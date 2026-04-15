 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
04:41  Свой старший козырь Тегеран пока держит в рукаве, - Александр Широкорад
03:20  Генсек НАТО голландец Рютте выяснил, что линия фронта на Украине движется в сторону Нидерландов
02:35  НГ: Китай сыграл роль закулисного гаранта в перемирии США с Ираном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
22:21 17.04.2026

Бога пытаются взять в военные союзники
Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

Сергей Худиев
публицист, богослов
15 апреля 2026

Уже многие обратили внимание на то, что противостояние США с Ираном сопровождалось надрывной религиозной риторикой.

Президент Трамп демонстративно молился об успехе военных действий вместе с приглашенными в Белый дом религиозными лидерами, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрировал татуировку "Deus vult!" ("Бог [того] хочет!", лозунг времен Крестовых походов) и публично возносил молитву: "Пусть каждый выстрел найдет свою цель в борьбе с врагами справедливости и нашего великого народа... Дай им [вооруженным силам США] мудрости в каждом решении, стойкости перед грядущими испытаниями, нерушимого единства и сокрушительной силы в борьбе с теми, кто не заслуживает пощады".

Американские военные жаловались, что некоторые из их командиров открыто называют войну с Ираном божественным планом, призванным приблизить второе пришествие Христа. Далеко не все западные христиане одобряют такую риторику. Папа римский Лев XIV заявил, что Бог не слушает молитв тех, чьи "руки полны крови": "Это наш Бог: Иисус, Царь мира, отвергающий войну, которого никто не может использовать для оправдания войны... Он не слушает молитв тех, кто ведет войну, но отвергает их".

В ответ Трамп заявил, что ему не нужен понтифик, который выступает против его политики. Почти параллельно с этим он опубликовал в соцсетях свое изображение в образе мессии, хотя позднее удалил его, пояснив, что "образ доктора" был неверно истолкован.

Но откуда берется это желание объявить Господа Бога своим военным союзником? Комментаторы говорят об особенностях некоторых направлений американского протестантизма – но, увы, проблема гораздо шире.

Религиозный национализм – довольно старое явление. Он провозглашает, что вот эта конкретная нация уникальным образом избрана Богом, ее интересы – это заодно и интересы Божии, а ее враги – (так совпало) враги Божии. А враги Божии, естественно, "не заслуживают пощады". Это много с кем бывает – во время Второй мировой хорватские усташи заявляли себя пламенными защитниками католического, а румынская "железная гвардия" – православного христианства.

В попытках привлечь имя Божие к делу пропаганды нет ничего нового – в условиях военного (и даже политического) противостояния люди используют все ресурсы, какие только могут, и религия воспринимается как один из таких ресурсов. Можно вспомнить плакаты времен Первой мировой войны, на которых Христос изображался ведущим в бой против друг друга воинов то одной, то другой европейской армии, а враждующие государи – благочестиво молящимися о победе.

Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным – и люди легко ему поддаются. Но чем он оборачивается в наши дни?

Люди светские испуганно подозревают таких политиков в том, что они – сумасшедшие фанатики, готовые поджечь весь мир ради своих мистических видений. В самом деле, борьба за национальные интересы, ресурсы и влияние – дело не священное. Стороны в итоге соизмеряют свои ресурсы и возможности, выгоды и расходы, и заключают компромиссный мир.

А вот священная битва сынов света с сынами тьмы соглашением кончиться не может. Если политик заявляет, что противостоит космическому злу, сокрушить которое ему поручил лично Господь Бог – это задает совсем другую систему координат, в которой любые договоры – это предательство всего святого. У архангела Михаила, главы небесных воинств, не может быть компромиссного мира с сатаной. Армагеддон должен кончиться концом света, а не очередным разделом сфер влияния. Поэтому, когда политики изображают из себя воинов света, воинов добра, светская аудитория реагирует несколько нервно.

Религиозную аудиторию тут тоже легко потерять – но по другой причине. Верующие больше склонны видеть в такого рода религиозности политиков не фанатизм, а циничную манипуляцию.

Религиозное самозванство – явление не новое; любой человек, который интересуется духовной жизнью, знает о существовании как воспаленных энтузиастов, уверенных, что они "нездешней правды орудие", так и холодных циников, имитирующих такую воспаленность, чтобы манипулировать людьми. Довольно скоро верующие начинают распознавать в ссылках на имя Божие попытку манипуляции: "Ты веришь в Бога? Прекрасно! Сейчас мы тебе объясним, чего этот твой Бог от тебя хочет. Он хочет именно того, чего и мы".

Заповедь "Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно" (Исх. 20:7) относится не только к непочтительному произнесению имени Божьего, но и (прежде всего) к его корыстному употреблению – когда человек использует имя Божие в своих собственных, финансовых, политических или еще каких-то личных целях.

Когда политики, не разделяющие трепетного отношения к святыне, пытаются употреблять эту святыню в текущих военно-политических целях ("а имя Иисусово мы приспособим к военной пропаганде"), у искренних верующих это может вызвать не энтузиазм, а отвращение. "Ты-то кто такой, чтобы указывать мне, чего от меня хочет Бог?" Так, пытаясь укрепить доверие к себе, политики могут его подорвать. Гораздо более разумной, продуктивной и благочестивой позицией будет держать свои политические решения отдельно от религиозных.

В англоязычной культуре есть достойные примеры этого. Например, К.С. Льюис писал в своей книге "Любовь": "Старый патриотизм тем и был хорош, что, вдохновляя людей на подвиг, знал свое место. Он знал, что он чувство, не более, и войны могли быть славными, не претендуя на звание священных".

Бог есть Творец всего мироздания и всех народов. Бог любит всех людей и всем ищет блага и спасения. Его невозможно "приватизировать", представить его частным божеством, обслуживающим чьи-то национальные интересы. Когда политики пытаются это делать, это выглядит иногда пугающе, но чаще – невыносимо фальшиво.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1776453660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Пакет международных договоров и соглашений ратифицировал Сенат
- Ерлан Кошанов выступил на 152-й Ассамблее Межпарламентского союза
- Партий станет еще больше
- Специальный представитель Президента Казахстана провел переговоры с Государственным секретарем США
- Проблемы формирования и развития инклюзивного образования обсудили в Мажилисе
- Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
- Эксперты улучшили оценки внешних условий и уточнили прогноз по инфляции
- Кадровые перестановки
- О процедуре банкротства физических лиц в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  