Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026

11:15 16.04.2026

13 апреля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 4 части 6 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Атажанов Кубанычбек Ысламович освобожден от должности Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики в Постоянном совете Организации Договора о коллективной безопасности.



15 апреля



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 70, статьей 71 Конституции Кыргызской Республики Маматканов Улан Эркинович назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики.

Кандидатура Маматканова Улана Эркиновича вносится для согласования в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики для назначения на должность заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики.