Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио

15:04 16.04.2026

Вашингтон, США, 15 апреля 2026 года - Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев провел переговоры с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.



В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая сотрудничество в торгово-экономической, финансово-инвестиционной сферах, гражданской авиации, санкционную тематику, а также вопросы упрощения визового режима.



