Среда, 15.04.2026
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
02:00 15.04.2026

Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
Представителей спецслужб "Талибана" в Поднебесной ждет непростой разговор

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
14.04.2026

В отношениях Пекина и талибского Кабула нарастают напряженность и недоверие. Представители китайских спецслужб все больше сомневаются в искренности своих коллег из Главного управления разведки (ГУР) афганского "Талибана". Одной из причин этого является сокрытие талибами от КНР достоверной информации о нападениях террористов на граждан Китая в зоне афгано-таджикской границы в конце ноября 2025 года.

Глава разведки афганского "Талибана" маулави Абдул Хак Васик в ближайшее время может посетить Пекин. Об этом стало известно из секретной внутренней переписки ГУР Афганистана. Согласно имеющемуся в редакции "НГ" документу из центрального офиса разведки талибов, Абдул Хака Васика и делегацию ГУР "Талибана" с нетерпением ждут в столице Поднебесной.

Одним из главных вопросов предстоящего разговора руководителей талибских и китайских спецслужб станет выяснение подробностей гибели не менее пяти граждан КНР в афгано-пакистанском пограничье более четырех месяцев назад.

Напомним, 26 ноября 2025 года в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана в результате нападения боевиков с территории соседнего Афганистана были убиты трое китайских рабочих – сотрудников горнодобывающей компании "Шохин СМ". В ходе атаки террористы использовали не только огнестрельное оружие, но и начиненный гранатами дрон-камикадзе китайского производства.

Спустя четыре дня, вечером 30 ноября, в районе Шадак Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погибли двое граждан Китая, которые работали на строительстве дороги. Китайских рабочих обстреляли из автоматов и пулеметов боевики со стороны кишлака Разави, уезд Маймай афганской провинции Бадахшан. Тогда же появилась версия, что этими боевиками являлись бойцы подразделения пограничных войск афганских талибов, которые прибыли на границу с Таджикистаном из южных регионов Афганистана.

Китайская сторона потребовала тогда объяснений от руководства афганского "Талибана", однако, похоже, предоставленная талибами информация по ноябрьским инцидентам Пекин не устроила. Как следует из секретного документа, направленного 3 Шавваля 1447 года (21 марта 2026 года) начальником управления 197 (служба международных связей) ГУР "Талибана" Кари Яхъей Такалом на имя заместителя главы талибской разведки, руководство МГБ КНР ожидает от Кабула честности в объяснении гибели пяти китайских граждан.

"Китайская сторона серьезно относится к последним инцидентам, произошедшим 26 ноября 2025 года и 30 ноября 2025 года", – подчеркивается в служебном письме международного отдела ГУР талибов руководству разведки "Талибана". По словам шефа управления 197, Пекин также требует предоставить информацию "о ходе новостей и расследований в связи с указанными инцидентами": "Существует ли связь между двумя инцидентами? Сообщите о личностях виновных и группах, участвовавших в этих инцидентах, кем они являются. Причастна ли к этим инцидентам группа "Восточный Туркестан" (уйгурские боевики из запрещенного и признанного в РФ террористической организацией "Исламского движения Восточного Туркестана", ИДВТ. – "НГ")?

То, что Пекин задает разведке талибов такие вопросы спустя более чем четыре месяца после гибели граждан КНР, означает, что "Талибан" так и не предоставил китайской стороне достоверной и убедительной информации по этому поводу.

Далее в документе начальник международного отдела ГУР талибов цитирует данные, полученные от МГБ КНР: "Согласно новой информации, лидеры упомянутой группы (ИДВТ. – "НГ") Абдусалам и Хаджи Фуркан также участвовали в этих нападениях: они разработали для них план и обеспечили оружием и деньгами". В связи с этим китайская сторона запросила у управления 197 ГУР талибов "дополнительные детали относительно подтверждения или опровержения указанной информации, а также относительно вовлеченности группы "Восточный Туркестан" в эти нападения".

Кари Яхъя Такал проинформировал руководство ГУР "Талибана", что "китайская сторона просит вас еще больше усилить контроль над этой группой, чтобы предотвратить нападения на китайских граждан и объекты в Афганистане". "Руководитель нашего Министерства государственной безопасности придает большое значение этим двум инцидентам и связанной с ними информации. Мы надеемся, что уважаемый господин мулла Абдул Хак Васик вместе с сопровождающей его делегацией подготовится к обсуждению данного вопроса во время визита в Китай", – цитирует начальник международного отдела ГУР "Талибана" текст обращения из МГБ КНР. Подробности по интересующей китайскую сторону теме были приложены к письму на английском языке и в переводе на пуштунский.

Пока неизвестно, какие аргументы повезет в Пекин шеф талибской разведки Абдул Хак Васик. Но уже очевидно, что причиной его поездки является неожиданно очень жесткая нота, подготовленная в марте с.г. Министерством госбезопасности Китая, которая содержит открытые обвинения генерального директората разведки "Талибана" в невыполнении своих обязательств. "Впервые мы видим такое жесткое, нескрываемо гневное письмо от Китая в адрес "Талибана", – комментируют ситуацию источники "НГ", получившие доступ к документу из Пекина.

В начале декабря 2025 года, сразу после трагических инцидентов с китайскими гражданами в зоне афгано-таджикского пограничья, представители "Талибана", чтобы успокоить Душанбе и Пекин, заявили об аресте террористов и "продолжении расследования" совершенных ими преступлений. Теперь Китай фактически выражает недоверие талибским властям относительно предоставляемой ими информации. В связи с этим афганские наблюдатели выдвигают две версии. Первая версия – террористы, которых захватили по итогам инцидентов 26 и 30 ноября талибы, оказались членами "Талибана" или их партнерами из какой-то джихадистской группировки. Поэтому талибы отказываются раскрыть личности боевиков и передать информацию Пекину, так как это станет ударом по имиджу "Талибана" и раскроет его собственные связи с трансграничным терроризмом. Вторая версия – талибы вообще никого не задерживали и просто дезинформировали китайцев, надеясь, что ситуация забудется.

Однако ситуация, напротив, приобретает новую остроту. МГБ КНР требует объяснений. В документе из Пекина, направленном в ГУР "Талибана", сообщают наши источники, используется слово "ложь" в оценке информации, передаваемой режимом талибов китайской стороне. Похоже, недоверие в отношениях Пекина и Кабула уже стало реальностью. Поэтому не приходится удивляться тому, что Китай фактически не мешает военным действиям, которые Исламабад – стратегический партнер Пекина в регионе – уже полтора месяца ведет против режима "Талибана" в Афганистане.

Источник - Независимая газета
