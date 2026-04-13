ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим

05:26 14.04.2026

Поражение Орбана – это и поражение команды Дональда Трампа



13.04.2026 | Дмитрий МИНИН



Чуда не произошло. Прогнозы по поводу убедительной победы оппозиционной партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром на состоявшихся 12 апреля парламентских выборах в Венгрии подтвердились. Подсчеты еще идут, но вопрос вызывает только то, заберут ли победители конституционные две трети мест из 199 в национальном собрании или ограничатся простым абсолютным большинством. Лидер правящей партии "Фидес" и действующий премьер Виктор Орбан свое поражение уже признал.



Кроме многолетнего венгерского руководителя, итогами выборов наверняка крайне разочарованы и в Вашингтоне, где Орбан рассматривался в качестве самого надежного столпа американского влияния в Европе. Пожалуй, никого так не поддерживали в Белом доме за последние годы в мире на национальных волеизъявлениях, как именно его. Эта поддержка порой приобретала самые гротескные формы, к примеру, когда явившийся в Будапешт для лоббирования Орбана за пару дней до выборов вице-президент США Вэнс на одном из митингов включил громкую связь по телефону, из которого пафосно вещал "сам" Трамп о том, какой выдающийся деятель Орбан и как он нужен Венгрии. Где-нибудь в американской глубинке это возможно и вызвало бы бурный восторг, но многих достаточно иронично настроенных венгров подобный "глас с небес" скорее покоробил.



То, что раньше казалось главным козырем (по-английски "trump") Орбана на голосовании – безоговорочная поддержка Соединенных Штатов, – за считаные месяцы обернулось против него. Последние действия и высказывания их президента на мировой арене вызывают откровенный шок даже в тех странах, где еще недавно он пользовался значительной популярностью. Оказавшись в одной упряжке со стремительно теряющим свои позиции и авторитет Вашингтоном, предпринимающим для их сохранения крайне безрассудные шаги, Орбан разделил с ним и общую судьбу. Впрочем, судя по всему, последний для удержания власти никаких насильственных мер принимать не намерен, что уже хорошо.



Особенно пострадавшим в результате венгерских выборов выглядит вице-президент Вэнс, который громко "провалился" два раза подряд, сначала на переговорах с Ираном в Исламабаде, а теперь и в Венгрии, где ему "небесным гласом" была определена главная роль в поддержке своего кандидата. Можно даже говорить о его "тройном провале" как следствии необходимости следовать за "шефом". Вэнс, в частности, будучи католиком, отвечал в Белом доме за выстраивание отношений США с Ватиканом, которые всерьез подорваны в результате взаимной резкой перепалки между папой Львом XIV и Дональдом Трампом. Кстати, этот разлад также определенным образом повлиял на исход выборов в Венгрии. Считалось, например, что опорой Орбана являлась консервативно настроенная сельская глубинка страны, в которой еще сильны католические традиции. Но если папа против Трампа, то получается, что и его ставленник Орбан доверия больше не заслуживает. Таким образом, село последнего тоже не спасло.



Свою роль сыграло и массовое распространение в венгерском обществе разного рода нелепых вбросов о якобы активном российском вмешательстве в венгерские выборы на стороне Орбана. Сообщалось, например, о подозрительно частых телефонных разговорах его главы дипломатии Сийярто с российским коллегой С. Лавровым. А чем еще должны заниматься министры иностранных дел, как не общаться друг с другом, что в этом предосудительного? Бывший же глава польской разведки Анджей Дерлатка, не мудрствуя лукаво, попросту заявил для венгерской печати, что Орбан и Сийярто – "российские агенты". Хотя и ничем не подкрепленные, эти обвинения, к сожалению, все еще тоже оказывают влияние на определенную часть населения европейских стран.



Следует также отметить, что политическая борьба в Венгрии не проходила по привычному водоразделу между либералами и консерваторами, первые в стране, наряду с левыми силами, популярностью вообще не пользуются. Схватки велись внутри доминирующего консервативного потока. При этом, если Орбан со своим "Фидесом" – выраженные "евроскептики", настроенные проамерикански, то Мадьяр с "Тисой" могут быть отнесены к "суверенистам". Последние настроены на более тесное сотрудничество с Брюсселем, но "ложиться" под все его указания также не намерены. Кстати, там, где у последнего есть выбор, он политиков подобных Мадьяру не очень-то и поддерживает, а в Венгрии действует по принципу меньшего из зол. В Румынии, к примеру, в угоду либералу Дану Евросоюзом был грубо завален "суверенист" Джордже Симеон. Другими словами, это направление также относит себя к патриотам, но более умеренным.



Мадьяр, в частности, активно разыгрывает карту приверженности национальным традициям, реально являясь выходцем из венгерских элит. В его роду были президенты Венгрии (Ференц Мадл), председатели Верховного суда страны (Пал Эросс) и другие высокопоставленные деятели. К чести Мадьяра, он лично никогда не спекулирует на тему происхождения Орбана – цыганско (по отцу) – еврейского (по матери), но низовые звенья партии "Тиса", что хорошо известно, не чураются упирать на разницу в происхождении этих двух деятелей и тем самым тоже собирать некоторые голоса.



Главным козырем Мадьяра, помимо его личной моложавости (45 лет), энергичности и харизмы, безусловно, является тема борьбы с коррупцией. Своего соперника и его окружение он обвиняет не в происхождении, а за то, что в прошедшие годы они снискали значительные капиталы и превратились в олигархов местного разлива. Дескать, он, и сам когда-то состоявший в "Фидесе" и "обласканный" Орбаном, а затем ушедший в "Тису", прекрасно знает, как действовал этот механизм. На деле Мадьяр человек далеко не бедный и к нему самому высказывалось немало претензий морально-этического толка, в том числе из-за запутанных семейных отношений. Но возможности власти по части накопления богатств, несомненно, были выше, чем у него, так что на этой поляне он находится в выигрышном положении. По всей вероятности, Венгрии после его прихода к власти еще предстоят громкие процессы о злоупотреблениях на верху, Мадьяр ведь еще юрист по образованию с международным опытом.



Другая снискавшая ему популярность тема, которую интенсивно продвигал Мадьяр, это разблокирование замороженных Брюсселем при Орбане положенных Венгрии дотаций от Евросоюза на миллиарды евро, на что у него шансы, безусловно, имеются. В этой теме, однако, кроется мало радостного для активного поддерживавшего Мадьяра на выборах Киева, который также исходил из принципа "наименьшего" зла. Лидер "Тисы", хотя и выражает солидарность с Украиной, подобно предшественнику, весьма сдержан в отношении украинских перспектив присоединения к ЕС. Ведь, когда это произойдет, Будапешт со всей вероятностью из реципиента европейской помощи весьма быстро будет вынужден превратиться в одного из ее доноров. В отношении призывов к принятию Украины в НАТО Мадьяр и вовсе заявлял, что это "увеличивает вероятность третьей мировой войны".



Американское Politico пишет, что "Мадьяра трудно загнать в рамки", его "проукраинскость", по мнению издания, во многом была предвыборным пропагандистским ходом Орбана. Например, партия "Тиса" проголосовала в Европарламенте против предоставления киевскому режиму кредита в 90 млрд евро и не совсем ясно, снимет ли она свое вето теперь. За угрозы физической расправы над семьей Орбана Мадьяр в весьма резкой форме осуждал Зеленского. Он подчеркнул, что ни уходящее правительство "Фидес", ни будущее правительство "Тиса", ни любой другой гражданин Венгрии не должны подвергаться угрозам.



Мадьяр не высказывал намерений и к оказанию военной помощи Украине, а также твердо настроен требовать от нее расширения прав автономии венгерского меньшинства в Закарпатье, что давно является раздражающей темой в двусторонних отношениях. Обозреватели обращают внимание на то, что Зеленский довольно вяло прореагировал на победу "Тисы" в Венгрии. Ему еще предстоит выполнить свое обещание в случае прихода к власти Мадьяра открыть нефтепровод "Дружба" для поставок венграм российской нефти. Среди радикалов в Киеве указанная перспектива восторгов не вызывает, а Зеленский наверняка еще попытается выторговать за нее какие-нибудь уступки от Будапешта.



Но не надо забывать, что у данных поставок в Венгрию, как и многих других, в том числе по газу, есть и другая сторона – Россия. В условиях нынешних повышенных цены и спроса на энергоресурсы в мире под воздействием иранской авантюры США Москва еще должна захотеть поставлять их по критически уязвимой со стороны Киева инфраструктуре куда-либо, тем более что за транзит часть нефти должна оставляться и ему. Нужны веские причины, в том числе предоставленные самим Будапештом, чтобы в условиях военных действий она продолжала это делать.



Впрочем, сам Мадьяр уже заявил: "Нам придется сесть за стол переговоров с российским Президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится". Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776133560





