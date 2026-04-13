НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году

04:15 14.04.2026 Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году

Ташкент хотел бы поставлять Москве товары с высокой добавленной стоимостью



Ольга Соловьева

13.04.2026



Россия и Узбекистан намерены кратно увеличить взаимный товарооборот к 2030 году, заявил в понедельник премьер РФ Михаил Мишустин на заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Сейчас взаимная торговля в два раза ниже. При этом в республике действует свыше 3 тыс. предприятий с российским капиталом, а портфель совместных инвестиционных проектов оценивается в 44 млрд долл. Увеличиваются и вложения РФ в экономику Узбекистана. После 2022 года страны ЕАЭС стали своеобразным хабом для экономических связей России с внешним миром, напоминают эксперты.



"Россия входит в число лидеров по объемам внешней торговли Узбекистана, взаимный товарооборот в прошлом году вырос практически на 12,5%, он сейчас приблизился примерно к 1 трлн руб.", – рассказал на встрече Михаил Мишустин. И в соответствии с договоренностями глав государств мы должны кратно увеличить этот показатель к 2030 году, продолжил он. "Необходимая база для реализации таких планов есть", – подчеркнул премьер РФ.



"За последние пять лет двусторонний товарооборот увеличился в два раза и по итогам 2025 года превысил… 13 млрд долл. По нашим данным, эта позитивная динамика сохраняется и в текущем году: за первые 2 месяца этого года объемы торговли выросли еще на 30%", – сообщил в понедельник на встрече премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.



Для того чтобы довести взаимную торговлю до 30 млрд долл. к 2030 году, стороны намерены расширять номенклатуру взаимных поставок, уделяя особое внимание продукции с высокой добавленной стоимостью, отметил премьер Узбекистана.



По итогам 2025 года товарооборот между Россией и Узбекистаном вырос на 12,4%. Причем экспорт увеличился на 11,6%, а импорт из Узбекистана – на 14%, сообщал в середине марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе пятого заседания Рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами.



Как сообщали в МЭР, на 7,8% выросли поставки минеральных продуктов из России. На 13,7% увеличился экспорт металлов и изделий из них, в основном прокат железа и стали, а также продукции химпрома, значительную часть которых составляют пластмассы и фармацевтическая продукция – на 23,4%. Кроме этого, выросли поставки древесины и целлюлозно-бумажных изделий, в основном лесоматериалы из сосны, перечисляли в министерстве.



Узбекистан, в свою очередь, по данным МЭР, нарастил экспорт в Россию продовольствия и сельхозпродукции почти на треть – за счет орехов, фруктов и овощей. Также выросли поставки текстиля, одежды, хлопка и меди. "В результате последовательной и продуктивной совместной работы доля России в общем товарообороте Узбекистана достигла 16,6%, что является вторым показателем среди ключевых торговых партнеров республики", – подчеркивал министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.



По данным статистики Узбекистана, внешнеторговый оборот Узбекистана с РФ по итогам 2025 года вырос на 8,5%, почти до 13 млрд долл. Это делает Россию вторым ведущим торговым партнером с республикой. Для сравнения: по итогам 2025 года взаимная торговля Узбекистана и Китая превысила 17,2 млрд долл., с долей в 21,2%.



При этом в структуре экспорта Узбекистана РФ сохранила первое место. Объем экспортируемых товаров и услуг в Россию в 2025 году составил 4,3 млрд долл., что почти на 20% выше показателя 2024 года. Объем импорта из России в Узбекистан в 2025 году составил более 8,6 млрд долл., что почти на 10% выше показателя за 2024 год. Общий же внешнеторговый оборот Узбекистана в 2025 году превысил 81,2 млрд долл., увеличившись на 20,7%.



Однако для того чтобы довести уровень взаимной торговли до 30 млрд долл., требуется ежегодный рост товарооборота не менее чем на 17%, что также подразумевает увеличение российского экспорта в 2,7 раза, а узбекистанского экспорта – в 3,6 раза.



Среди ключевых сфер кооперации двух стран – энергетика. Так, Россия уже приступила к строительству в Узбекистане интегрированной АЭС по российскому проекту. "Реализация этой масштабной инициативы даст, без сомнения, дополнительный импульс экономике и социальной сфере Узбекистана, позволит на десятилетия гарантировать обеспечение жителей и бизнеса энергией мирного атома", – подчеркнул Мишустин.



Напомним, при участии Росатома в Джизакской области Узбекистана строится атомная электростанция (АЭС). Станция будет включать энергоблоки большой мощности (по 1 тыс. МВт) и малой мощности (по 55 МВт). Проект направлен на увеличение общей мощности электроэнергии Узбекистана и диверсификацию энергобаланса страны. Это первая для страны АЭС. "При этом Узбекистан станет первой страной в мире, где на одной площадке одновременно разместятся малая и крупная атомные электростанции", – подчеркнул в понедельник Арипов.



Кроме того, достигнута договоренность о продолжении поставок российской нефти, природного газа, увеличении их объемов. "При участии специалистов из России проводится бурение новых скважин, модернизация перерабатывающей системы, газотранспортной инфраструктуры на территории Узбекистана", – рассказал российский премьер.



К слову, в 2023 году Узбекистан подписал с "Газпромом" двухлетнее соглашение о поставке 2,8 млрд куб. м газа ежегодно. Поставки начались в октябре 2023 года через газопровод "Средняя Азия–Центр" в реверсном режиме транзитом через Казахстан. Для этого в Узбекистане были построены новые газоизмерительные станции, заменено газоперекачивающее оборудование, а также было построено 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировано 56 км существующих. В результате "Газпром" поставил в Узбекистан в 2023 году 1,28 млрд куб. м природного газа, а в 2024 году – 5,64 млрд куб. м. В 2025 году объемы прокачки российского газа в Узбекистан оценивались в 6 млрд куб. м.



Кроме того, в Узбекистане реализуется около 150 инвестиционных проектов на сумму свыше 4 трлн руб., сообщил в понедельник Мишустин. "При техническом и финансовом содействии российских компаний и банков обеспечен запуск третьей медно-обогатительной фабрики на Алмалыкском комбинате. Готовится к старту и строительство четвертой", – рассказал российский премьер.



В республике функционируют два индустриальных парка с российским участием – "Чирчик" и "Джизак". Они позволят создать около 3 тыс. рабочих мест.



По словам Арипова, в Узбекистане функционируют свыше 3,2 тыс. предприятий с участием российского капитала. "Портфель проектов составляет почти 44 млрд долл. К 2025 году освоили около 5 млрд долл. российских инвестиций. В настоящее время активно реализуются проекты кооперации в горно-металлургической, энергетической, химической, аграрной, текстильной, электротехнической и других отраслях, а также в сфере цифровизации и искусственного интеллекта", – перечислил он.



К слову, по данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, Россия в прошлом году вложила в Узбекистан 4,8 млрд долл. инвестиций. По этому показателю РФ уступила лишь Китаю, который инвестировал 15,5 млрд долл. При этом портфель совместных инвестпроектов двух стран на конец 2025 года превышал 55 млрд долл. Для сравнения: сам Узбекистан только в первой половине 2025 года направил в страны Евразийского региона около 400 млн долл. инвестиций.



По данным Евразийского банка развития (ЕАБР), Узбекистан стал крупнейшим получателем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Евразийском регионе в 2025 году, а Россия стала основным инвестором в его экономику, на долю которого пришлось 90% всех взаимных ПИИ. После начала украинского конфликта Россия почти перестала получать инвестиции от союзных стран, но активно вкладывает средства в другие страны ЕАЭС. Основными получателями прямых иностранных инвестиций стал в том числе и Узбекистан, обращали внимание эксперты из Института Гайдара. Эксперты такое снижение интереса к РФ объясняли влиянием антироссийских санкций. "После 2022 года страны ЕАЭС стали своеобразным хабом для экономических связей России с внешним миром. В условиях жестких западных санкций и трудностей с зарубежными расчетами во многих случаях ПИИ России в страны ЕАЭС могут расширять возможности российского бизнеса", – сообщали экономисты (см. "НГ" от 03.07.25). Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776129300





