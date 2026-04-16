МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?

06:23 17.04.2026

Российская экономика признана четвертой в мире: это хорошо или плохо

ВВП России впервые перевалил за 7 триллионов долларов



16.04.2026



По итогам 2025 года Россия признана 4-й экономикой мира. По паритету покупательной способности ВВП страны впервые превысил 7 триллионов долларов. Такой вывод следует из данных Международного валютного фонда.



Впереди нас только три страны: Китай, где этот показатель составил 41,2 триллиона долларов, поднявшись с 38,3 триллиона, США (30,8 против 29,3 триллиона) и Индия, чей ВВП вырос с 15,6 до 17,3 триллиона долларов.



Россия хоть и получила в этом рейтинге "деревянную медаль", но оставила позади многие другие страны, в том числе высокоразвитые: Японию, Францию, Германию, Великобританию.



В прошлом году, когда российская экономика показала рост всего в один процент, многие аналитики посчитали, что она в шаге от отрицательного роста. Общие заунывные комментарии экспертов по этому поводу стали расползаться по сетям. Дескать, после увеличения ВВП в 2024 году на 4,1% "золотой век" подъема российской экономики взял паузу, которая может продлиться неопределенно долго. Кстати, уже ясно, что 2026 год тоже не осчастливит нас прорывом: ВВП ожидается на уровне 2025 года, в пределах 1%.



О периоде охлаждения нашей экономики аналитики начали говорить еще в середине 2025 года, что было вполне естественно – не может страна прибавлять каждый год по 4,1%. Однако и чисто символический рост в пределах арифметической погрешности тоже никого не устраивал. Ведь первоначальный прогноз Минэкономразвития составлял 2,5%.



Но, как видим, не все так плохо, если даже Международный валютный фонд, который трудно заподозрить в тайных симпатиях к России, признает нашу экономику 4-й в мире.



Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев предлагает не загадывать далеко вперед по части роста отечественной экономики. "Слишком много неопределенностей", - считает он.



- Чем отличается обычный ВВП от ВВП по паритету покупательной способности, по которому мы и заняли 4-е место в мире?



- В первом случае валовый внутренний продукт, произведенный за год, обсчитывается в рублях, а затем переводится по номинальному курсу в доллары. Однако в разных странах товары стоят по-разному, и интересно сравнить, сколько их можно купить на ВВП отдельно взятой страны, в частности, России. Вот, по покупательной способности мы как раз и вышли на 4-е место.



- Некоторые отечественные аналитики считают прошлогодний рост ВВП чуть ли ни провальным. А по меркам МВФ Россия, тем не менее, оказалась на четвертом месте. Кто прав?



- Российская экономика не опережает тройку лидеров – Китай, США и Индию. Что касается многих других развитых стран, то их увеличение ВВП тоже было совсем незначительным, близким к нулю. Так что ничего удивительного в нашем четвертом месте нет.



- Однако 2026-й нас тоже не осчастливит по этому показателю, многие опять прочат рост все на тот же 1%.



- Вообще, в базовом прогнозе социально-экономического развития на 2026 год заложена чуть большая цифра - 1,3%. Однако, по моему мнению, это слишком оптимистические ожидания. Полагаю, что рост составит около нуля.



- Не слишком пессимистично?



- Нужно отталкиваться от анализа причин, которые предопределили вялую экономическую динамику. Причин этих несколько.



- Можно все их назвать поименно?



- Экономическая ситуация в стране остается неопределенной. Высокая ключевая ставка по-прежнему не дает развиваться бизнесу. Даже если ее в очередной раз чуть понизят в конце апреля, это не принесет должного эффекта. Сюда нужно добавить увеличившуюся налоговую и административную нагрузку. Этих факторов вполне достаточно, чтобы в течение года-полутора мы росли вялотекущими темпами.



- Значит, и 2027 год не принесет прорыва?



- Перспективы туманные. Если бы все или хотя бы частично перечисленные нами факторы исчезли, можно было говорить о выходе из периода охлаждения. Только они ведь никуда не денутся. Как может повлиять на прогнозы, скажем, кризис на Ближнем Востоке?



- Положительно, ведь цены на нефть растут.



- Они, безусловно, смягчат ситуацию в нашей экономике, но развернуть ее к росту, с учетом названных негативных факторов, вряд ли смогут. Экономика не уйдет в минус, сохранит положительное развитие, но, повторюсь, близкое к нулевому.



Владимир Чуприн