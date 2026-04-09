Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"

01:07 17.04.2026

В культовом фильме Квентина Тарантино "Криминальное чтиво" персонаж Сэмюэла Л. Джексона по имени Джулс - профессиональный наемный убийца. Он работает на криминального босса Марселласа Уоллеса в паре с напарником Винсентом Вегой.



В отличие от типичных бандитов, Джулс любит порассуждать о теологии, культуре и морали. Перед тем как убить жертву, он всегда зачитывает вымышленный, якобы библейский отрывок из книги пророка Иезекииля.



Именно этот "монолог смерти" выбрал глава Пентагона для своего официального выступления в штаб-квартире Министерства обороны США (Пентагон) 15 апреля 2026 года.



