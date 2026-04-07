Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников

22:54 14.04.2026

Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство



Кирилл Стрельников



Нет числа реальным и воображаемым преступлениям, которые, по мнению прогрессивной мировой общественности, совершил американский президент Дональд Трамп, но последнее из них переходит все границы.



Президент США вербально атаковал самого наместника Бога на земле - папу римского Льва XIV, который взошел на Святой престол 8 мая прошлого года.



В своей недавней проповеди в базилике Святого Петра папа осудил американо-израильскую военную кампанию против Ирана, назвав ее следствием "иллюзии всемогущества": "Довольно идолопоклонства перед собой и деньгами! Довольно демонстрации силы! Довольно войн!"



Среагировал Трамп мгновенно: он заявил, что Ватикан сделал неправильный выбор, когда из желания понравиться ему посадил на папский престол "слабого против преступности и ужасного для внешней политики" священнослужителя. Трамп сообщил, что "он не хочет папу, который критикует президента США, исполняющего то, для чего его избрали", и напомнил, что папа римский "должен быть благодарен", ведь на это место его избрали только потому, что он американец: "Если бы я не был в Белом доме, Лев не был бы в Ватикане".



В ответ сам понтифик заявил, что "не боится" Трампа и продолжит "говорить о Евангелии и громко высказываться против войны".



На первый взгляд может очень сильно показаться, что американский лидер поднял нечестивую виртуальную руку на абсолютный сверкающий моральный компас христиан-католиков всего мира, от которого во все стороны день и ночь летят белые голуби с оливковыми ветвями в клювиках.



Но все не так просто и однозначно.



Религиозно-мировоззренческие установки в нынешней американской администрации - это отдельная история, потому что они представляют собой причудливую смесь католицизма (вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио), сионистского протестантизма (министр войны Хегсет и глава "офиса веры" Уайт) и даже "ереси диспенсационализма" самого Трампа - веры в особое откровение лично ему, которое возложило на него глобальную миссию по созданию нового миропорядка во главе с Америкой.



Но надо понимать, что католиком себя считает примерно каждый пятый американец и их мнением не может пренебречь ни один политик. Победа Трампа на прошлых президентских выборах была одержана во многом благодаря поддержке католиков, 59 процентов из которых отдали ему свои голоса.



И тем не менее Трамп решился на прямую личную атаку на главного католика в мире.



Дело в том, что в глазах Трампа Ватикан (не католическая церковь) представляет собой неотъемлемую часть либерально-глобалистской системы, которая считает его смертельным врагом. Американский президент открыто враждовал еще с предыдущим папой Франциском по вопросам изменения климата, миграционной политики и социального прогресса, а сейчас он небезосновательно считает, что враждебные ему силы используют авторитет папы для продвижения своей повестки. Например, нынешний папа давно и активно критикует антииммиграционную политику американских властей и жалеет обездоленных иммигрантов, которые не работают, не платят налоги, радостно получают пособия и превращают приютившие их "демократические" города в этнические анклавы с зашкаливающей преступностью.



Другой фактор - абсолютная аллергия Трампа на любые авторитеты, отличные от него, которые, помимо всего прочего, сами замараны в грязной политике по самые белые шапочки.



Будет полезно помнить, например, что исторически папство было и остается не столько религиозным, сколько политическим конструктом. Классический пример: четвертый крестовый поход, когда папа Иннокентий III под видом освобождения Святой земли исполнил свою задумку по подчинению Риму греческой православной церкви и благословил разграбление Константинополя, в результате чего была образована Латинская империя.



Во время Второй мировой войны очень Святой престол прямо поддержал хорватских усташей-католиков, которые жестоко убили более 800 000 православных сербов при прямом участии католических священников и монахов "на земле". Например, вторым комендантом самого страшного усташского концлагеря Ясеновац был францисканский священник Мирослав Филипович. По подсчетам международной комиссии по Ясеновацу, 1400 католических священников, то есть две трети из них, так или иначе приняли участие в геноциде сербов.



Последовательная борьба Ватикана против СССР - это также тема для бесчисленных многотомников.



Один из примеров - вооруженное восстание в Венгрии в 1956 году, когда папа Пий XII по радио Ватикана "приветствовал восставший венгерский народ, поддержал его стремление к свободе и подчеркнул, что поддерживает борьбу за освобождение от коммунистического гнета". Во время этого приветствия на площадях Будапешта заживо сжигали, вешали вниз головой, выкалывали глаза и прибивали гвоздями к полу не только чиновников и коммунистических активистов, но и членов их семей.



Папа Иоанн Павел II много лет вел прямую антисоветскую агитацию в Восточной Европе, а потом приветствовал перевороты в Польше и Румынии в 1989-м. Характерный факт: после вооруженного мятежа в Румынии и расстрела румынского лидера Чаушеску с супругой без суда и следствия Иоанн Павел II радостно поприветствовал падение коммунистического режима и поздравил "порвавший с авторитарным режимом румынский народ".



Что касается нынешнего папы, то его самой первой зарубежной поездкой после избрания стал визит в Турцию, где он трогательно встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем - тем самым, который подписал томос об автокефалии раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и инициировал кровавый церковный раскол на Украине.



Поэтому на месте Ватикана не стоит начинать мериться с Трампом количеством грязного и кровавого белья: есть вероятность, что весы могут зашкалить.