Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
11:00  В Узбекистане в возрасте 75 лет скончался бывший вице-премьер, экономист Вячеслав Голышев
НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
22:56 15.04.2026

Сохранит ли Будапешт свой вектор в Центральной Азии
Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
15.04.2026

Триумф Петера Мадьяра и его партии TISZA ("Уважение и свобода") на выборах в Венгрии запустил процесс пересмотра отношений внутри тюркского вектора Будапешта. Первыми на контакт с новым лидером вышли главы Турции и Казахстана, обозначив готовность к диалогу по двусторонним и региональным вопросам. Президенты Азербайджана, Узбекистана и Киргизии не спешат с поздравлениями: главная интрига текущего момента – удержится ли Будапешт на пути сближения с Востоком или европейские ценности партии TISZA поставят точку в амбициях Венгрии в Организации тюркских государств (ОТГ).

Пока в Анкаре и Астане обмениваются протокольными любезностями с лидером победившей в Венгрии партии, у президентов Азербайджана, Киргизии и Узбекистана нашлись иные дела. Ильхам Алиев занят приемом верительных грамот, Садыр Жапаров погрузился в региональное турне в рамках предвыборной кампании, а Шавкат Мирзиеев проводит серию встреч с российскими делегациями. Эта подчеркнутая неторопливость – не просто плотный график, а красноречивое ожидание: в тюркских столицах пытаются понять, как смена власти в Будапеште скажется на отношениях с партнерами по ОТГ.

Путь Венгрии в Организацию тюркских государств был стремительным: статус наблюдателя в 2018 году, открытие представительства ОТГ в Будапеште в 2019-м и проведение неформального саммита в 2025-м. Однако сегодня преемственность этого курса под вопросом. Ближайшим испытанием для дипломатии Петера Мадьяра станет майский неформальный саммит ОТГ в Туркестане (см. "НГ" от 22.03.26). Участие венгерской делегации и ее уровень станут первым маркером нового политического вектора.

По мнению политолога Досыма Сатпаева, окончательные точки над "i" будут расставлены позже – на 13-м Саммите глав государств в Турции в конце 2026 года. "Именно тогда станет ясно, сохранит ли Мадьяр стратегию "Восточного открытия", ставшую визитной карточкой Виктора Орбана, или предпочтет полную интеграцию с Брюсселем. Справедливости ради эти направления не исключают друг друга: прошлогодний саммит "Центральная Азия + ЕС" в Самарканде наглядно подтвердил, что Европа крайне заинтересована в расширении экономических связей с регионом", – сказал "НГ" директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

У экспертов различные мнения относительно сохранения прежнего энтузиазма Будапешта на восточном направлении. Так, доктор политических наук Дархан Калетаев полагает, что Петер Мадьяр будет неизбежно дрейфовать в сторону Брюсселя: "Очевидно, что приоритеты внешней политики Венгрии изменятся, в том числе и на тюркском треке. Для Виктора Орбана участие в ОТГ было своеобразной компенсацией за ограниченное влияние внутри Евросоюза", – отмечает эксперт.

По мнению Калетаева, даже символизм фамилии нового лидера (мадьяры – название венгров) и исторические связи с Казахстаном не перевесят прагматизма: "Можно надеяться на укрепление отношений, но стратегически Венгрия разворачивается к Европе. ЕС становится для нее более мощным центром гравитации, и это реальность, которую нам необходимо признать".

В противовес скептическим ожиданиям существует и другая точка зрения: сближение Будапешта с тюркским миром – это не личная инициатива Виктора Орбана, а глубоко укорененный национальный тренд, который новый премьер не сможет проигнорировать.

"Движение Будапешта в сторону ОТГ – это не субъективный выбор отдельных элит, а долгосрочная стратегия, имеющая под собой мощный идеологический и экономический фундамент", – сказал "НГ" директор центра исследовательских инициатив "Ma’no" Бахтиер Эргашев.

По мнению эксперта, Венгрия крайне серьезно относится к своим историческим корням. Концепция преемственности от гуннов, которых считают предками тюркских народов, за последние годы стала доминирующим национальным нарративом. Для венгерского общества это вопрос культурной ДНК, а не сиюминутной политики.

"Петер Мадьяр, несмотря на свой проевропейский курс, остается прагматиком, ориентированным на национальные интересы. А они диктуют продолжение работы в ОТГ. Более того, Брюссель видит в Венгрии своеобразный мост, который открывает для ЕС новые дороги в Центральную Азию через инвестиции и академические обмены. Здесь нет конфликта интересов: для Будапешта европейская интеграция и тюркское родство – это взаимодополняющие элементы силы", – подчеркнул Эргашев.

Вторым слоем идет экономическая прагматика. Венгрия стала первой страной Европейского союза, с которой Узбекистан вывел сотрудничество на стратегический уровень. Эксперт подчеркнул, что экономический фундамент сотрудничества слишком прочен, чтобы разрушить его ради политических жестов. Венгерские компании активно заходят на рынок региона. Только в Узбекистане сейчас обсуждается создание сразу нескольких совместных производств. Венгрия стала ключевым поставщиком оборудования для переработки сельхозпродукции. Узбекистан и другие страны региона крайне заинтересованы в венгерских поездах, локомотивах и технологиях обслуживания железнодорожных путей.

На сегодняшний день у Будапешта нет ни одной веской причины менять свой статус наблюдателя в ОТГ. "Эта позиция максимально удобна: она позволяет пользоваться всеми привилегиями организации, участвовать в транспортно-логистических и инвестиционных проектах, не обременяя себя жесткими политическими обязательствами", – отметил Эргашев.

Таким образом, считает эксперт, смена кабинета министров вряд ли приведет к кардинальному развороту. Напротив, западный вектор Петера Мадьяра может даже усилить позиции Венгрии в Центральной Азии, сделав ее еще более привлекательным связующим звеном между Евросоюзом и тюркским миром. Оснований для "развода" просто не существует – прагматизм и экономическая выгода в данном случае сильнее партийных лозунгов.

Источник - Независимая газета
