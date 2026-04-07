Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
14:10  Правда.Ру: Китайский пирог растет - узбекские и пекинские фирмы расширяют рынок без вытеснения Москвы
13:04  Т. Акеров: К вопросу о происхождении казахского народа (Золотая Орда наследие ногайцев, кыргызов и казахов)
13:01  Дочь президента Узбекистана Саида Мирзиеева встретилась со спецпосланником Трампа Сергеем Гороховским
12:31  О наиболее известных скакунах в исторической летописи казахского народа
12:24  Эксперты оценили возможный экономический ущерб стран ЦА к 2080 году из-за климатических рисков
22:54 14.04.2026

Кирилл Стрельников

Нет числа реальным и воображаемым преступлениям, которые, по мнению прогрессивной мировой общественности, совершил американский президент Дональд Трамп, но последнее из них переходит все границы.

Президент США вербально атаковал самого наместника Бога на земле - папу римского Льва XIV, который взошел на Святой престол 8 мая прошлого года.

В своей недавней проповеди в базилике Святого Петра папа осудил американо-израильскую военную кампанию против Ирана, назвав ее следствием "иллюзии всемогущества": "Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн!"

Среагировал Трамп мгновенно: он заявил, что Ватикан сделал неправильный выбор, когда из желания понравиться ему посадил на папский престол "слабого против преступности и ужасного для внешней политики" священнослужителя. Трамп сообщил, что "он не хочет папу, который критикует президента США, исполняющего то, для чего его избрали", и напомнил, что папа римский "должен быть благодарен", ведь на это место его избрали только потому, что он американец: "Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане".

В ответ сам понтифик заявил, что "не боится" Трампа и продолжит "говорить о Евангелии и громко высказываться против войны".

На первый взгляд может очень сильно показаться, что американский лидер поднял нечестивую виртуальную руку на абсолютный сверкающий моральный компас христиан-католиков всего мира, от которого во все стороны день и ночь летят белые голуби с оливковыми ветвями в клювиках.

Но все не так просто и однозначно.

Религиозно-мировоззренческие установки в нынешней американской администрации - это отдельная история, потому что они представляют собой причудливую смесь католицизма (вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио), сионистского протестантизма (министр войны Хегсет и глава "офиса веры" Уайт) и даже "ереси диспенсационализма" самого Трампа - веры в особое откровение лично ему, которое возложило на него глобальную миссию по созданию нового миропорядка во главе с Америкой.

Но надо понимать, что католиком себя считает примерно каждый пятый американец и их мнением не может пренебречь ни один политик. Победа Трампа на прошлых президентских выборах была одержана во многом благодаря поддержке католиков, 59 процентов из которых отдали ему свои голоса.

И тем не менее Трамп решился на прямую личную атаку на главного католика в мире.

Дело в том, что в глазах Трампа Ватикан (не католическая церковь) представляет собой неотъемлемую часть либерально-глобалистской системы, которая считает его смертельным врагом. Американский президент открыто враждовал еще с предыдущим папой Франциском по вопросам изменения климата, миграционной политики и социального прогресса, а сейчас он небезосновательно считает, что враждебные ему силы используют авторитет папы для продвижения своей повестки. Например, нынешний папа давно и активно критикует антииммиграционную политику американских властей и жалеет обездоленных иммигрантов, которые не работают, не платят налоги, радостно получают пособия и превращают приютившие их "демократические" города в этнические анклавы с зашкаливающей преступностью.

Другой фактор - абсолютная аллергия Трампа на любые авторитеты, отличные от него, которые, помимо всего прочего, сами замараны в грязной политике по самые белые шапочки.

Будет полезно помнить, например, что исторически папство было и остается не столько религиозным, сколько политическим конструктом. Классический пример: четвертый крестовый поход, когда папа Иннокентий III под видом освобождения Святой земли исполнил свою задумку по подчинению Риму греческой православной церкви и благословил разграбление Константинополя, в результате чего была образована Латинская империя.

Во время Второй мировой войны очень Святой престол прямо поддержал хорватских усташей-католиков, которые жестоко убили более 800 000 православных сербов при прямом участии католических священников и монахов "на земле". Например, вторым комендантом самого страшного усташского концлагеря Ясеновац был францисканский священник Мирослав Филипович. По подсчетам международной комиссии по Ясеновацу, 1400 католических священников, то есть две трети из них, так или иначе приняли участие в геноциде сербов.

Последовательная борьба Ватикана против СССР - это также тема для бесчисленных многотомников.

Один из примеров - вооруженное восстание в Венгрии в 1956 году, когда папа Пий XII по радио Ватикана "приветствовал восставший венгерский народ, поддержал его стремление к свободе и подчеркнул, что поддерживает борьбу за освобождение от коммунистического гнета". Во время этого приветствия на площадях Будапешта заживо сжигали, вешали вниз головой, выкалывали глаза и прибивали гвоздями к полу не только чиновников и коммунистических активистов, но и членов их семей.

Папа Иоанн Павел II много лет вел прямую антисоветскую агитацию в Восточной Европе, а потом приветствовал перевороты в Польше и Румынии в 1989-м. Характерный факт: после вооруженного мятежа в Румынии и расстрела румынского лидера Чаушеску с супругой без суда и следствия Иоанн Павел II радостно поприветствовал падение коммунистического режима и поздравил "порвавший с авторитарным режимом румынский народ".

Что касается нынешнего папы, то его самой первой зарубежной поездкой после избрания стал визит в Турцию, где он трогательно встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем - тем самым, который подписал томос об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и инициировал кровавый церковный раскол на Украине.

Поэтому на месте Ватикана не стоит начинать мериться с Трампом количеством грязного и кровавого белья: есть вероятность, что весы могут зашкалить.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776196440


