"Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе

02:45 17.04.2026

"Это список потенциальных законных целей" - Медведев о публикации Минобороны РФ адресов производства дронов для ВСУ в Европе. "Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" - заявил зампред Совбеза России.



