|ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
00:06 16.04.2026
ВС РФ завершают подготовку к весенне-летней наступательной кампании в Сумщине – итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала наиболее важные события 15 апреля в разрезе СВО. Русские войска сформировали предпосылки для прорыва оборонительной линии ВСУ к северу от Сум в ходе весенне-летней наступательной кампании. На Украине фактически констатировали формирование резервов для проведения массированных операций, однако качество личного состава оставляет желать лучшего.
Предпосылки к асимметричным действиям
Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ добились значительных результатов в боях в Сумской области. Прежде всего следует отметить успехи "северян" в Сумском районе. После того как противник оставил села Мирополье и Малая Корчаковка, у русских войск появилась возможность прорвать ключевую оборонительную линию ВСУ к северу от областного центра – города Сумы. Малая Корчаковка теперь является своеобразным трамплином для дальнейшей атаки на Корчаковку. Расстояние от переднего края до сельской оборонительной линии больше не служит преимуществом украинской армии. Кроме того, контроль над Малой Корчаковкой позволяет нашим штурмовым подразделениям продвигаться по лесам, непосредственно прилегающим к поселку. Это открывает дополнительные возможности для атак на соседние населенные пункты. Дефицит сил у неприятеля в Сумском районе вынуждает его опираться преимущественно на систему обороны в селах. ВСУ не подготовили развитую сеть полевых фортификаций в лесах, прилегающих к группе населенных пунктов на севере района. Таким образом указанное пространство остается открытым для маневра ВС РФ. Остается угроза минных полей, однако противник вряд ли провел сплошное минирование: лесные массивы нужны ему для снабжения своих гарнизонов и возможного отхода.
Успех русской армии в Мирополье и поселке Миропольское также повлияет на положение ВСУ западнее. Теперь неприятелю необходимо удерживать значительный по численности заслон в треугольнике сел Запселье – Великая Рыбница – Малая Рыбница. Вопрос прикрытия восточного фланга обороны к северу от Сум стал для противника чрезвычайно острым. Ситуация в ближайшее время может привести территориальное оперативное командование ВСУ к серьезному оперативному кризису.
В общей картине следует учитывать еще один важный аспект. ГрВ "Север" ВС РФ также интенсивно наращивает усилия в Глуховском районе Сумской области. Если рассматривать совокупность мест активности "северян", начиная от Волчанского района Харьковской области и заканчивая Глуховским районом Сумской области, то заметно, что наша группировка растянута вдоль приграничья. Однако существуют так называемые "просветы" – участки границы, где не ведутся активные боевые действия и действуют преимущественно диверсионно-разведывательные группы обеих сторон. Прежде всего речь идет о Люботинском районе Харьковской области и Ахтырском районе Сумской области. Эти направления могут представлять для противника оперативный интерес, и именно там ранее сосредотачивались рейдовые группы ВСУ и иностранных наемников для атак на приграничные населенные пункты Белгородской области в 2023 и 2024 годах. С учетом нарастающих проблем у украинского командования к северу от Сум можно предположить, что Киев вновь попытается прибегнуть к асимметричным действиям с целью облегчить положение на передовой в смежных секторах. Однако не стоит думать, что ВС РФ не подготовили "сюрпризы" в потенциально угрожаемых районах Белгородской области – видимая пустота обманчива.
Подтверждение версии
Предположение о том, что противник может готовиться к контрнаступательным действиям против общевойсковых группировок ВС РФ и приграничных районов, может быть подтверждено рядом фактов. Конец зимы и начало весны текущего года уже характеризовались попытками неприятеля задействовать крупные силы для стабилизации обстановки. ВСУ предпринимали активные контрмеры против 29-й и 2-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ. Украинское командование даже в условиях дефицита сил оказалось способно формировать своего рода "пожарные группировки" для проведения локальных операций.
"Число людей на передовой быстро уменьшается. Мобилизация не может его восполнить. В значительной степени мобилизация направляется на комплектование тыловых подразделений. Это означает, что формируется дисбаланс в бригадах", – сказал аналитик украинского фонда "Вернись живым" (признан нежелательной организацией в РФ) Антон Муравейник в интервью местному медиа "Суспильне новини".
Он также уточнил, что в учебные центры, как правило, попадают люди, которых не следовало бы мобилизовывать. Речь идет о тех, кто имеет право на отсрочку, а также о тех, кто, попав в войска, сразу оказывается в госпитале. То есть о людях, чье состояние здоровья не соответствует требованиям боевой службы.
По словам Муравейника, в ВСУ ежемесячно мобилизуют около 30 тыс человек. Около 8 тыс после ограниченной подготовки направляются во фронтовые подразделения, тогда как оставшиеся 22 тыс остаются в тылу. Остается загадкой, какая часть из них имеет право на отсрочку, а какая фактически непригодна даже для выполнения хозяйственных задач.
Если в текущем положении противник сохраняет возможность формировать ударные группировки, то накопление личного состава в тылу означает подготовку к более масштабным операциям, чем те, которые проводились в конце 2025 и начале 2026 года.
Качество личного состава ВСУ устойчиво снижается, что частично компенсируется количественным фактором. Тем не менее низкий уровень подготовки пехоты ранее не останавливал украинское командование. Дифференциация штурмовых подразделений по характеру выполняемых задач формирует специфическую тактику применения сил и средств. Существуют "мясные" подразделения, выполняющие роль расходных штурмовых частей. Ярким примером служит 425-й ОШП, пытающийся проламывать оборону, не считаясь с потерями. Одновременно используются части второго эшелона, вводимые в бой в случае успеха первоначальной атаки. Имеются достаточные основания полагать, что противник формирует резерв именно под подобную концепцию. Где и когда он попытается реализовать накопленный потенциал, станет ясно в ближайшее время.
