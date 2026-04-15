Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана

00:52 16.04.2026

15 апреля 2026



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. В резиденции "Куксарой" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 80-летнему юбилею яркого представителя национального эстрадного искусства, народного артиста Узбекистана Фарруха Закирова. В чествовании легендарного музыканта принял участие Президент Шавкат Мирзиеев, а также государственные деятели, представители творческой интеллигенции и участники ансамбля "Ялла".



