НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия

Левоцентристская "Адилет" может составить конкуренцию на предстоящих выборах в парламент пропрезидентскому "Аманату"



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.04.2026



В Казахстане формируется новая политическая сила – левоцентристская партия "Адилет" ("Справедливость"). 16 апреля активисты направили документы в Министерство юстиции и готовятся к проведению учредительного съезда. На фоне объявленных президентом Касым-Жомартом Токаевым предстоящих в августе выборов в парламент появление нового игрока, выступающего в поддержку официального курса, может существенно скорректировать предвыборные расклады.



Объявление Касым-Жомарта Токаева о проведении парламентских выборов в августе 2026 года привело политическое поле Казахстана в активное движение. Президент подчеркнул, что пятимесячный запас времени дает партиям "четкий горизонт планирования" для качественной работы с электоратом. Предстоящая кампания станет не просто голосованием, а отправной точкой масштабной "перестройки" всей государственной модели.



Согласно новой Конституции, вступающей в силу 1 июля 2026 года, место привычного парламента займет Курултай. Он будет состоять из 145 депутатов, избираемых сроком на пять лет. Именно формирование этого обновленного органа ознаменует собой завершение политических реформ.



В борьбу за место в Курултае намерена вступить новая партия "Адилет", о формировании которой было заявлено накануне. Название политической силы – "Адилет" – вызывает у искушенного избирателя исторические ассоциации. Политическое объединение с таким именем уже существовало в партийном реестре страны под руководством Максута Нарикбаева, придерживаясь социал-демократической платформы. Однако нынешний "Адилет" – это новый проект с принципиально иной архитектурой.



Как отметил политолог и член инициативной группы партии Марат Шибутов, "Адилет" по замыслу будет центристской. В основе ее идеологии – прагматичная защита прав всех граждан без исключения. Таким образом, "Адилет" выходит на политическую сцену с новыми идеями, претендуя на роль рациональной альтернативы в новом, однопалатном Курултае.



Состав инициативной группы, в которую вошли 16 человек, отражает широкий общественный срез: от представителей сферы образования и правозащитников до лидеров гражданского сектора. Особое внимание привлекает участие крупного бизнеса – в рядах основателей заявлены участники рейтингов самых влиятельных и богатых бизнесменов по версии Forbes Kazakhstan: Андрей Лаврентьев, Айгазы Кусаинов и Рауан Кенжеханулы. Такое представительство подчеркивает намерение партии объединить интеллектуальный и экономический потенциал страны для реализации конституционных реформ.



"Партия будет ориентирована на курс президента в широком смысле, где она оказывается конкурентом пропрезидентской партии "Аманат", лидер которой Ерлан Кошанов возглавлял общенациональную коалицию в поддержку новой Конституции. Это ставит интересные вопросы к партийной конфигурации предстоящей электоральной кампании и будущего Курултая", – считает политолог Данияр Ашимбаев.



Появление нового игрока уже прокомментировал спикер Сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, активизация партийного строительства – это естественный результат реформ, ставших катализатором политических процессов в стране. "Вы знаете, что я являюсь членом партии "Аманат", но это не означает, что мы не приветствуем появление новых сил. Напротив, политическая конкуренция – это благо для развития Казахстана. Пусть партии доказывают востребованность своих идей и программ в честной борьбе", – подчеркнул Ашимбаев.



Глава верхней палаты парламента также добавил, что наличие альтернативных точек зрения и отсутствие тотального согласия между политическими объединениями является нормальной и здоровой парламентской практикой, необходимой для современной демократии.



Политолог Андрей Чеботарев отметил, что электоральное оживление в Казахстане было предсказуемым. Переход на пропорциональную систему выборов в однопалатный Курултай создал естественный запрос на появление новых политических игроков.



Эксперт обратил внимание на символичный состав инициативной группы "Адилет": большинство ее участников непосредственно работали в Комиссии по конституционной реформе. "Логично, что своей миссией они провозгласили защиту прав и свобод именно на фундаменте обновленной Конституции. По сути, инициаторы позиционируют себя как главные идеологи "Справедливого Казахстана", опираясь на ценности патриотизма, прогресса и социальной ответственности", – отметил Чеботарев. Он полагает, что новая партия может занять левоцентристскую нишу, поддерживая при этом общий политический курс руководства страны.



Участие в проекте тяжеловесов крупного бизнеса политолог называет "серьезным фактором ускорения". Наличие таких ресурсов позволит партии в кратчайшие сроки, за 2,5 месяца развернуть полноценную сеть региональных филиалов и успешно пройти государственную регистрацию к началу избирательной гонки.



Таким образом, общее число участников парламентских выборов может вырасти до восьми партий. На сегодня в Казахстане действуют семь партий: доминирующая "Аманат" и шесть лояльных.



Ни одной оппозиционной силе за последние годы пройти регистрацию так и не удалось. Несмотря на заявления об упрощении процедуры регистрации партий, оппозиционные активисты утверждают, что на практике регистрируются только лояльные власти организации. Хотя, как ранее заявляла вице-министр юстиции Алма Муканова, политические взгляды при регистрации партий не учитываются. Однако в стране остаются незарегистрированными четыре политические силы, которым неоднократно (более 20 раз!) отказано в регистрации.



Несмотря на то что давать окончательные прогнозы пока рано, Андрей Чеботарев видит потенциал для глобальной трансформации политического ландшафта: "Если "Адилет" покажет убедительный результат на выборах, то мы можем стать свидетелями формирования в Казахстане устойчивой двухпартийной системы".