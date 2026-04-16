Пятница, 17.04.2026
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
00:55  Podrobno.uz: Стратегия Темура: почему он побеждал и как управлял империей. Часть 1
00:05  Русская армия наступает на Сумском направлении, расширяя зону контроля вдоль границы – сводка за 9 апреля
Четверг, 09.04.2026
18:33  Перемирие между США и Ираном - конец американского доминирования в мире, - Раджаб Сафаров
МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
06:23 17.04.2026

Российская экономика признана четвертой в мире: это хорошо или плохо
ВВП России впервые перевалил за 7 триллионов долларов

16.04.2026

По итогам 2025 года Россия признана 4-й экономикой мира. По паритету покупательной способности ВВП страны впервые превысил 7 триллионов долларов. Такой вывод следует из данных Международного валютного фонда.

Впереди нас только три страны: Китай, где этот показатель составил 41,2 триллиона долларов, поднявшись с 38,3 триллиона, США (30,8 против 29,3 триллиона) и Индия, чей ВВП вырос с 15,6 до 17,3 триллиона долларов.

Россия хоть и получила в этом рейтинге "деревянную медаль", но оставила позади многие другие страны, в том числе высокоразвитые: Японию, Францию, Германию, Великобританию.

В прошлом году, когда российская экономика показала рост всего в один процент, многие аналитики посчитали, что она в шаге от отрицательного роста. Общие заунывные комментарии экспертов по этому поводу стали расползаться по сетям. Дескать, после увеличения ВВП в 2024 году на 4,1% "золотой век" подъема российской экономики взял паузу, которая может продлиться неопределенно долго. Кстати, уже ясно, что 2026 год тоже не осчастливит нас прорывом: ВВП ожидается на уровне 2025 года, в пределах 1%.

О периоде охлаждения нашей экономики аналитики начали говорить еще в середине 2025 года, что было вполне естественно – не может страна прибавлять каждый год по 4,1%. Однако и чисто символический рост в пределах арифметической погрешности тоже никого не устраивал. Ведь первоначальный прогноз Минэкономразвития составлял 2,5%.

Но, как видим, не все так плохо, если даже Международный валютный фонд, который трудно заподозрить в тайных симпатиях к России, признает нашу экономику 4-й в мире.

Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев предлагает не загадывать далеко вперед по части роста отечественной экономики. "Слишком много неопределенностей", - считает он.

- Чем отличается обычный ВВП от ВВП по паритету покупательной способности, по которому мы и заняли 4-е место в мире?

- В первом случае валовый внутренний продукт, произведенный за год, обсчитывается в рублях, а затем переводится по номинальному курсу в доллары. Однако в разных странах товары стоят по-разному, и интересно сравнить, сколько их можно купить на ВВП отдельно взятой страны, в частности, России. Вот, по покупательной способности мы как раз и вышли на 4-е место.

- Некоторые отечественные аналитики считают прошлогодний рост ВВП чуть ли ни провальным. А по меркам МВФ Россия, тем не менее, оказалась на четвертом месте. Кто прав?

- Российская экономика не опережает тройку лидеров – Китай, США и Индию. Что касается многих других развитых стран, то их увеличение ВВП тоже было совсем незначительным, близким к нулю. Так что ничего удивительного в нашем четвертом месте нет.

- Однако 2026-й нас тоже не осчастливит по этому показателю, многие опять прочат рост все на тот же 1%.

- Вообще, в базовом прогнозе социально-экономического развития на 2026 год заложена чуть большая цифра - 1,3%. Однако, по моему мнению, это слишком оптимистические ожидания. Полагаю, что рост составит около нуля.

- Не слишком пессимистично?

- Нужно отталкиваться от анализа причин, которые предопределили вялую экономическую динамику. Причин этих несколько.

- Можно все их назвать поименно?

- Экономическая ситуация в стране остается неопределенной. Высокая ключевая ставка по-прежнему не дает развиваться бизнесу. Даже если ее в очередной раз чуть понизят в конце апреля, это не принесет должного эффекта. Сюда нужно добавить увеличившуюся налоговую и административную нагрузку. Этих факторов вполне достаточно, чтобы в течение года-полутора мы росли вялотекущими темпами.

- Значит, и 2027 год не принесет прорыва?

- Перспективы туманные. Если бы все или хотя бы частично перечисленные нами факторы исчезли, можно было говорить о выходе из периода охлаждения. Только они ведь никуда не денутся. Как может повлиять на прогнозы, скажем, кризис на Ближнем Востоке?

- Положительно, ведь цены на нефть растут.

- Они, безусловно, смягчат ситуацию в нашей экономике, но развернуть ее к росту, с учетом названных негативных факторов, вряд ли смогут. Экономика не уйдет в минус, сохранит положительное развитие, но, повторюсь, близкое к нулевому.

Владимир Чуприн

Источник - Московский Комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776396180


