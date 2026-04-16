"Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов

17:15 16.04.2026 "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира

Скандал побудил его фигурантов еще ревностнее служить "глубинному государству"



16.04.2026 | Валентин КАТАСОНОВ



Удивительное дело: в мире время от времени происходят какие-то грандиозные события. СМИ о них трезвонят в течение нескольких недель (максимум нескольких месяцев), а потом наступает полная тишина. В информационное пространство вбрасывается новая сенсация, но и она скоро забывается, когда ей на смену приходит новая.



Ровно десять лет назад, в апреле 2016 года весь мир начал гудеть по поводу сенсационного события, получившего название "Панамское досье". Но к лету того же года о "Панамском досье" уже мало кто вспоминал. Сегодня только узкие профессионалы и люди с очень хорошей памятью могут ответить на вопрос: что такое "Панамское досье"? Между тем событие десятилетней давности не утратило своей актуальности. Попробую кратко изложить историю вопроса.



"Панамское досье" – документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая занималась вопросами офшоров по всему миру. Она занималась не расследованиями дел по уклонению от налогов или иным правонарушениям, а обслуживала клиентов различных офшорных юрисдикций – как юридических, так и физических лиц самых разных государств. По словам основателя Mossack Fonseca Рамона Фонсеки, документы были украдены из базы данных компании в результате хакерской атаки в 2015 году. Изучением этих документов занималась организация под названием Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). 3 апреля 2016 года результаты этого исследования были опубликованы немецким изданием Süddeutsche Zeitung. В интернете с этого момента стали выкладываться документы панамской компании. 9 мая 2016 года было завершено размещение в открытом доступе всех "панамских документов" за почти сорокалетний период работы компании (1977-2015 гг.) с названиями фирм, адресами и именами связанных с ними лиц.



В документах упоминались многие мировые лидеры, в том числе король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, президент Аргентины Маурисио Макри, президент Украины Петр Порошенко, родственники главы Китая Си Цзиньпина, сын бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана Кохо и многие другие. Всего в файлах нашли имена 12 действующих и бывших мировых лидеров, 128 действующих политиков и 29 миллиардеров.



Кстати, это был второй вселенский офшорный скандал. Первый произошел в 2013 году. Тогда имела место гигантская утечка информации, получившая название Offshore leaks по аналогии с Wikileaks. Ведущие мировые СМИ в начале апреля 2013 года опубликовали данные о существовании офшорной сети на Британских Виргинских островах, Островах Кука, Кипре, в Швейцарии, Панаме, Гонконге, Сингапуре и т.д. Эту сеть использовали для ухода от налогов и сокрытия сомнительных доходов 130 тысяч человек из 170 стран, в том числе бизнесмены, торговцы оружием и предметами искусства, адвокаты и финансовые спекулянты, чиновники высшего ранга и военные.



Примечательно, что изучением похищенной информации стал заниматься все тот же Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Как сообщил консорциум, данные о "налоговых оазисах" он получил от анонимного источника в начале 2012 года. В файлах ICIJ содержались: регистрационные данные 122 тысяч офшорных компаний Британских Виргинских островов; списки лиц, пользовавшихся офшорами; копии личных документов, в том числе паспортов; переписка; информация о банковских операциях и другие базы данных, имеющих отношение к политикам и бизнесменам мирового уровня, крупнейшим компаниям и банкам. Данные скрупулезно собирались анонимом последние 30 лет. Список фигурантов скандала Offshore leaks был очень внушительным. И там были имена очень известных политиков и государственных деятелей из десятков стран. Тогда же, в 2013 году появились экспертные оценки, согласно которым, на счетах в офшорах находилось от 20 до 32 триллионов долларов.



Прошло всего три года, и офшорный скандал повторился под новым названием "Панамское досье". Но если в первом скандале объем файлов, оказавшихся в распоряжении ICIJ, превышал 260 гигабайт, то во втором скандале объем файлов уже оценивался в 2,6 терабайта. Т. е. был на порядок больше (1 ТБ = 1024 ГБ). В первом скандале были задействованы 2,5 миллиона документов; во втором – 11,5 миллиона.



Кстати, в СМИ еще не закончился шум под названием "Файлы Эпштейна", которые были полностью раскрыты к началу этого года. И иногда журналисты говорят, что имело место беспрецедентное по масштабам раскрытие секретных файлов: более 6 миллионов страниц документов, изображений и видео, подробно описывающих преступную деятельность Джеффри Эпштейна. Впечатляющий объем информации, но все-таки это, согласно официальным данным, всего лишь 3 гигабайта. Почти на три порядка меньше, чем объем файлов "Панамского досье".



Возвращаясь к теме "Панамского досье", отмечу, что Международный консорциум в апреле 2016 года сообщил, что обработал лишь небольшую часть гигантского массива информации и планирует продолжить эту работу. Общественность ждала новых имен и новых сенсаций. Но к лету 2016 года уже никаких новых имен и названия компаний и банков не сообщалось. Наступила тишина.



Конечно, многих десять лет назад заинтересовало, что собой представляет Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ). Открытые источники сообщали, что это неправительственная международная организация, объединяющая 160 журналистов из 60 стран. Штаб-квартира Консорциума – в Вашингтоне.



Позднее мне удалось раскопать, что финансирование деятельности Консорциума осуществлялось из таких источников, как Государственный департамент США, Агентство международного развития США, Фонд Сороса и других организаций, которые при самом богатом воображении назвать "независимыми" нельзя. В конечном счете они зависимы от "глубинного государства". Что касается журналистов, действовавших под вывеской ICIJ, то, судя по всему, часть из них были агентами американских спецслужб, а кого-то использовали "втемную". Этих "независимых" журналистов снабжали информацией, которая добывалась профессионалами из спецслужб, а затем результаты их "независимых" расследований дозированно и прицельно распространялись через подконтрольные СМИ в разных странах мира. В работе с файлами "Панамского досье" участвовали не только члены Консорциума, но также привлекались внешние журналисты – всего 370 из 76 стран мира.



Какие же цели преследовало "глубинное государство" специальной операцией "Панамское досье"?



Во-первых, дискредитировать "неугодных" политиков, государственных деятелей и представителей бизнеса.



Во-вторых, напомнить всем остальным политикам, государственным деятелям и бизнесменам, что Большой брат следит за ними и что они должны служить Большому брату, не допуская никакого своеволия.



В-третьих, ликвидировать ряд "самостийных" офшоров и добиться, чтобы в мире остались только те офшоры, которые находятся под колпаком англосаксов.



В-четвертых, под видом борьбы с офшорами и финансированием терроризма усилить контроль наднациональных организаций за финансовыми потоками в мире.



Примечательно, что с голов многих политиков, государственных деятелей и бизнесменов, имена которых фигурировали в документах "Панамского досье", ни один волос не упал после обнародования файлов. Скандал их простимулировал еще более верно служить Большому брату (т. е. "глубинному государству"). Вот, например, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, имя которого фигурировало в файлах "Панамского досье", как ни в чем не бывало продолжил подготовку глобального саммита по борьбе с коррупцией, который был запланирован в мае 2016 года в Лондоне. Правда, в июле того года Кэмерону пришлось покинуть пост премьера. Но по причинам, не имеющим никакого отношения к истории "Панамского досье" (его обвинили в том, что он спровоцировал "Брексит", проведя в стране референдум по данному вопросу).



Операции Offshore leaks и "Панамское досье" были призваны серьезно перестроить мир офшоров. Так, в 2013 году началось планомерное уничтожение офшора Британские Виргинские острова. Мы привыкли считать, что офшорные юрисдикции – всегда какие-то экзотические острова в Тихом океане или в Карибах. Нет, офшорные зоны имеются и в странах Запада. И особенно в Соединенных Штатах; там, в частности, есть внутренний офшор – штат Делавэр. Этот штат уже давно предоставляет все необходимые "удобства" американским клиентам: щадящие налоги, полную конфиденциальность и быстроту оформления. Власти Делавэра даже обещают, что не позволят совать нос в секреты клиентов ФБР, налоговой службе, министерству юстиции и другим американским ведомствам, отвечающим за казну и безопасность США. Прямо государство в государстве! Юридическую прописку в штате в середине прошлого десятилетия имели более 50% всех акционерных компаний открытого типа в США. Юридический адрес в Делавэре имели 64% всех компаний, входящих в список Fortune 500. Следующими за Делавэром по офшорной привлекательности штатами десять лет назад были Южная Дакота, Вайоминг, Невада. Далее следовали Техас, Орегон и Флорида. В разных источниках называлось от 20 до 30 внутренних офшоров США: несколько штатов, города и муниципалитеты с особым режимом.



Неправительственная организация Tax Justice Network (TJN), которая специализируется на изучении вопросов уклонения от уплаты налогов в офшорах, составляет рейтинги привлекательности налоговых убежищ. В рейтинге 2015 года США занимали почетное третье место, пропустив вперед лишь Каймановы острова и Сингапур. Десять лет назад я опубликовал статью "Хозяева денег планируют сделать США единственным на планете офшором?", где высказывал мнение, что операции Offshore leaks и "Панамское досье" имели своей целью заставить любителей "налоговых гаваней" с экзотических островов Багамы и Бермуды перебраться под зонтик дяди Сэма.



С учетом истории "Панамского досье" можно предположить, что и история под названием "Файлы Эпштейна" скоро исчезнет из информационного пространства. Вброс "Файлов Эпштейна" был организован "глубинным государством" с тем, чтобы дискредитировать "неправильных" политиков, государственных деятелей и представителей бизнеса. А остальным напомнить, что в мире есть и другие Эпштейны и что Большой брат следит за всеми без исключения. Такие периодические напоминания, скорее всего, будут продолжаться. Источник - Фонд стратегической культуры

