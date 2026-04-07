Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке

14:02 14.04.2026

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник во время встречи с наследным принцем Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном выдвинул предложение из четырех пунктов по содействию миру и стабильности на Среднем Востоке.



1. Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа мирного сосуществования. Необходимо содействовать созданию общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой архитектуры безопасности на Среднем Востоке и в регионе Персидского залива, отметил он.



2. Си Цзиньпин подчеркнул важность соблюдения принципа национального суверенитета. Он отметил, что необходимо неукоснительно уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Среднего Востока и Персидского залива, а также обеспечить безопасность персонала, объектов и учреждений всех стран.



3. Что касается соблюдения принципа верховенства международного права, Си Цзиньпин сказал, что необходимо отстаивать авторитет верховенства международного права, чтобы предотвратить возвращение мира под контроль "закона джунглей".



4. По его словам, важно обеспечивать развитие и безопасность на основе единого планирования. Все стороны должны совместно работать над созданием благоприятных условий для развития стран Среднего Востока и региона Персидского залива.



