 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 16.04.2026
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
14:05  АО "Каражанбасмунай" прокомментировало ситуацию с трудоустройством подрядчиков в Актау
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
00:06 16.04.2026

ВС РФ завершают подготовку к весенне-летней наступательной кампании в Сумщине – итоговая сводка Readovka за 15 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала наиболее важные события 15 апреля в разрезе СВО. Русские войска сформировали предпосылки для прорыва оборонительной линии ВСУ к северу от Сум в ходе весенне-летней наступательной кампании. На Украине фактически констатировали формирование резервов для проведения массированных операций, однако качество личного состава оставляет желать лучшего.



Предпосылки к асимметричным действиям

Подразделения ГрВ "Север" ВС РФ добились значительных результатов в боях в Сумской области. Прежде всего следует отметить успехи "северян" в Сумском районе. После того как противник оставил села Мирополье и Малая Корчаковка, у русских войск появилась возможность прорвать ключевую оборонительную линию ВСУ к северу от областного центра – города Сумы. Малая Корчаковка теперь является своеобразным трамплином для дальнейшей атаки на Корчаковку. Расстояние от переднего края до сельской оборонительной линии больше не служит преимуществом украинской армии. Кроме того, контроль над Малой Корчаковкой позволяет нашим штурмовым подразделениям продвигаться по лесам, непосредственно прилегающим к поселку. Это открывает дополнительные возможности для атак на соседние населенные пункты. Дефицит сил у неприятеля в Сумском районе вынуждает его опираться преимущественно на систему обороны в селах. ВСУ не подготовили развитую сеть полевых фортификаций в лесах, прилегающих к группе населенных пунктов на севере района. Таким образом указанное пространство остается открытым для маневра ВС РФ. Остается угроза минных полей, однако противник вряд ли провел сплошное минирование: лесные массивы нужны ему для снабжения своих гарнизонов и возможного отхода.

Успех русской армии в Мирополье и поселке Миропольское также повлияет на положение ВСУ западнее. Теперь неприятелю необходимо удерживать значительный по численности заслон в треугольнике сел Запселье – Великая Рыбница – Малая Рыбница. Вопрос прикрытия восточного фланга обороны к северу от Сум стал для противника чрезвычайно острым. Ситуация в ближайшее время может привести территориальное оперативное командование ВСУ к серьезному оперативному кризису.

В общей картине следует учитывать еще один важный аспект. ГрВ "Север" ВС РФ также интенсивно наращивает усилия в Глуховском районе Сумской области. Если рассматривать совокупность мест активности "северян", начиная от Волчанского района Харьковской области и заканчивая Глуховским районом Сумской области, то заметно, что наша группировка растянута вдоль приграничья. Однако существуют так называемые "просветы" – участки границы, где не ведутся активные боевые действия и действуют преимущественно диверсионно-разведывательные группы обеих сторон. Прежде всего речь идет о Люботинском районе Харьковской области и Ахтырском районе Сумской области. Эти направления могут представлять для противника оперативный интерес, и именно там ранее сосредотачивались рейдовые группы ВСУ и иностранных наемников для атак на приграничные населенные пункты Белгородской области в 2023 и 2024 годах. С учетом нарастающих проблем у украинского командования к северу от Сум можно предположить, что Киев вновь попытается прибегнуть к асимметричным действиям с целью облегчить положение на передовой в смежных секторах. Однако не стоит думать, что ВС РФ не подготовили "сюрпризы" в потенциально угрожаемых районах Белгородской области – видимая пустота обманчива.

Подтверждение версии

Предположение о том, что противник может готовиться к контрнаступательным действиям против общевойсковых группировок ВС РФ и приграничных районов, может быть подтверждено рядом фактов. Конец зимы и начало весны текущего года уже характеризовались попытками неприятеля задействовать крупные силы для стабилизации обстановки. ВСУ предпринимали активные контрмеры против 29-й и 2-й гвардейских общевойсковых армий ВС РФ. Украинское командование даже в условиях дефицита сил оказалось способно формировать своего рода "пожарные группировки" для проведения локальных операций.

"Число людей на передовой быстро уменьшается. Мобилизация не может его восполнить. В значительной степени мобилизация направляется на комплектование тыловых подразделений. Это означает, что формируется дисбаланс в бригадах", – сказал аналитик украинского фонда "Вернись живым" (признан нежелательной организацией в РФ) Антон Муравейник в интервью местному медиа "Суспильне новини".

Он также уточнил, что в учебные центры, как правило, попадают люди, которых не следовало бы мобилизовывать. Речь идет о тех, кто имеет право на отсрочку, а также о тех, кто, попав в войска, сразу оказывается в госпитале. То есть о людях, чье состояние здоровья не соответствует требованиям боевой службы.

По словам Муравейника, в ВСУ ежемесячно мобилизуют около 30 тыс человек. Около 8 тыс после ограниченной подготовки направляются во фронтовые подразделения, тогда как оставшиеся 22 тыс остаются в тылу. Остается загадкой, какая часть из них имеет право на отсрочку, а какая фактически непригодна даже для выполнения хозяйственных задач.

Если в текущем положении противник сохраняет возможность формировать ударные группировки, то накопление личного состава в тылу означает подготовку к более масштабным операциям, чем те, которые проводились в конце 2025 и начале 2026 года.

Качество личного состава ВСУ устойчиво снижается, что частично компенсируется количественным фактором. Тем не менее низкий уровень подготовки пехоты ранее не останавливал украинское командование. Дифференциация штурмовых подразделений по характеру выполняемых задач формирует специфическую тактику применения сил и средств. Существуют "мясные" подразделения, выполняющие роль расходных штурмовых частей. Ярким примером служит 425-й ОШП, пытающийся проламывать оборону, не считаясь с потерями. Одновременно используются части второго эшелона, вводимые в бой в случае успеха первоначальной атаки. Имеются достаточные основания полагать, что противник формирует резерв именно под подобную концепцию. Где и когда он попытается реализовать накопленный потенциал, станет ясно в ближайшее время.

Вчера, 14 апреля, главным событием дня стали успехи ВС РФ на Харьковском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776287160


 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  