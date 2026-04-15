Четверг, 16.04.2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
00:05  Русские войска усиливают давление на Добропольском направлении – сводка за 8 апреля
Среда, 08.04.2026
16:14  Кухня Роджерса: Одно очевидно – гегемон сдулся
14:17  Женская доля. Алма Оразбаева - первая казахстанская феминистка, - Сагындык Ордабеков
14:10  Эрк Орозбаев назначен новым мэром города Таш-Кумыр Джалал-Абадской области
    Узбекистан 
Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:52 16.04.2026

15 апреля 2026

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В резиденции "Куксарой" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею яркого представителя национального эстрадного искусства, народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова. В чествовании легендарного музыканта принял участие Президент Шавкат Мирзиеев, а также государственные деятели, представители творческой интеллигенции и участники ансамбля "Ялла".



Выступая на церемонии, глава государства сердечно поздравил юбиляра, подчеркнув неоценимый вклад династии Закировых в развитие национальной культуры. Творческая школа, основанная Каримом Закировым, и наследие Батыра Закирова являются духовным достоянием народа, а Фаррух Закиров достойно продолжил эти традиции, подняв эстрадное искусство на новый уровень.

Президент отметил, что Фаррух Закиров является любимым артистом не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии, странах СНГ и тюркском мире. Помимо званий народного артиста Узбекистана и Каракалпакстана, он удостоен высших почетных титулов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Татарстана, Башкортостана и Ингушетии.

Особое внимание было уделено ансамблю "Ялла", который уже 55 лет выступает на мировых сценах. Песни коллектива, такие как "Учкудук", "Чайхана", "Шахрисабз", прославили уникальные уголки Узбекистана во всем мире, а композиции "Яллама ерим" и "Мажнунтол" вошли в золотой фонд культуры. Шавкат Мирзиеев также отметил активную наставническую деятельность артиста, который в рамках проекта "Голос" и других инициатив помогает молодым талантам найти путь на большую сцену.

В ходе мероприятия было объявлено о подписании Президентом указа и постановления, направленных на увековечивание заслуг артиста и поддержку молодых талантов. За выдающийся вклад в развитие искусства Фаррух Закиров был награжден орденом "Буюк хизматлари учун" (За великие заслуги).

Согласно принятым документам, имя Фарруха Закирова будет присвоено детской музыкальной и художественной школе № 7 Яшнабадского района Ташкента. На базе этого учреждения будет создана уникальная образовательная и творческая платформа:

- Организация детского ансамбля "Ялла" и Молодежной творческой лаборатории.

- Создание современных студий звукозаписи и видеозаписи, оснащенных сценическим оборудованием.

- Внедрение системы "наставник – ученик" с ежемесячными надбавками для мастеров в 5-кратном размере МРОТ.

- Начиная с 2026/2027 учебного года, ежегодное бесплатное обучение 3 одаренных учеников из каждого региона страны на специальных курсах.

- Льготное поступление: 10 лучших выпускников школы смогут зачисляться в профильные вузы искусств без экзаменов по дополнительной квоте.

- Государственная поддержка: бюджет будет полностью покрывать расходы на участие талантливых учеников и их педагогов в престижных международных конкурсах.

- Денежные премии: победители международных конкурсов будут получать вознаграждение до 30 миллионов сумов, а их наставники – до 20 миллионов сумов.

Министерству культуры поручено издать полное собрание исполняемых Фаррухом Закировым произведений в нотах для использования в образовательном процессе. До конца 2026 года здание школы пройдет капитальную реконструкцию. На реализацию этих мер в 2026 году выделяется 10 миллиардов сумов, а в последующие годы финансирование будет заложено в параметры Государственного бюджета.

Глава государства выразил уверенность, что школа имени Фарруха Закирова станет образцовым учебным заведением, которое поможет сохранить и передать будущим поколениям бесценное наследие знаменитой артистической династии.

Напомним, в мае 2025 года Фаррух Закиров был удостоен ордена Дружбы Российской Федерации.

Источник - Podrobno.uz
