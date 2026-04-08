ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля

00:06 16.04.2026

ВС РФ завершают подготовку к весенне-летней наступательной кампании в Сумщине – итоговая сводка Readovka за 15 апреля



Михаил Пшеничников



Редакция Readovka собрала наиболее важные события 15 апреля в разрезе СВО. Русские войска сформировали предпосылки для прорыва оборонительной линии ВСУ к северу от Сум в ходе весенне-летней наступательной кампании. На Украине фактически констатировали формирование резервов для проведения массированных операций, однако качество личного состава оставляет желать лучшего.



