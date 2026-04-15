|Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:52 16.04.2026
15 апреля 2026
Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В резиденции "Куксарой" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею яркого представителя национального эстрадного искусства, народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова. В чествовании легендарного музыканта принял участие Президент Шавкат Мирзиеев, а также государственные деятели, представители творческой интеллигенции и участники ансамбля "Ялла".
Выступая на церемонии, глава государства сердечно поздравил юбиляра, подчеркнув неоценимый вклад династии Закировых в развитие национальной культуры. Творческая школа, основанная Каримом Закировым, и наследие Батыра Закирова являются духовным достоянием народа, а Фаррух Закиров достойно продолжил эти традиции, подняв эстрадное искусство на новый уровень.
Президент отметил, что Фаррух Закиров является любимым артистом не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, странах СНГ и тюркском мире. Помимо званий народного артиста Узбекистана и Каракалпакстана, он удостоен высших почетных титулов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Татарстана, Башкортостана и Ингушетии.
Особое внимание было уделено ансамблю "Ялла", который уже 55 лет выступает на мировых сценах. Песни коллектива, такие как "Учкудук", "Чайхана", "Шахрисабз", прославили уникальные уголки Узбекистана во всем мире, а композиции "Яллама ерим" и "Мажнунтол" вошли в золотой фонд культуры. Шавкат Мирзиеев также отметил активную наставническую деятельность артиста, который в рамках проекта "Голос" и других инициатив помогает молодым талантам найти путь на большую сцену.
В ходе мероприятия было объявлено о подписании Президентом указа и постановления, направленных на увековечивание заслуг артиста и поддержку молодых талантов. За выдающийся вклад в развитие искусства Фаррух Закиров был награжден орденом "Буюк хизматлари учун" (За великие заслуги).
Согласно принятым документам, имя Фарруха Закирова будет присвоено детской музыкальной и художественной школе № 7 Яшнабадского района Ташкента. На базе этого учреждения будет создана уникальная образовательная и творческая платформа:
- Организация детского ансамбля "Ялла" и Молодежной творческой лаборатории.
- Создание современных студий звукозаписи и видеозаписи, оснащенных сценическим оборудованием.
- Внедрение системы "наставник – ученик" с ежемесячными надбавками для мастеров в 5-кратном размере МРОТ.
- Начиная с 2026/2027 учебного года, ежегодное бесплатное обучение 3 одаренных учеников из каждого региона страны на специальных курсах.
- Льготное поступление: 10 лучших выпускников школы смогут зачисляться в профильные вузы искусств без экзаменов по дополнительной квоте.
- Государственная поддержка: бюджет будет полностью покрывать расходы на участие талантливых учеников и их педагогов в престижных международных конкурсах.
- Денежные премии: победители международных конкурсов будут получать вознаграждение до 30 миллионов сумов, а их наставники – до 20 миллионов сумов.
Министерству культуры поручено издать полное собрание исполняемых Фаррухом Закировым произведений в нотах для использования в образовательном процессе. До конца 2026 года здание школы пройдет капитальную реконструкцию. На реализацию этих мер в 2026 году выделяется 10 миллиардов сумов, а в последующие годы финансирование будет заложено в параметры Государственного бюджета.
Глава государства выразил уверенность, что школа имени Фарруха Закирова станет образцовым учебным заведением, которое поможет сохранить и передать будущим поколениям бесценное наследие знаменитой артистической династии.
Напомним, в мае 2025 года Фаррух Закиров был удостоен ордена Дружбы Российской Федерации.