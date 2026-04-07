 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 14.04.2026
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
12:17  В Кабуле прошла первая встреча Консультативного диалога "Центральная Азия – Афганистан"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
14:02 14.04.2026

Си Цзиньпин выдвинул предложение из четырех пунктов по содействию миру и стабильности на Среднем Востоке

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном выдвинул предложение из четырех пунктов по содействию миру и стабильности на Среднем Востоке.

1. Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа мирного сосуществования. Необходимо содействовать созданию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности на Среднем Востоке и в регионе Персидского залива, отметил он.

2. Си Цзиньпин подчеркнул важность соблюдения принципа национального суверенитета. Он отметил, что необходимо неукоснительно уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Среднего Востока и Персидского залива, а также обеспечить безопасность персонала, объектов и учреждений всех стран.

3. Что касается соблюдения принципа верховенства международного права, Си Цзиньпин сказал, что необходимо отстаивать авторитет верховенства международного права, чтобы предотвратить возвращение мира под контроль "закона джунглей".

4. По его словам, важно обеспечивать развитие и безопасность на основе единого планирования. Все стороны должны совместно работать над созданием благоприятных условий для развития стран Среднего Востока и региона Персидского залива.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776164520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 30 марта 2026 года №1218
- Повестку заседания Сената утвердили депутаты
- Спикер Сената встретился с Главой парламентской делегации Франции
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента в области транзитно-транспортного развития
- Стала ли элита хуже за 10 лет?
- Кадровые перестановки
- Фондирование, кредитные рейтинги и вывод стабфондов: в Казахстане трансформируют СПК в региональные институты развития
- Инвестиционный омбудсмен усиливает защиту инвесторов: первый Форум по защите инвестиций
- Производство продуктов питания увеличилось на 11,9% и превысило 665 млрд тенге
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  