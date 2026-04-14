Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне

01:10 15.04.2026

Жавохир Синдаров досрочно выиграл Турнир претендентов и идет за короной к Гукешу



14 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. Гроссмейстер Жавохир Синдаров одержал триумфальную победу в Турнире претендентов, который проходит в городе Пейя на Кипре. Соотечественник продемонстрировал исключительное мастерство, обеспечив себе первое место и главный приз досрочно, за один тур до официального завершения соревнований.



Успех стал историческим достижением для отечественного спорта, так как победа на Кипре дает Синдарову официальное право побороться за высший титул в шахматном мире. Согласно регламенту, узбекский шахматист станет участником матча за "мировую корону" 2026 года. Его соперником в борьбе за звание сильнейшего на планете станет действующий чемпион мира 2025 года, представитель Индии Доммараджу Гукеш.



Национальный Олимпийский комитет Узбекистана уже направил официальные поздравления шахматисту, отметив значимость этого триумфа для всей страны. Предстоящий поединок Синдарова и Гукеша обещает стать одним из самых ожидаемых событий в мире спорта, символизируя доминирование молодых талантов из Центральной и Южной Азии на глобальном шахматном олимпе.



Весь Узбекистан будет следить за подготовкой Жавохира к финальному противостоянию. Специалисты отмечают, что текущая форма гроссмейстера и его уверенное выступление в Пейе позволяют рассчитывать на возвращение шахматной короны в страну. Желаем нашему чемпиону ярких побед и выдержки в предстоящей борьбе за титул абсолютного чемпиона мира.



