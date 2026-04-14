НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев

02:00 15.04.2026

Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев

Представителей спецслужб "Талибана" в Поднебесной ждет непростой разговор



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

14.04.2026



В отношениях Пекина и талибского Кабула нарастают напряженность и недоверие. Представители китайских спецслужб все больше сомневаются в искренности своих коллег из Главного управления разведки (ГУР) афганского "Талибана". Одной из причин этого является сокрытие талибами от КНР достоверной информации о нападениях террористов на граждан Китая в зоне афгано-таджикской границы в конце ноября 2025 года.



Глава разведки афганского "Талибана" маулави Абдул Хак Васик в ближайшее время может посетить Пекин. Об этом стало известно из секретной внутренней переписки ГУР Афганистана. Согласно имеющемуся в редакции "НГ" документу из центрального офиса разведки талибов, Абдул Хака Васика и делегацию ГУР "Талибана" с нетерпением ждут в столице Поднебесной.



Одним из главных вопросов предстоящего разговора руководителей талибских и китайских спецслужб станет выяснение подробностей гибели не менее пяти граждан КНР в афгано-пакистанском пограничье более четырех месяцев назад.



Напомним, 26 ноября 2025 года в районе Шамсиддин Шохин Хатлонской области Таджикистана в результате нападения боевиков с территории соседнего Афганистана были убиты трое китайских рабочих – сотрудников горнодобывающей компании "Шохин СМ". В ходе атаки террористы использовали не только огнестрельное оружие, но и начиненный гранатами дрон-камикадзе китайского производства.



Спустя четыре дня, вечером 30 ноября, в районе Шадак Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана погибли двое граждан Китая, которые работали на строительстве дороги. Китайских рабочих обстреляли из автоматов и пулеметов боевики со стороны кишлака Разави, уезд Маймай афганской провинции Бадахшан. Тогда же появилась версия, что этими боевиками являлись бойцы подразделения пограничных войск афганских талибов, которые прибыли на границу с Таджикистаном из южных регионов Афганистана.



Китайская сторона потребовала тогда объяснений от руководства афганского "Талибана", однако, похоже, предоставленная талибами информация по ноябрьским инцидентам Пекин не устроила. Как следует из секретного документа, направленного 3 Шавваля 1447 года (21 марта 2026 года) начальником управления 197 (служба международных связей) ГУР "Талибана" Кари Яхъей Такалом на имя заместителя главы талибской разведки, руководство МГБ КНР ожидает от Кабула честности в объяснении гибели пяти китайских граждан.



"Китайская сторона серьезно относится к последним инцидентам, произошедшим 26 ноября 2025 года и 30 ноября 2025 года", – подчеркивается в служебном письме международного отдела ГУР талибов руководству разведки "Талибана". По словам шефа управления 197, Пекин также требует предоставить информацию "о ходе новостей и расследований в связи с указанными инцидентами": "Существует ли связь между двумя инцидентами? Сообщите о личностях виновных и группах, участвовавших в этих инцидентах, кем они являются. Причастна ли к этим инцидентам группа "Восточный Туркестан" (уйгурские боевики из запрещенного и признанного в РФ террористической организацией "Исламского движения Восточного Туркестана", ИДВТ. – "НГ")?



То, что Пекин задает разведке талибов такие вопросы спустя более чем четыре месяца после гибели граждан КНР, означает, что "Талибан" так и не предоставил китайской стороне достоверной и убедительной информации по этому поводу.



Далее в документе начальник международного отдела ГУР талибов цитирует данные, полученные от МГБ КНР: "Согласно новой информации, лидеры упомянутой группы (ИДВТ. – "НГ") Абдусалам и Хаджи Фуркан также участвовали в этих нападениях: они разработали для них план и обеспечили оружием и деньгами". В связи с этим китайская сторона запросила у управления 197 ГУР талибов "дополнительные детали относительно подтверждения или опровержения указанной информации, а также относительно вовлеченности группы "Восточный Туркестан" в эти нападения".



Кари Яхъя Такал проинформировал руководство ГУР "Талибана", что "китайская сторона просит вас еще больше усилить контроль над этой группой, чтобы предотвратить нападения на китайских граждан и объекты в Афганистане". "Руководитель нашего Министерства государственной безопасности придает большое значение этим двум инцидентам и связанной с ними информации. Мы надеемся, что уважаемый господин мулла Абдул Хак Васик вместе с сопровождающей его делегацией подготовится к обсуждению данного вопроса во время визита в Китай", – цитирует начальник международного отдела ГУР "Талибана" текст обращения из МГБ КНР. Подробности по интересующей китайскую сторону теме были приложены к письму на английском языке и в переводе на пуштунский.



Пока неизвестно, какие аргументы повезет в Пекин шеф талибской разведки Абдул Хак Васик. Но уже очевидно, что причиной его поездки является неожиданно очень жесткая нота, подготовленная в марте с.г. Министерством госбезопасности Китая, которая содержит открытые обвинения генерального директората разведки "Талибана" в невыполнении своих обязательств. "Впервые мы видим такое жесткое, нескрываемо гневное письмо от Китая в адрес "Талибана", – комментируют ситуацию источники "НГ", получившие доступ к документу из Пекина.



В начале декабря 2025 года, сразу после трагических инцидентов с китайскими гражданами в зоне афгано-таджикского пограничья, представители "Талибана", чтобы успокоить Душанбе и Пекин, заявили об аресте террористов и "продолжении расследования" совершенных ими преступлений. Теперь Китай фактически выражает недоверие талибским властям относительно предоставляемой ими информации. В связи с этим афганские наблюдатели выдвигают две версии. Первая версия – террористы, которых захватили по итогам инцидентов 26 и 30 ноября талибы, оказались членами "Талибана" или их партнерами из какой-то джихадистской группировки. Поэтому талибы отказываются раскрыть личности боевиков и передать информацию Пекину, так как это станет ударом по имиджу "Талибана" и раскроет его собственные связи с трансграничным терроризмом. Вторая версия – талибы вообще никого не задерживали и просто дезинформировали китайцев, надеясь, что ситуация забудется.



Однако ситуация, напротив, приобретает новую остроту. МГБ КНР требует объяснений. В документе из Пекина, направленном в ГУР "Талибана", сообщают наши источники, используется слово "ложь" в оценке информации, передаваемой режимом талибов китайской стороне. Похоже, недоверие в отношениях Пекина и Кабула уже стало реальностью. Поэтому не приходится удивляться тому, что Китай фактически не мешает военным действиям, которые Исламабад – стратегический партнер Пекина в регионе – уже полтора месяца ведет против режима "Талибана" в Афганистане.