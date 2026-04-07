Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах

13:47 14.04.2026

Кира Сазонова, доктор юридических наук, юрист-международник, политолог @kirasazonova



США начали свою блокаду Ормузского пролива после провального первого раунда переговоров в Исламабаде. Более 15 американских военных кораблей перекрыли главную мировую логистическую артерию. Грозят уничтожить любое иранское судно, которое появится на горизонте. Корабли других стран, которые решат воспользоваться маршрутом, ждет досмотр. Трамп приказал также отлавливать танкеры, которые платили Ирану за проход. Легально ли это?



1. Кому принадлежит Ормузский пролив?



Северное побережье принадлежит Ирану, южное - Оману и ОАЭ. В наиболее узком месте суда проходят через территориальные воды Ирана и Омана, которые разделили акваторию договором 1974 года. В 1993 году Иран принял закон, закрепивший зону шириной 12 морских миль как часть своих территориальных вод, на которые распространяется право мирного прохода.



При этом десятилетиями Иран был столь любезен, что разрешал транзитный проход всем судам, что и сделало Ормузский пролив одной из главных мировых торговых артерий. Так было до тех пор, пока не возникла реальная угроза национальной безопасности Ирана, которая привела к блокировке пролива иранской стороной в марте 2026 года. Однако дружественные исламской республике страны - Россия, Индия, Ирак, Китай и Пакистан - могли пользоваться проливом.



2. Вправе ли США объявлять блокаду Ормузского пролива?



Разумеется, нет. Вообще все, что США делают в регионе с 28 февраля 2026 года, неправомерно и является актом агрессии.



Более того, ни Иран, ни США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (которая настаивает на транзитном статусе международных проливов), поэтому попытка США выступить "оператором" этого договора выглядит довольно иронично (если бы контекст не был столь печальным).



3. Как вообще можно заблокировать целый пролив?



Технически США могут ввести в акваторию войска ВМФ (потребуется минимум несколько эсминцев и боевых кораблей). Поскольку Иран справедливо сочтет это нарушением суверенитета и нацбезопасности, он начнет обстреливать эти суда ракетными комплексами и артиллерией как с берега, так и с мелких островов. Все это предельно обострит ситуацию вплоть до привлечения США автономных ударных групп или проведения уже обсуждавшейся ранее наземной операции.



4. А разве Иран сам не заблокировал Ормузский пролив после начала боевых действий?



Заблокировал. И даже частично заминировал. Поэтому словосочетание "американская блокада" звучит грозно, но фактически не особо меняет режим работы пролива. Точнее, остановку этой работы.



А уж если откатить события на полтора месяца назад и вспомнить, что пролив прекрасно выполнял свою транспортную функцию аккурат до американо-израильской агрессии, то попытка США "наложить блокаду на блокаду" вызывает еще больше вопросов.



5. Получается, в блокировке пролива со стороны США нет логики?



Почему же? Логика есть.



Во-первых, американская сторона не смогла предугадать весьма изощренное решение Ирана и Омана брать плату за проход через пролив. Дать своими руками государству, с которым ты в состоянии войны, столь сильный козырь - это полный провал стратегов Белого дома, Госдепа и Пентагона, вместе взятых.



Во-вторых, Иран, предложив плату за проход в евро или юанях, покусился на святое для США - на нефтедоллар, который с 1974 года является основой глобального финансового доминирования США.



Поэтому неудивительно, что Трамп нервничает. Воспользуемся его стилем донесения информации: НЕРВНИЧАЕТ. Операция затянулась, издержки велики, перспективы туманны, рейтинги падают, генералы увольняются, союзники по НАТО ретируются.



Попытка блокады уже заблокированного пролива - это, мягко говоря, не позиция победителя. Это стремление хоть как-то сохранить хорошую мину при плохой игре.



