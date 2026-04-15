|Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:09 16.04.2026
15.04.2026
Сегодня Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг встретился с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первым заместителем Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном, прибывшим с визитом в нашу страну по поручению Председателя КНР Си Цзиньпина.
Тепло приветствовав гостя, Национальный Лидер туркменского народа отметил, что нынешний визит делегации КНР в Туркменистан является важным событием, демонстрирующим высокий уровень туркмено-китайского сотрудничества.
Выразив искреннюю признательность Герою-Аркадагу за гостеприимство, оказанное на туркменской земле, Дин Сюэсян подчеркнул, что в его стране придается большое значение укреплению партнерства с Туркменистаном и, пользуясь случаем, передал теплые слова приветствия от Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Как отметил первый заместитель Премьера Государственного Совета Китая, в настоящее время туркмено-китайские отношения, основанные на обоюдном уважении и равноправии, являются образцом эффективного межгосударственного сотрудничества. При этом подчеркивался огромный вклад Героя-Аркадага в продвижение двустороннего взаимодействия.
Гость также отметил значимость недавнего дружественного визита Героя-Аркадага в Китай, заявив, что его итоги стали важным шагом в укреплении стратегического партнерства между нашими странами.
Выразив наилучшие пожелания Председателю КНР Си Цзиньпину, Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан, последовательно реализующий политику "открытых дверей", придает большое значение развитию дружественных связей с Китаем. Сегодня плодотворные межгосударственные отношения, основанные на принципах взаимопонимания и доверия, обогащаются новым содержанием.
Как отмечалось в ходе встречи, на международной арене наши страны координируют усилия в рамках крупных международных организаций, прежде всего, ООН и в формате "Центральная Азия – Китай". Стороны демонстрируют совпадение взглядов по ключевым вопросам мировой повестки дня. Систематическая поддержка инициатив друг друга в рамках международных структур подтверждает прочное политическое доверие между Туркменистаном и Китаем.
Диалог, установленный на высшем государственном уровне, открывая большие возможности, служит прочной основой для тесного сотрудничества в политико-дипломатической сфере, обеспечивает дополнительные благоприятные условия для развития экономических, торговых, культурно-гуманитаных связей.
Герой-Аркадаг подчеркнул, что Туркменистан поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать инициативы, выдвинутые КНР в рамках ООН.
Наряду с этим Герой-Аркадаг констатировал важность таких глобальных инициатив Китая, как Безопасность, Цивилизация, Развитие и Управление.
Все это соответствует целям и философии таких международных инициатив Туркменистана, как "Мир через развитие" и "Диалог – гарантия мира", а также стратегическому вектору нашей страны по установлению в мировой политике принципов диалога доверия, равноправия и взаимоуважения, отметил Герой-Аркадаг.
В свою очередь Дин Сюэсян отметил, что совпадение девиза 2026 года в Туркменистане "Независимый нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов" с годом Лошади по Восточному календарю олицетворяет стремительное развитие Туркменского государства.
В ходе обмена мнениями о нынешнем состоянии перспектив сотрудничества было отмечено, что туркмено-китайские отношения охватывают широкий спектр направлений, включая политико-дипломатическую, торгово-экономическую, топливно-энергетическую, транспортно-коммуникационную, логистическую, промышленную, технологическую и культурно-гуманитарную сферы.
При этом топливно-энергетическое партнерство является одним из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. Его наглядным результатом является реализуемый в настоящее время совместный проект по строительству газопровода, который обеспечивает транспортировку туркменского "голубого топлива" в Китай. В соответствии с недавно подписанным Президентом страны документом совместно с китайской корпорацией "CNPC" начнется освоение очередного этапа газового месторождения "Galkynyş".
В этой связи Дин Сюэсян выразил признательность Президенту Сердару Бердымухамедову и Герою-Аркадагу за создаваемые китайским компаниям благоприятные инвестиционные условия для эффективной работы в Туркменистане.
В рамках сопряжения стратегии Туркменистана по возрождению Великого Шелкового пути с китайской инициативой "Один пояс, один путь" открываются новые горизонты для партнерства в транспортно-логистической сфере.
Поступательной динамикой развития отличается также торгово-экономическое сотрудничество. Китай является одним из крупнейших торговых партнеров нашей страны. Активно развивается взаимодействие в текстильной промышленности, сельском хозяйстве и в области высоких технологий.
В этой связи Национальный Лидер туркменского народа Герой-Аркадаг подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему развитию плодотворного партнерства с Китаем.
В завершение втречи Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Герой-Аркадаг и член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, первый заместитель Премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Дин Сюэсян, выразив уверенность, что туркмено-китайские отношения будут и впредь развиваться и укрепляться по широкому спектру направлений на благо народов двух стран, обменялись наилучшими пожеланиями.