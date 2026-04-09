|Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
00:05 17.04.2026
29-я армия ВС РФ начала зачистку от маневренных групп ВСУ в полосе своей активности – итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 апреля в разрезе СВО. Русские войска приступили к изгнанию противника с территорий к востоку, югу и юго-западу от Великомихайловки. Редакция Readovka разоблачила очередную волну дезинформации украинских спецслужб, которая последовала после массированного удара ВС РФ по военным целям.
"Заповедник" закрывается
Части 29-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ (гв. ОА) приступили к ликвидации обширной серой зоны к югу и востоку от Великомихайловки. Русские штурмовые подразделения вновь заняли Воскресенку и готовятся выбить украинские силы из поселка Александроград. Это необходимо для дальнейшей атаки на Январское с последующим выходом на прежние позиции по берегу реки Волчья. Западнее также начались активные атакующие действия против подразделений ВСУ, действующих в степной местности к северу от линии населенных пунктов Вербовое – Калиновское – Березовое и западнее. Таким образом, "заповедник", в котором пытался накапливаться противник, ликвидируется. План командования ВСУ использовать обширную серую зону к югу и востоку от Великомихайловки для сосредоточения штурмовых сил пошел прахом.
ВС РФ выбрали это время для ликвидации "заповедника" неслучайно. Командование ВСУ подбрасывало подкрепления в серую зону в районе Великомихайловки больше месяца. И все это время наши средства поражения методично выбивали штурмовые группы противника. Неприятель, несмотря на то что в сложившихся условиях не мог добиться желаемого, не остановился и продолжил "сжигать" свои подразделения. Все ради того, чтобы не допустить восстановления уверенного контроля ВС РФ над этой территорией. Итог оказался закономерным – боеспособность задействованных украинских частей значительно просела. Противник в очередной раз продемонстрировал свою тягу к амбициозным планам, не имея для этого сил.
Хотя боевой потенциал украинских войск в полосе 29-й ослаб, зачистка "заповедника" может затянуться. Ведь командование ВСУ на месте могло не получить директиву прекратить подбрасывать подкрепления в район боев. В распоряжении неприятеля крайне скудный выбор участков для закрепления, сводящийся по большей части к посадкам, сухим балкам и заброшенным опорникам. Киев хронически пытается решать амбициозные задачи недостаточными силами и с завидным упорством продолжает одни и те же бесплодные попытки. Это, между прочим, косвенно подтверждает, что источник управления украинскими войсками в оперативном звене находится далеко не в Киеве. Столь неадекватный взгляд на актуальную оперативную обстановку иначе объяснить трудно.
Старые сказки
Украинская пропаганда после массированного комбинированного удара 16 апреля по военным целям в незалежной в очередной раз применила свою старую схему. Они сфотографировали поврежденные гражданские объекты и выдали кадры за доказательство целенаправленных ударов по мирным людям. Однако на некоторых представленных фото отчетливо видны характерные для боевых частей зенитных управляемых ракет признаки сплошного осколочного поражения. В боевой части ЗУРа как советского, так и натовского производства количество готовых осколочных элементов варьируется, но их счет идет на тысячи. Таким образом, показываются последствия падения зенитных ракет ВСУ на гражданские объекты.
Украинские источники выдали видео с попаданием БПЛА "Герань" в многоквартирные дома. Посмотрим на историю внимательнее. В распоряжении ВСУ находится приличное количество исправных или пригодных к ремонту изделий. Есть множество фото, подтверждающих, что из-за технических неисправностей некоторые БПЛА достаются противнику в приемлемом техническом состоянии. Что позволяет использовать трофейные "Герани" в медийных интересах противника. Точно так же, как они применяли трофейные пенопластовые БПЛА-имитаторы целей "Гербера" для провокации. Обращает на себя внимание, что кадры попадания изделия в многоквартирный дом сняты с безопасного расстояния, ракурс съемки максимально удачен, а самое главное, оператор оказался на точке вовремя. Слишком много странных "удачных" совпадений, которые дают основания сомневаться в достоверности истории. ВСУ уже неоднократно были замечены в использовании собственного населения в качестве цели для удара в интересах пропаганды. Самым ярким примером служит удар по рынку в Константиновке в сентябре 2023 года. Ракета, судя по траектории полета, направлялась со стороны подконтрольной ВСУ территории. Уличные камеры зафиксировали тот эпизод, и материала для анализа было предостаточно. Впоследствии версию о том, что пуск по рынку был с украинской стороны, подтвердили журналисты издания The New York Times, правда с оговоркой – целенаправленный удар по скоплению гражданских был выдан за случайное попадание ЗУР.
