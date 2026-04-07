|Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
00:05 15.04.2026
ГрВ "Север" выравнивает линию фронта у Волчанска – сводка за 14 апреля
СВО
Редакция Readovka собрала ключевые события 14 апреля в разрезе СВО. На Харьковском направлении подразделения ГрВ "Север" продолжают планомерное давление на оборону ВСУ в приграничье, ведя бои в районе Волчанских Хуторов, а также на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка. Основные усилия направлены на выравнивание линии фронта и закрепление на ранее занятых позициях.
На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные стрелковые бои в Волчанских Хуторах и вблизи государственной границы. Штурмовые подразделения ГрВ "Север" на отдельных участках продвинулись на глубину до 300 метров, постепенно расширяя зону контроля в приграничной полосе. Одновременно силы русской армии ведут сражения на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, стремясь отодвинуть противника от российской территории и снизить интенсивность ударов по приграничным населенным пунктам.
На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на 3 участках до 500 метров, наступая на оборонительные позиции ВСУ и вынуждая неприятеля перебрасывать дополнительные силы. Огневое воздействие наносится по районам сосредоточения живой силы и техники противника в Рубежном, Терновой, Колодезном, Великом Бурлуке, Малиновке и Веселом.
На Липцовском направлении существенных изменений нет. Стороны продолжают позиционные бои с активным применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов по заранее выявленным целям. Отмечается высокая плотность применения дронов, что затрудняет перемещение крупных подразделений и ограничивает возможности для быстрого маневра.
По имеющимся данным, украинское командование перебросило в Харьковскую область подразделения 428-го отдельного батальона беспилотных систем, которые уже понесли потери в живой силе. Одновременно ВСУ продолжают укреплять оборонительные рубежи и проводить ротацию подразделений на ключевых участках фронта.
В целом продолжается выравнивание линии боевого соприкосновения и закрепление на занятых позициях. Подразделения русской армии проводят зачистку приграничных населенных пунктов и лесных массивов, создавая условия для дальнейшего продвижения.
Харьковское направление остается участком планомерного давления на оборону ВСУ без стремительных прорывов. Основная задача на данном этапе – укрепление плацдармов и снижение возможностей противника наносить удары по приграничным районам России. Сформированная линия контроля создает предпосылки для дальнейших наступательных действий ГрВ "Север".
Вчера, 13 апреля, главной темой дня стала активизация боевых действий на Славянском направлении.