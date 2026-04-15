|Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
14:26 15.04.2026
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маматканов Улан Эркинович назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики.
Кандидатура Маматканова Улана Эркиновича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики.