16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
02:31  Трамп сдает назад: США приняли план Тегерана из 10-ти пунктов за основу для переговоров
Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
16:17 15.04.2026

Группа задержки: конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
Москва тоже готова стать посредником в случае запроса от обеих сторон

Максим Базанов
Анастасия Костина
Павел Вихров
15 апреля 2026

Эскалация между Кабулом и Исламабадом затягивает реализацию афганских проектов с участием России, заявил "Известиям" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. По его словам, практические работы по строительству Трансафганской железной дороги и НПЗ так и не начались. Разработка экономического обоснования для транзита при участии РЖД сдвигается как минимум на несколько лет и требует корректировки маршрута, рассказали "Известиям" источники в отрасли, знакомые с ситуацией. Для РФ важно развитие логистики через Афганистан, это позволило бы выйти через Пакистан и Индию к портам Аравийского моря.

Какие российские проекты заморожены в Афганистане

Обострение между Пакистаном и Афганистаном, которое длится несколько месяцев, подорвало и без того хрупкую безопасность в регионе и, по сути, заморозило крупнейшие экономические проекты с участием России. Прежде всего речь о Трансафганской железной дороге. Практические работы по ее строительству так и не начались, сообщил "Известиям" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Помимо РФ, в проекте участвуют Узбекистан и непосредственно конфликтующие стороны: Афганистан и Пакистан.

- Конечно, любые боевые действия оказывают влияние на продвижение проектов. Все это [проект Трансафганской железной дороги] пока находится на стадии проектирования. И говорить о реальной работе "на земле", наверное, преждевременно. Пока таких работ мы не видим, - сказал он.

В июле 2025-го было подписано соглашение о подготовке технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта. Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявлял, что оно будет готово в начале 2026 года, однако из-за начавшегося конфликта сроки пришлось перенести, рассказал "Известиям" генеральный директор и глава ГК "РусИранЭкспо" Александр Шаров, знакомый с ситуацией. По его словам, из-за больших капиталовложений на маршруте Термез – Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар требуется много сложных протяженных тоннелей.

- Сдвиг этот если не навсегда, то как минимум на несколько лет. Скорее всего, сейчас будет строиться более понятная железная дорога - тоже Трансафганская - по маршруту Тургунди – Герат – Иран. И после этого через Иран по уже действующей железной дороге можно будет добираться до Карачи и до иранского порта вне санкций Чабахар. Это гораздо ближе, - считает эксперт.

Регулятор напряжения: Россия готова решить конфликт Афганистана и Пакистана
Москва может стать посредником в переговорах Кабула и Исламабада, но только если об этом попросят обе стороны

Для России этот проект играет важную роль с точки зрения логистики - он может стать одним из элементов международного транспортного коридора "Север – Юг", который должен связывать страны Северной Евразии с Глобальным Югом, отмечал Алексей Оверчук.

- Мы не раз говорили, но у нас есть интерес к транзитным возможностям Афганистана. С выходом через Пакистан к портам Аравийского моря. Но если две страны будут в состоянии фактически войны, то такие проекты зависнут, - уточняет Кабулов.

Второй проект, который тоже, по сути, поставлен на паузу из-за конфликта, - строительство нефтеперерабатывающего завода в Афганистане с участием РФ. В мае прошлого года Кабул подписал с российской компанией "Интеко Групп" договор о добыче и переработке нефти.

- Соглашение перспективное. Но опять-таки, видимо, это пока на уровне желаний и намерений, говорить о реальной работе "на земле" тоже преждевременно. Надеюсь, что этот проект будет продвигаться, - сказал Кабулов.конфликт

Очевидно, что в строительстве НПЗ заинтересованы обе стороны. Сегодня Афганистан продолжает в больших количествах импортировать российские нефтепродукты через Узбекистан и Казахстан, это говорит о том, что своего производства у них нет, уточнил дипломат. Изначально роль инвестора в сферу афганской нефтепереработки на себя примерил Китай, затем интерес проявила и Россия. Впрочем, Москва не столкнется с конкуренцией со стороны Пекина, потому что последний больших успехов не добился, добавил Кабулов. В июне 2025 года "Талибан" расторг 25-летний контракт с китайской компанией на разработку нефтяного месторождения из-за "неоднократных нарушений подрядчиком контрактных обязательств".

Как продвигается урегулирование конфликта

Важно отметить, что каждая сторона, участвующая в проекте той же Трансафганской железной дороги, самостоятельно отвечает за безопасность на своей территории. Идея создания общего органа была отклонена, рассказал "Известиям" анонимный участник рынка. По его словам, несмотря на заверения "Талибана" и обсуждения вопросов безопасности на высоком уровне, эксперты подчеркивают высокие риски, так как те же страны Центральной Азии не имеют реальных рычагов влияния на ситуацию в Афганистане и Пакистане.

Роль медиатора в этой ситуации могут сыграть именно международные тяжеловесы, например РФ и КНР. В частности, 8 апреля в китайском городе Урумчи при посредничестве Пекина прошли мирные консультации Афганистана и Пакистана. По итогам стороны на словах обязались воздерживаться от шагов, ведущих к эскалации, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Однако на выходе не было подписано ни одного документа о прекращении огня, подчеркнул Замир Кабулов.

- Видимо, позиции афганцев и пакистанцев настолько пока еще далеки друг от друга, что не удалось добиться какого-то существенного продвижения, что, конечно, вызывает сожаление. Что касается нас, и Сергей Викторович Лавров, и я, мы говорили, что Россия готова сыграть [роль посредника], но при непременном условии, что такое обращение поступит от обеих сторон, - сказал дипломат.

Точка спора: ШОС готова предложить Пакистану и Афганистану площадку для диалога
Почему Исламабад и Кабул не спешат обращаться к международным посредникам

Он также допустил четырехсторонний формат переговоров с участием Афганистана, Пакистана, России и Китая. Пока же ни Кабул, ни Исламабад официально не обращались к Москве с таким предложением. "Видимо, у них еще есть потенциал для выяснения отношений между собой силовыми, а не дипломатическими методами", - посетовал Кабулов.

Напомним, что Исламабад регулярно обвиняет Кабул в укрывательстве боевиков, причастных к терактам на территории Пакистана. В конце февраля Афганистан начал операцию вдоль спорной границы, заявив, что это ответ на агрессию Исламабада против группировок "Техрик-е Талибан Пакистан" и "Исламское государство - Вилаят Хорасан" (обе признаны террористическими и запрещены в России).

Эксперты отмечают, что обе стороны нарушили перемирие, заключенное еще в октябре 2025 года при посредничестве Катара и Турции, и пока не видят оснований для того, чтобы вновь вернуться к серьезному урегулированию. Активные боестолкновения на границе происходят регулярно. Последнее случилось 2 апреля, когда перестрелки продолжались всю ночь.

Заместитель пресс-секретаря верховного лидера Афганистана Хамдулла Фитрат обвинил в нападении пакистанских военных. По его словам, погибли двое гражданских лиц, пострадали еще 25 человек, большинство из которых - дети. Как сообщило медиакрыло вооруженных сил Пакистана (ISPR), целью была ликвидация группы боевиков из "Техрик-е Талибан Пакистан".

Как раз после встречи в Китае стороны договорились прекратить эскалацию, однако полноценного соглашения о прекращении огня достичь не удалось.

Источник - Известия
