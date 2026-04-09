|Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
15:04 16.04.2026
Вашингтон, США, 15 апреля 2026 года - Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики – Руководитель Администрации Президента Адылбек Касымалиев провел переговоры с Государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.
В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, включая сотрудничество в торгово-экономической, финансово-инвестиционной сферах, гражданской авиации, санкционную тематику, а также вопросы упрощения визового режима.
Адылбек Касымалиев передал слова приветствия от имени Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова. Глава Кабмина подчеркнул значимость формата "C5+1", отметив, что встреча президентов в данном формате в прошлом году стала мощным импульсом для регионального взаимодействия. Он выразил признательность Марко Рубио за личное внимание к этой платформе как к ключевому инструменту поддержания диалога между Центральной Азией и США.
Глава Кабмина проинформировал Госсекретаря об устойчивом экономическом развитии Кыргызстана. Было отмечено, что в период 2022–2024 годов экономика страны демонстрировала стабильный рост свыше 9% ежегодно, а по итогам 2025 года этот показатель достиг рекордных 11,5%.
"Мы рассматриваем Соединенные Штаты не только как важнейшего партнера, но и как мирового лидера в области научно-технологического развития. Кыргызстан заинтересован в расширении партнерства в сфере инноваций, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий", - заявил Адылбек Касымалиев, добавив что в рамках его визита проведен ряд встреч с ведущими технологическими корпорациями США.
Отдельное внимание было уделено результатам прошедших накануне в Вашингтоне содержательных политических консультаций, которые охватили весь спектр межгосударственных отношений. В целях дальнейшего укрепления связей Адылбек Касымалиев пригласил Марко Рубио посетить Кыргызстан с официальным визитом в любое удобное для него время.
В свою очередь, Государственный секретарь США Марко Рубио выразил признательность за визит и отметил важность укрепления партнерства с Кыргызстаном. Он подтвердил готовность американской стороны к продолжению конструктивного диалога по всем обсужденным направлениям.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.