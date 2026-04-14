Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп

04:27 15.04.2026

Персы утерли носы США и Израилю - и останавливаться не намерены

Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп



Игорь Семенченко

Олег Фаличев

14 апреля 2026



Американо-израильская агрессия против Ирана преподнесла миру не только много уроков, выводов, но и загадок. Мы, например, до сих пор не знаем, как было вычислено нахождение высшего военно-политического и духовного руководства страны перед нанесением смертельного удара. Как и за счет чего персам удалось выстоять? Почему США вдруг согласились на переговоры, и о чем говорит анализ действий их авиации в зоне боев?



Нападение на Иран было аргументировано якобы обеспокоенностью ядерными угрозами с его стороны еврейскому государству и США, а также американским войскам и военным базам за рубежом. По информации издания Ynet, первоначальный замысел был нанести удар во время еженедельного совещания Верховного совета обороны Ирана.



Предполагалось, встреча пройдет в комплексе "Пастер" в Тегеране, где соберутся ведущие иранские силовики. Такой удар преследовал две цели: вызвать полный хаос в рядах противника и ликвидировать высокопоставленных лиц, которые могли бы укрыться в бункерах. Поэтому США и Израиль применили уже ранее обкатанную тактику "Обезоруживающего первого удара", которая ранее себя оправдала.



Утром 28 февраля 2026 года Израиль с применением 200 истребителей F-35 и F-16 нанес самый крупный в истории страны воздушный удар почти по 500 иранским объектам. Одновременно США запустили более 400 крылатых ракет Тоmahawk.



Для нанесения ударов по основным ядерным объектам Ирана в Натанзе и Фордо американским Центральным командованием были применены шесть бомбардировщиков-невидимок В-2А загруженных 12 корректируемыми "бункерными бомбами" GBU - 57MOP с 2,5 тоннами взрывчатки каждая и способных с высоты 12 км пробивать до 60 метров бетона или до 8 метров скальной породы.



По центру ядерных технологий и исследований в Исфахане и заводу в Натанзе наносились удары 30-ю крылатыми ракетами с подводных лодок ВМС США.



Это была демонстрация силы, призванная показать, что даже самые защищенные подземные заводы Ирана уязвимы для конвенционального оружия. Именно после этого главный американский "миротворец" Трамп, посчитав, что дело сделано, заявил о выполнении задачи, которая, по его словам, была подвластна только "доблестным американским воинам". Мол, иранские ядерные объекты полностью уничтожены.



Но это оказалось не так. Объект по обогащению урана в Фордо под горами Загрос построен под 45−90 метрами коренной породы, в основном известняка и доломита. Слоистость осадочных пород микширует удар, обеспечивая своего рода геологическую амортизацию взрывной волны. Результат в значительной степени зависит и от типа бетона, который оказался высшей марки.



Ракетами "Tomahawk" наносились удары по объектам военной инфраструктуры с перекрытием всей территории Ирана (до 2500 км). Нельзя не заметить, что они нанесли заметный ущерб, однако их количество оказалось сильно ограничено, что совершенно не соответствует масштабу американо-иранского конфликта.



Планируется, что в 2026 году США закупят всего лишь 57 новых ракет, что также ни о чем.



Истребителями ВВС Израиля (более 50) F-35/Adir ("Могучий") и F-16/Sufa ("Шторм"), F-16C/D наносился удар с применением аэробаллистических ракет типа AIR LORA и ROCKS: по оружейным заводам, объектам производства компонентов баллистических ракет и ЗРК.



Казалось бы, Иран дрогнет после гибели почти всего своего руководства. Но удивительное дело - он не только выстоял, но и применил против агрессора неожиданную тактику.



Нанося ответные массированные ракетные удары по 20 базам США в Ближневосточном регионе, Иран применил свои баллистические ракеты Fateh-110 и Fateh-313 с дальностью действий до 300 км. И перекрыл Ормузский пролив.



С начала войны Иран проводит ответные воздушные атаки с применением в том числе и сверхтяжелых ракет. В ход пошли изделия типа "Кадр", "Харрамшахр", "Хайбершакан". Впервые была применена также многоцелевая баллистическая ракета "Кейбар-Шекан" третьего поколения с дальностью действия 2000 км, оснащенная маневренными самонаводящимися боеголовками.



Применялись и ударные дроны большой дальности Shahed-131/136. В результате были поражены американский радар противоракетной обороны в Катаре и командный центр 5-го флота США в Бахрейне.



Но главной неожиданностью для военных США стало применение Ираном новейшей версии 25-тонной баллистической твердотопливной ракеты "Саджиль" с четырьмя разделяющимися боеголовками весом 200 кг каждая, что создало проблему перехвата для американо-израильских ПВО.



"Саджиль" - двухступенчатая сверхтяжелая (вес боеголовки 1,5 тонны) баллистическая гиперзвуковая (до 15 махов) высокоточная ракета. Ее отклонение от цели составляет всего 20−30 метров, а дальность поражения - до 5000 км. Взлетная масса достигает 20 тонн. Траектория полета квазибаллистическая, т.е. идущая по непросчитываемой траектории.



Все это свело на нет замыслы США. Они вынуждены были лихорадочно планировать применение наземных войск, рассматривая множество сценариев. Какие тут могли быть варианты - отдельный разговор.



Президент США и его министр войны Пит Хегсет в последние недели неоднократно говорили, что американские и израильские самолеты практически свободно действуют в небе Ирана, и Тегеран не может этому помешать. Врут американцы.



Раз за эту компанию американцы и израильтяне потеряли 20 самолетов (среди них F-35А, F-16, F-15E, А-10, КС-135, ДРЛО - Е-3G Sentry; десятки вертолетов), 160 беспилотников и один поврежденный авианосец, то ее можно назвать крайне неудачной. А действия ПВО Ирана заслуживают самой высокой похвалы.



Для надежного перехвата и уничтожения воздушных целей средства противовоздушной обороны Ирана, учитывая прошлый опыт неудачного отражения налетов противника (американских ударных самолетов) применили специальные многоспектральные камеры, используемые для отслеживания, идентификации, обнаружения и нанесения ударов по воздушным целям США и Израиля.



Их основное отличие от радиолокационных систем в том, что они не излучают сигналы, по которым военные США и Израиля могли бы отслеживать комплексы ПВО Ирана и уничтожать их. Это отмечают и военные эксперты The Wall Street Journal.



США при всей их мощи ошиблись в оценке боевого потенциала Ирана. В его распоряжении имеется обширный арсенал из 150−200 тысяч реактивных минометных снарядов, ракет, сотни из которых являются высокоточными и крайне разрушительными.



В боевой готовности находится около 2000 баллистических ракет различной дальности от тактических (Fateh-110, дальность 300 км) до ракет средней дальности.



Та же "Хоремшехер" летит на 2000 км и способна нести боеголовку массой 1800 кг. Эти ракеты размещены на мобильных пусковых установках, спрятанных в горах и подземных укрытиях.



Их цели - до 20 крупных американских баз в Катаре (база Аль-Удейд), Бахрейне (штаб-квартира Пятого флота), Кувейте (Кэмп-Арифджан), ОАЭ (база Аль-Дафра), Ираке (Кэмп-Таджи, база Аль-Асад). На этих базах дислоцируются около 50 тысяч американских военнослужащих.



По оценкам ведущих военных экспертов, в первые 12 часов после начала войны Иран выпустил до 1000 ракет и дронов-камикадзе Shahed-136. Даже с учетом работы систем ПВО Patriot и THAAD многие иранские ракеты достигли своей цели.



Каков же вердикт результатам агрессии США и Израиля против Ирана? С начала боевых действий на территории Ирана погибло 246 женщин и 233 ребенка; ранены 21 тысяча мирных жителей, из них 1700 детей, почти 5000 женщин.



Самый высокий на Ближнем Востоке мост между Тегераном и городом Кередж разрушен. Американцы нанесли авиационный удар по трем значимым ядерным объектам. В Тебризе Израиль атаковал нефтехимический завод и атомную электростанцию в Бушере. А также наносил удары по энергоносителям, школам, больницам и вокзалам. По сути, американские и израильские ракеты делают на территории Ирана примерно то же, что творил Израиль на территории сектора Газа. Древнюю Персию буквально стирают с лица Земли.



Угрожая Ирану, Трамп не подбирал слов. Он говорил, что если Иран не согласится на урегулирование конфликта и открытие Ормузского пролива, США нанесут новые удары и полностью уничтожат их электростанции, нефтяные месторождения, терминал на острове Харк и даже опреснительные установки. "Мы вернем их в каменный век, где им и место", - заключает президент США Дональд Трамп.



Что тут сказать? Так могут изъясняться только варвары, которые плевать хотели на провозглашаемые ими же когда-то принципы равенства, свободы, демократии. И Россия должна сделать из этого самые серьезные выводы.



Справка по аналогии между "Сказкой о Мальчише-Кибальчише" Аркадия Гайдара и конфликтом Трампа с Ираном (апрель 2026):



- Главный Буржуин - Дональд Трамп: Лидер сверхдержавы, который использует тактику максимального давления (санкции, блокаду, ультиматумы), чтобы заставить противника выдать "секреты" (ядерные объекты) и капитулировать.



- Военная тайна - Ядерный потенциал и идеология: Неуловимый для США ресурс Ирана. Несмотря на удары и смену руководства, Тегеран сохраняет "тайну" - сеть прокси-сил и скрытые технологии, которые не удается уничтожить силой.



- Мальчиш-Плохиш - Иранская оппозиция: Силы внутри и вне Ирана, на которые ставит Вашингтон, предлагая экономическую выгоду ("корзину печенья") в обмен на помощь в демонтаже режима.



- Мальчиш-Кибальчиш - Иранское сопротивление: Образ несгибаемого защитника. На переговорах в Исламабаде Иран демонстрирует "Твердое слово", отказываясь от долгосрочной заморозки ядерной программы, несмотря на морскую блокаду.



- Сюжетный тупик: Как и в сказке, Буржуины не понимают, почему "все побито, а победы нет". Трамп сталкивается с тем, что военное превосходство не дает автоматического контроля над убеждениями и скрытыми резервами противника.