Среда, 15.04.2026
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
00:05  Русские войска давят ВСУ на подступах к Славянску - итоговая сводка Readovka за 7 апреля
Вторник, 07.04.2026
19:27  Иранцы выстраиваются в "живые цепи" вокруг энергообъектов и толпятся на мостах, которые пригрозил уничтожить Трамп
16:49  10 самых важных дат истории Ташкента, - П.В.Густерин
Вряд ли есть сомнения, что за беспрецедентными ударами США по Ирану косвенный удар наносится и по интересам Китая, который в последние годы продвигается на Ближний и Средний Восток опережающими темпами. Причем речь идет не только и не столько о нефти.

Сам по себе факт, что за последние годы китайский юань стал очень популярной формой обмена на валютных рынках Ближнего Востока, не мог не обеспокоить американский Федеральный резерв. И не только это несколько странное подобие Центрального банка. То, что сейчас творится в Иране и в регионе в целом, не могло не зацепить и американский Госдеп вне зависимости от того республиканский он или демократический.

Не нарочито жесткая в сравнении с ФРС США или ЦБ РФ, но четкая и прозрачная денежно-кредитная политика Народного банка Китая отнюдь не ограничивается поддержанием учетных ставок и регулированием курса национальной валюты. На сегодня она де-факто привела к тому, что юань уже превратился в надежную валюту не только в традиционных для Поднебесной регионах влияния, но и во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке.

Глобальный экономический конкурент США Китай придерживается иных позиций, в основе которых лежит понимание, что только такой должник, как американская ФРС, может не опасаться манипуляций со стороны кредиторов. Доминирование же доллара в качестве международной валюты было фактически впервые поставлено под сомнение, напомним, совсем недавно.

Мало для кого стал сюрпризом сам факт не сиюминутного, от сделки до сделки, а постоянного присутствия Китая на Ближнем Востоке. Юань еще не стал в регионе валютой, равной или хотя бы конкурентной доллару, но это не мешает тому, чтобы он почти повсеместно рассматривался для использования в коммерческих сделках. Первый шаг интернационализации еще недавно абсолютно "локальной" валюты был сделан Китаем почти 10 лет назад. В октябре 2016 года юань был практически освобожден Народным банком страны от любых ограничений при обращении за границами страны.

Вскоре Международный валютный фонд признал, точнее был фактически вынужден признать юань в качестве одной из основных валют, и в это время уже наблюдался существенный рост экономического сотрудничества между Китаем и Ближним Востоком. К настоящему времени юань уже превысил долю торговли, которая осуществляется в канадском долларе, австралийском долларе или швейцарском франке. Интернационализация юаня сделала его пятой по ценности валютой в мире, что закрепило позиции китайской валюты, сделав ее одной из ключевых в мире. Тем более что китайский юань ранее, с того же 2016 года, то есть со времени снятия ряда ограничений Народным банком республики, был официально включен в корзину резервных валют (СДР). Показательно, что всего за четыре года стоимость финансовых активов, номинированных в юанях, увеличилась на 8,98 трлн. За прошедшие с тех пор годы функция юаня как резервной валюты стала для него одной из основных, тем самым полностью развязав руки Народному банку КНР по части эмиссии.

Понятно, почему при этом число стран, центральные банки которых включили юань в свои резервные активы, приближается уже к 100, хотя пять лет назад их было только 70.

Китай же пока нарочито демонстрирует что-то вроде лояльности к доллару. К примеру, еще в том же 2022 году КНР обязалась, хотя ее никто не обязывал, предоставить 55 млрд долларов в виде кредитов и инвестиций для инфраструктурных проектов на Ближнем/Среднем Востоке. Да, Китай инвестирует, но при этом активно покупает пока в основном нефть и газ, но и вкладывает в кадры, которые работают и на него, и на его собственную экономику. Вложения, скажем, в учебные заведения столь обширного региона, сделанные китайцами, составляют существенную часть всех инвестиций из КНР – по разным оценкам, от 2,5 до 4,5%, и подкрепляется это очень активным внедрением в местные вузы квалифицированных преподавателей из КНР, а заодно студентов и аспирантов.

Уже известно, что к юань-проектам китайцам удалось привлечь Саудовскую Аравию, Египет и Иран, а также структуры, связанные с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива. Эксперты МВФ еще до двух антииранских военных операций США посчитали это вполне очевидным признаком того, что все партнеры Китая прямо или косвенно участвуют в этой кампании против американской валюты.

Среди самых известных сделок и инвестиций в юанях выделим покупку в марте 2023 года китайской национальной офшорной нефтяной корпорацией CNOOC крупной партии сжиженного природного газа (СПГ) у французской TotalEnergies на Шанхайской бирже. Дальше были обмен валютами между госбанками КНР и ОАЭ, а также не самые крупные, но зато многочисленные вложения в строительную и железнодорожную отрасли Ирана. А еще целый "сериал" по финансированию Египта с помощью облигаций, номинированных в юанях.

Остается добавить, что юани, которые все активнее приходят на какой-либо рынок, уже не возвращаются. Возвращается в Китай прибыль, как правило, валютная, возвращаются товары, но прежде всего технологии и доли в зарубежном бизнесе.

Для тривиального возвращения юаней в страну ставятся максимально возможные препятствия, стимулирующие возврат инвестиций в Китай в любом ином виде. В Китае лучше иных и не хуже американцев всегда знали и теперь не только знают, но и опираются на аксиому Маркса: лучший из видов экспорта – это экспорт денег.

Но экспансия юаня очень активно подкрепляется экспансией товаров из КНР, цена которых номинирована в китайской валюте. Однако при расчете за нее все делается для того, чтобы счета по расчетам с компаниями из КНР были в итоге мультивалютными. Тут тоже упакована взаимная выгода, которая развязывает руки обеим сторонам.

Источник - Ритм Евразии
