17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
12:20  Казахи – нация "лириков". Не пора ли разбавить их "физиками"?
06:06  ФСК: Отчаянный бой международного сионизма
04:03  Война на Ближнем Востоке – удар по мировому рынку алюминия, - Валентин Катасонов
02:58  НГ: США и Узбекистан заключили бизнес-союз
01:46  Зачем Израиль разбомбил синагогу в Тегеране
Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:09 16.04.2026

Встреча Героя-Аркадага с первым заместителем Премьера Государственного Совета КНР
15.04.2026

Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном, прибывшим с визитом в нашу страну по поручению Председателя КНР Си Цзиньпина.



Тепло приветствовав гостя, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что нынешний визит делегации КНР в Туркменистан является важным событием, демонстрирующим высокий уровень турк­мено-китайского сотрудничества.

Выразив искреннюю признательность Герою-Аркадагу за гостеприимство, оказанное на туркменской земле, Дин Сюэсян подчеркнул, что в его стране придается большое значение укреплению партнерства с Туркменистаном и, пользуясь случаем, передал теплые слова приветствия от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Как отметил первый заместитель Премьера Государственного Совета Китая, в настоящее время туркмено-китайские отношения, основанные на обоюдном уважении и равноправии, являются образцом эффективного межгосударственного сотрудничества. При этом подчеркивался огромный вклад Героя-Аркадага в продвижение двустороннего взаимодействия.

Гость также отметил значимость недавнего дружественного визита Героя-Аркадага в Китай, заявив, что его итоги стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства между нашими странами.

Выразив наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан, последовательно реализующий политику "открытых дверей", придает большое значение развитию дружественных связей с Китаем. Сегодня плодотворные межгосударственные отношения, основанные на принципах взаимопонимания и доверия, обогащаются новым содержанием.

Как отмечалось в ходе встречи, на международной арене наши страны координируют усилия в рамках крупных международных организаций, прежде всего, ООН и в формате "Центральная Азия – Китай". Стороны демонстрируют совпадение взглядов по ключевым вопросам мировой повестки дня. Систематическая поддержка инициатив друг друга в рамках международных структур подтверждает прочное политическое доверие между Туркменистаном и Китаем.

Диалог, установленный на высшем государственном уровне, открывая большие возможности, служит прочной основой для тесного сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обеспечивает дополнительные благоприятные условия для развития экономических, торговых, культурно-гуманитаных связей.

Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, выдвинутые КНР в рамках ООН.

Наряду с этим Герой-Аркадаг констатировал важность таких глобальных инициатив Китая, как Безопасность, Цивилизация, Развитие и Управление.

Все это соответствует целям и философии таких международных инициатив Туркменистана, как "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира", а также стратегическому вектору нашей страны по установлению в мировой политике принципов диалога доверия, равноправия и взаимоуважения, отметил Герой-Аркадаг.

В свою очередь Дин Сюэсян отметил, что совпадение девиза 2026 года в Туркменистане "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов" с годом Лошади по Восточному календарю олицетворяет стремительное развитие Туркменского государства.

В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии перспектив сотрудничества было отмечено, что туркмено-китайские отношения охватывают широкий спектр направлений, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую, топливно-энергетическую, транспортно-коммуникационную, логистическую, промышленную, технологическую и культурно-гуманитарную сферы.

При этом топливно-энергетическое партнерство является одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Его наглядным результатом является реализуемый в настоящее время совместный проект по строительству газопровода, который обеспечивает транспортировку туркменского "голубого топлива" в Китай. В соответствии с недавно подписанным Президентом страны документом совместно с китайской корпорацией "CNPC" начнется освоение очередного этапа газового месторождения "Galkynyş".

В этой связи Дин Сюэсян выразил признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Герою-­Аркадагу за создаваемые китайским компаниям благоприятные инвестиционные условия для эффективной работы в Туркменистане.

В рамках сопряжения стратегии Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути с китайской инициативой "Один пояс, один путь" открываются новые горизонты для партнерства в транспортно-логистической сфере.

Поступательной динамикой развития отличается также торгово-экономическое сотрудничество. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. Активно развивается взаимодействие в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и в области высоких технологий.

В этой связи Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию плодотворного партнерства с Китаем.

В завершение втречи Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг и член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первый заместитель Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения будут и впредь развиваться и укреп­ляться по широкому спектру направлений на благо народов двух стран, обменялись наилучшими пожеланиями.

Источник - Туркменистан: Золотой век
