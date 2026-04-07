14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
13:47 14.04.2026

БЛОКИРОВКА ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Кира Сазонова, доктор юридических наук, юрист-международник, политолог @kirasazonova

США начали свою блокаду Ормузского пролива после провального первого раунда переговоров в Исламабаде. Более 15 американских военных кораблей перекрыли главную мировую логистическую артерию. Грозят уничтожить любое иранское судно, которое появится на горизонте. Корабли других стран, которые решат воспользоваться маршрутом, ждет досмотр. Трамп приказал также отлавливать танкеры, которые платили Ирану за проход. Легально ли это?

1. Кому принадлежит Ормузский пролив?

Северное побережье принадлежит Ирану, южное - Оману и ОАЭ. В наиболее узком месте суда проходят через территориальные воды Ирана и Омана, которые разделили акваторию договором 1974 года. В 1993 году Иран принял закон, закрепивший зону шириной 12 морских миль как часть своих территориальных вод, на которые распространяется право мирного прохода.

При этом десятилетиями Иран был столь любезен, что разрешал транзитный проход всем судам, что и сделало Ормузский пролив одной из главных мировых торговых артерий. Так было до тех пор, пока не возникла реальная угроза национальной безопасности Ирана, которая привела к блокировке пролива иранской стороной в марте 2026 года. Однако дружественные исламской республике страны - Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан - могли пользоваться проливом.

2. Вправе ли США объявлять блокаду Ормузского пролива?

Разумеется, нет. Вообще все, что США делают в регионе с 28 февраля 2026 года, неправомерно и является актом агрессии.

Более того, ни Иран, ни США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (которая настаивает на транзитном статусе международных проливов), поэтому попытка США выступить "оператором" этого договора выглядит довольно иронично (если бы контекст не был столь печальным).

3. Как вообще можно заблокировать целый пролив?

Технически США могут ввести в акваторию войска ВМФ (потребуется минимум несколько эсминцев и боевых кораблей). Поскольку Иран справедливо сочтет это нарушением суверенитета и нацбезопасности, он начнет обстреливать эти суда ракетными комплексами и артиллерией как с берега, так и с мелких островов. Все это предельно обострит ситуацию вплоть до привлечения США автономных ударных групп или проведения уже обсуждавшейся ранее наземной операции.

4. А разве Иран сам не заблокировал Ормузский пролив после начала боевых действий?

Заблокировал. И даже частично заминировал. Поэтому словосочетание "американская блокада" звучит грозно, но фактически не особо меняет режим работы пролива. Точнее, остановку этой работы.

А уж если откатить события на полтора месяца назад и вспомнить, что пролив прекрасно выполнял свою транспортную функцию аккурат до американо-израильской агрессии, то попытка США "наложить блокаду на блокаду" вызывает еще больше вопросов.

5. Получается, в блокировке пролива со стороны США нет логики?

Почему же? Логика есть.

Во-первых, американская сторона не смогла предугадать весьма изощренное решение Ирана и Омана брать плату за проход через пролив. Дать своими руками государству, с которым ты в состоянии войны, столь сильный козырь - это полный провал стратегов Белого дома, Госдепа и Пентагона, вместе взятых.

Во-вторых, Иран, предложив плату за проход в евро или юанях, покусился на святое для США - на нефтедоллар, который с 1974 года является основой глобального финансового доминирования США.

Поэтому неудивительно, что Трамп нервничает. Воспользуемся его стилем донесения информации: НЕРВНИЧАЕТ. Операция затянулась, издержки велики, перспективы туманны, рейтинги падают, генералы увольняются, союзники по НАТО ретируются.

Попытка блокады уже заблокированного пролива - это, мягко говоря, не позиция победителя. Это стремление хоть как-то сохранить хорошую мину при плохой игре.

Источник - Специально для RT
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776163620


