|Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
00:05 18.04.2026
ВСУ аврально пытаются спасти ситуацию в Константиновке атаками в направлении Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Михаил Пшеничников
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 апреля в разрезе СВО. Противник перебросил к северу и северо-востоку от Константиновки существенные подкрепления для попытки завязать полномасштабные бои за Часов Яр. На Украине объявили о расширении географии набора наемников из-за острейшего дефицита пехоты.
Все на "зеро"
Ряд источников, близких к действующей армии, сообщил о том, что украинские войска перебросили дополнительные силы для действий против Часова Яра. Кроме того, поступила неподтвержденная информация о том, что маневренные группы ВСУ замечены в непосредственной близости от города, а именно на холмах к западу и юго-западу от микрорайона Новосеверный. Неприятель пытается пробиться в Часов Яр, но сведений о том, что у него есть какие-то результаты, нет. Более того, украинские источники о ситуации в районе боев молчат. Это объясняется рядом факторов. Главный из них может заключаться в том, что ВСУ несут потери, несоизмеримые с достигаемым результатом. Подобная ситуация приводит к тому, что закрепиться на окраинах города они не в состоянии.
То есть на данный момент максимум возможностей незалежной – это демонстрация признаков активности и ретирада на исходные. Оценивая повадки информационных источников противника и учитывая его гробовое молчание, невозможно говорить о том, что ВСУ перехватили инициативу на участке. Тем не менее "тишина в эфире" ни в коем случае не может означать, что угроза со стороны неприятеля миновала.
Несмотря на относительную скудность и противоречивость поступающих сведений, обрисовать оперативную картину все-таки можно. Известно, что противник собрал ударный кулак из подразделений 100-й ОМБр и 5-й ОШБр. Еще в конце марта были отмечены попытки ВСУ прорваться в Часов Яр, но успехов они не принесли. Однако вопрос спасения гарнизона в Константиновке от разгрома стал еще острее. Усугубление положения украинских войск в городе вынудило Киев снимать подразделения с других направлений для усиления давления на Часов Яр. По ряду признаков неприятель перебросил части с Харьковского и, возможно, Запорожского направлений. Резкая просадка боеспособности ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области и ослабевшая группировка противника в районе пгт Покровское и села Великомихайловка в Днепропетровской области косвенно намекают на то, что они стали донорами сил для Константиновского направления.
Задача неприятеля предельно ясна. Он должен любой ценой завязать бои за городские кварталы Часова Яра, чтобы принудить ВС РФ снизить давление на гарнизон Константиновки. В качестве подспорья для этой задачи противник использует группу сел Подольское, Червоное, Николаевка. Там он накапливает силы и пытается проникнуть в город через урочище Днепровское. Складывая все воедино, можно сказать, что ВСУ намереваются повторить концепцию "залета в Торецк", который они предприняли в марте 2025 года, когда город был под полным контролем русской армии. Тогда неприятель решал задачу по спасению своего гарнизона в сельской агломерации к западу от Торецка. Сейчас ситуация схожая. Ставка Киевом делается на то, что если ВСУ удастся закрепиться в Часовом Яре, Константиновка отойдет для ВС РФ на второй план и там настанет оперативная пауза, которая позволит украинским войскам "отдышаться" и перегруппироваться.
Нам нужны "легионеры"
Новый глава ОП и экс-руководитель ГУР Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал заявление касательно планов Украины по привлечению наемников в ВСУ.
"Где-то 2 или 3 недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Протокольным решением было поручить МИД и СБУ срочно проработать изменения в список стран миграционного риска", – заявил он.
Странами миграционного риска в незалежной именуются те государства, граждане которых рассматривают Украину как средство для дальнейшей миграции в более благополучные страны. То есть заключенные трудовые контракты нарушаются после получения приезжими ВНЖ и прочих документов, открывающих дальнейшие возможности к переезду.
Почему Банковая выбрала Африку, ведь ранее основной массив наемников шел из стран Латинской Америки? У этого решения существует ряд причин. Есть основания полагать, что поток солдат удачи оттуда сократился из-за дурной молвы о положении тех, кому не повезло оказаться в рядах ВСУ. Следующим фактором служит то, что Киеву потребовалось резко увеличить поток человеческого материала в окопы. Это, разумеется, требует расширения географии рекрутинга. Банковая подходит к вопросу устойчивости такого личного состава в обороне с простой логикой – "заполненные хоть кем-то окопы лучше пустующих". Да и к тому же рост числа наемников с неустойчивой мотивацией отчасти позволит использовать местную пехоту в качестве пополнения изрядно поредевших штурмовых и прочих войск под профильные задачи.
Вчера, 16 апреля, главным событием дня стало начало зачистки обширной серой зоны к югу и востоку от Великомихайловки силами 29-й армии ВС РФ.