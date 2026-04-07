 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 15.04.2026
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
00:05 15.04.2026

ГрВ "Север" выравнивает линию фронта у Волчанска – сводка за 14 апреля

СВО

Редакция Readovka собрала ключевые события 14 апреля в разрезе СВО. На Харьковском направлении подразделения ГрВ "Север" продолжают планомерное давление на оборону ВСУ в приграничье, ведя бои в районе Волчанских Хуторов, а также на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. Основные усилия направлены на выравнивание линии фронта и закрепление на ранее занятых позициях.



На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные стрелковые бои в Волчанских Хуторах и вблизи государственной границы. Штурмовые подразделения ГрВ "Север" на отдельных участках продвинулись на глубину до 300 метров, постепенно расширяя зону контроля в приграничной полосе. Одновременно силы русской армии ведут сражения на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, стремясь отодвинуть противника от российской территории и снизить интенсивность ударов по приграничным населенным пунктам.

На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на 3 участках до 500 метров, наступая на оборонительные позиции ВСУ и вынуждая неприятеля перебрасывать дополнительные силы. Огневое воздействие наносится по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Рубежном, Терновой, Колодезном, Великом Бурлуке, Малиновке и Веселом.

На Липцовском направлении существенных изменений нет. Стороны продолжают позиционные бои с активным применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по заранее выявленным целям. Отмечается высокая плотность применения дронов, что затрудняет перемещение крупных подразделений и ограничивает возможности для быстрого маневра.

По имеющимся данным, украинское командование перебросило в Харьковскую область подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе. Одновременно ВСУ продолжают укреплять оборонительные рубежи и проводить ротацию подразделений на ключевых участках фронта.

В целом продолжается выравнивание линии боевого соприкосновения и закрепление на занятых позициях. Подразделения русской армии проводят зачистку приграничных населенных пунктов и лесных массивов, создавая условия для дальнейшего продвижения.

Харьковское направление остается участком планомерного давления на оборону ВСУ без стремительных прорывов. Основная задача на данном этапе – укрепление плацдармов и снижение возможностей противника наносить удары по приграничным районам России. Сформированная линия контроля создает предпосылки для дальнейших наступательных действий ГрВ "Север".

Вчера, 13 апреля, главной темой дня стала активизация боевых действий на Славянском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776200700


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  