сторонники абсолютной эвтаназии добиваются снятия этого возрастного ограничения, чтобы умерщвлять можно было даже младенцев (правда, по просьбе не детей, а их родителей). Не буду дальше перечислять "новаторские" идеи и проекты властей Страны кленового листа, которые иначе как сатанинскими назвать нельзя.



Помимо проталкивания через парламент сатанинских законов, ненавистники христианства также прибегают и к физическим методам давления. Нет, я сейчас не об убийствах или отравлениях. Я о разрушении христианских храмов. Такого большого количества уничтоженных или поврежденных храмов, как в Канаде, нет ни в одной другой стране (из тех, которые не находятся в состоянии войны). С середины 2019 года до конца 2023 года в Канаде было сожжено или разграблено не менее 123 христианских церквей.



И вот, наконец, я дошел до события сегодняшнего дня, которое меня и побудили писать статью. Речь идет о продвигаемом в парламенте Канады законопроекте под кодовым обозначением "C-9". Официально документ называется "Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс (пропаганда ненависти, преступления на почве ненависти и доступ к религиозным или культурным местам)".



На момент написания мною этой статьи законопроект еще не стал законом. Он прошел третье чтение в палате общин 25 марта 2026 года и на начало апреля находился во втором чтении в сенате.



Наиболее подробный анализ законопроекта дан в статье Джейн Станнус (Jane Stannus) "Canada wants to make quoting the Bible illegal" ("Канада хочет объявить цитирование Библии вне закона"). Статья опубликована 31 марта в авторитетном английском журнале The Spectator (выходит с 1828 года).



Суть законопроекта и возникающих в связи с ним проблем сформулирована уже в первом абзаце статьи: "Пасха уже совсем близко, и канадское либеральное правительство выбрало это священное время, чтобы продемонстрировать свое полное презрение к христианству. В настоящее время оно проталкивает возмутительный законопроект C-9, который может квалифицировать цитирование отрывков из Библии как преступление на почве ненависти".



Далее отмечается, что после запуска законопроекта в парламенте Канады более 40 гражданских и религиозных групп просили уточнить формулировки документа. Поскольку в случае сохранения этих формулировок в первозданном виде они могут дать основание для возбуждения уголовных дел против лиц, которые осмелятся озвучивать публично те или иные места из Библии и особенно из Нового Завета.



А что значит озвучивать публично? Например, читать проповедь в храме. Или читать лекцию студентам в университете. Или обсуждать какой-то вопрос в телевизионной студии. Наконец, под "озвучиванием" можно понимать и написание текстов статей и книг.



Особых корректировок формулировок в тексте документа (с учетом высказанных замечаний и предложений) не было сделано. Марк Миллер, министр канадской идентичности и культуры, заявил в ходе парламентских обсуждений законопроекта, что, по его мнению, в Библии, особенно во Второзаконии, Левите и Послании апостола Павла к Римлянам, присутствует "явная ненависть". Он сказал, что не понимает, как можно ссылаться на принцип добросовестности при цитировании определенных отрывков из Библии, и что у прокуроров должна быть возможность предъявлять обвинения в разжигании ненависти.



Итак, не исключено, что уже скоро толкованиями священных текстов в Канаде будут заниматься не священники, епископы и профессиональные теологи (богословы), а прокуроры и судьи. В статье отмечается: "Проигнорировав многочисленные протесты, петиции и письма от религиозных организаций и организаций по защите гражданских свобод, правительство Карни в спешке приняло этот крайне проблематичный законопроект. Тем самым либеральное правительство заложило основу для религиозных преследований". В общем, в Стране кленового листа складывается ситуация жутковатая. Несколько напоминающая борьбу в нашей стране с "опиумом для народа" в 1920-е годы. Источник - Фонд стратегической культуры

