|"Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
02:45 17.04.2026
"Это список потенциальных законных целей" - Медведев о публикации Минобороны РФ адресов производства дронов для ВСУ в Европе. "Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!" - заявил зампред Совбеза России.
Заявление Минобороны России
15 апреля 2026
По имеющейся информации, 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ было принято решение о наращивании производства и поставок Украине БПЛА для ударов по территории России.
Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов.
Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.
Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям.
Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.
Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран:
№ п/п. Производитель / страна
Юридический адрес / местоположение производства
Тип производимых БПЛА / комплектующих для БПЛА
Филиалы украинских компаний в Европе
1. "Файер пойнт" / Великобритания
г. Милденхолл, Вест-Роу-Роуд, 2
FP-1, FP-2
2. "Хорайзон тех" / Великобритания
г. Лондон, Кинг-Эдвард-стрит, 17 / г. Лестер, Меридиан-норт блок, 5
"Стикер"
3. "Да Винчи Авиа" / Германия
г. Мюнхен, Феласкоштрассе, 10
"Да Винчи"
4. "Эйрлоджикс" / Германия
г. Мюнхен, Лерхенауэр-штрассе, 28
"Анубис"
5. "Корт" / Дания
г. Стевринг, ул. Остре-Алле, 6
"ХаКи" АК-1000
6. "Терминал аутономи" / Латвия
г. Рига, ул. Латгалес, 462
AQ-400 "Коса"
7. "Корт" / Литва
г. Вильнюс, ул. Даряус-ир-Гирено, 21А
"ХаКи" АК-1000
8. "Дестинус" / Нидерланды
г. Хенгело, ул. Хаксбергстрат, 71 / г. Хенгело, ул. Опалстрат, 60
"Рута"
9. ГП "Антонов" / Польша
г. Мелец, ул. Войска Польского, 3
Ан-196 "Лютый"
10. "Укрспецсистемз" / Польша
г. Тарнув, ул. Яна Кохановского, 30
RAM-2X
11. "Девиро" / Чехия
г. Прага, ул. На Стржи, 1702/65
"Булава"
Зарубежные предприятия, осуществляющие производство комплектующих
1. 3W "Профессионал" / Германия
г. Ханау, Лизе-Мейтнер-штрассе, 33
Поршневые двигатели мощностью 30 л.с.
2. "Нэвигейшн Ю-Эй-Ви" / Испания
г. Мадрид, Сан-Себастьян-де-лос-Рейес, ул. Тейде 3, офис 0.1
Приемники космических радионавигационных сигналов
3. "КМД Авио" / Италия
г. Венеция, Виа-дель-Артиджанато, 12
Поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
4. "Мвфлай" / Италия
н.п. Гарбаньяте-Миланезе, Виа Форланини, 76/Д
Поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
5. "Епа пауер" / Италия
провинция Пьемонт, Виа Гаэтано Сальвемини, 19 / г. Оменьа, ул. Лунголаго-Грамши, 7
Поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
6. "Джилардони" / Италия
н.п. Манделло-дель-Ларио, Виале-делла-Коституционе, 32
Поршневые двигатели мощностью 60–170 л.с.
7. "Пбс" / Чехия
г. Прага, ул. Краковска, 583/9 / г. Велка Битеш, ул. Влковска, 279
Малогабаритные турбореактивные двигатели
8. "Элсайт" / Израиль
г. Хайфа, а/я 539 / г. Ор-Йехуда, бульвар Ариэля Шарона, 3
Модули подключения к сетям сотовой связи
9. "Туалком" / Турция
г. Анкара, бульвар Ихсана Дограмаджы, ODTÜ, зонаSATGEB № 160 / г. Анкара, р-н Кахраманказан, квартал HABOSB, ул. G3А Сокак, 3
Приемники космических радионавигационных сигналов
10. "Доу Акса" / Турция
г. Ялова, ул. Акасья, 3
Углеродное волокно для планера