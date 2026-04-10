03:22  Путин любит Россию в себе, а Трамп – себя в Америке, - Ирина Алкснис
01:14  НГ: Центральная Азия на пороге создания своего "оборонного шенгена"
00:05  Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
Пятница, 17.04.2026
22:21  Взгляд: Бога пытаются взять в военные союзники
16:01  МВФ и Всемирный банк в Кыргызстане: 35 лет "помощи", которую страна до сих пор расхлебывает, - Эмиль Каниметов
14:18  Атлахская битва арабов и китайцев за Среднюю Азию, которую выиграли тюрки
06:23  МК: Российская экономика признана четвертой в мире. Это хорошо или плохо?
05:16  НГ: "Адилет" vs. "Аманат". На политическую арену Казахстана выходит новая партия
02:45  "Это список законных целей". Минобороны России опубликовало адреса производства дронов для ВСУ в Европе
01:07  Министр войны США Пит Хегсет отождествляет себя с киллером из "Криминального чтива"
00:05  Русские войска зачищают серую зону у Великомихайловки - итоговая сводка Readovka за 16 апреля
Четверг, 16.04.2026
17:15  "Панамское досье": 10 лет назад были раскрыты тайны офшорного мира, - Валентин Катасонов
15:09  Лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов встретился с вице-премьером Госсовета Китая Дин Сюэсяном
15:04  Премьер Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с госсеком США Марко Рубио
11:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 13-15 апреля 2026
00:52  Фаррух Закиров отметил 80-летие и получил высший орден от президента Узбекистана
00:06  ВС РФ готовят прорыв к северу от Сум - итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Среда, 15.04.2026
22:56  НГ: Петера Мадьяра ждут в Туркестане на майский саммит Организации тюркских государств
16:17  Известия: Как конфликт Пакистана и Афганистана ударил по проектам РФ в регионе
15:48  Совместное заявление МИД России и Азербайджана по крушению самолета AZAL в Актау
14:26  Улан Маматканов назначен и.о. замглавы Кабмина Кыргызстана
06:37  Ближневосточный юань: пока вместе с долларом или уже вместо него? - Алексей Подымов
04:27  Суверенитет не продается! Какой секрет Ирана так и не разгадал Дональд Трамп
02:00  НГ: Афганская разведка в Пекине объяснится за погибших китайцев
01:10  Жавохир Синдаров: Путь к шахматной короне
00:05  Ключевые события в разрезе СВО - итоговая сводка Readovka за 14 апреля
Вторник, 14.04.2026
22:54  Прощения не будет: американцы цинично совершили неслыханное кощунство, - Кирилл Стрельников
14:02  Си Цзиньпин предложил четыре пункта для мира и стабильности на Ближнем Востоке
13:47  Специально для RT: Блокировка Ормузского пролива в вопросах и ответах
05:26  ФСК: Американская "тяжелая артиллерия" в Венгрии "отстрелялась" по своим
04:15  НГ: Россия и Узбекистан намерены довести товарооборот до 30 миллиардов долларов к 2030 году
02:19  Открытое гонение на христианство: канадский прецедент, - Валентин Катасонов
01:14  Премьер Киргизии презентует в Вашингтоне потенциал своей страны, - Виктория Панфилова
00:05  ВС РФ усиливают давление на Константиновку - итоговая сводка Readovka за 13 апреля
Понедельник, 13.04.2026
22:39  Папочка Трамп vs. Папы Льва. Чья возьмет?
21:47  Скончался брат бывшего президента Курманбека Бакиева - Ахмат Бакиев
17:54  Под гипнозом "цифры" и ИИ. Часть 3. Вопрос нацбезопасности, - Андрей Жданов
17:49  Альпинист Эдуард Кубатов назначен директором Госагентства развития туризма Кыргызстана
13:19  Железнодорожные перевозки между Казахстаном и другими странами ЦА демонстрируют устойчивый рост
13:14  10 самых важных дат истории Душанбе, - П.В.Густерин
02:13  НГ: Казахстан и Узбекистан готовы отвечать за всю Центральную Азию
00:05  ВС РФ усиливают давление на Сумском и Славянско-Краматорском направлениях – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 12.04.2026
23:32  Иран движется к победе. Угрозы Трампа - ничто, - глава парламента Ирана доктор Галибаф
23:01  Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
20:50  Polityka: Монархии Персидского залива - элементы системы, которая совершила агрессию против Ирана
16:47  Исламабадские недоговоренности: что дальше? - Сергей Строкань
03:51  Сегодня исполняется 65 лет первому полету человека в космос!
01:30  "Фонду открытого диалога" придется заткнуться. Как кыргызский "Бакай банк" наказал польско-бельгийских клеветников на лимон евро
Суббота, 11.04.2026
22:27  "Пометили территорию"? Американские военные корабли испугались Ирана и отступили из Ормуза
13:45  Гибельная тень "Великого Израиля", - Сергей Кожемякин
02:14  Иранская переговорная делегации "Минаб 168" прибыла в Исламабад
01:53  Трамп - лучший рекламный агент "Росатома", - Борис Марцинкевич
00:05  Русская армия освободила Миропольское и Диброва – сводка за 10 апреля
Пятница, 10.04.2026
14:01  Кто победил в Персидской войне? - Адил Урманов
13:22  Podrobno.uz: Амир Темур: личность, о которой спорят до сих пор. Часть 2
12:36  Переговоры спустя 10 лет: Пекин и Гоминьдан снова за одним столом
12:27  НГ: Венгрии предстоят выборы неместного масштаба
11:38  Президент Узбекистана возложил венок к подножию памятника великого соотечественника Амира Темура
11:28  Кадровые перестановки в Кыргызстане 9 апреля 2026
05:48  Известия: Зачем глава Гоминьдана поехала в Китай
05:07  Северная часть Иссык-Куля может стать заболоченной сушей, - президент Академии наук Канат Абрахматов
Самые важные события в разрезе СВО – итоговая сводка Readovka за 17 апреля
00:05 18.04.2026

ВСУ аврально пытаются спасти ситуацию в Константиновке атаками в направлении Часова Яра – итоговая сводка Readovka за 17 апреля

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 апреля в разрезе СВО. Противник перебросил к северу и северо-востоку от Константиновки существенные подкрепления для попытки завязать полномасштабные бои за Часов Яр. На Украине объявили о расширении географии набора наемников из-за острейшего дефицита пехоты.



Все на "зеро"

Ряд источников, близких к действующей армии, сообщил о том, что украинские войска перебросили дополнительные силы для действий против Часова Яра. Кроме того, поступила неподтвержденная информация о том, что маневренные группы ВСУ замечены в непосредственной близости от города, а именно на холмах к западу и юго-западу от микрорайона Новосеверный. Неприятель пытается пробиться в Часов Яр, но сведений о том, что у него есть какие-то результаты, нет. Более того, украинские источники о ситуации в районе боев молчат. Это объясняется рядом факторов. Главный из них может заключаться в том, что ВСУ несут потери, несоизмеримые с достигаемым результатом. Подобная ситуация приводит к тому, что закрепиться на окраинах города они не в состоянии.

То есть на данный момент максимум возможностей незалежной – это демонстрация признаков активности и ретирада на исходные. Оценивая повадки информационных источников противника и учитывая его гробовое молчание, невозможно говорить о том, что ВСУ перехватили инициативу на участке. Тем не менее "тишина в эфире" ни в коем случае не может означать, что угроза со стороны неприятеля миновала.

Несмотря на относительную скудность и противоречивость поступающих сведений, обрисовать оперативную картину все-таки можно. Известно, что противник собрал ударный кулак из подразделений 100-й ОМБр и 5-й ОШБр. Еще в конце марта были отмечены попытки ВСУ прорваться в Часов Яр, но успехов они не принесли. Однако вопрос спасения гарнизона в Константиновке от разгрома стал еще острее. Усугубление положения украинских войск в городе вынудило Киев снимать подразделения с других направлений для усиления давления на Часов Яр. По ряду признаков неприятель перебросил части с Харьковского и, возможно, Запорожского направлений. Резкая просадка боеспособности ВСУ в районе Волчанских Хуторов в Харьковской области и ослабевшая группировка противника в районе пгт Покровское и села Великомихайловка в Днепропетровской области косвенно намекают на то, что они стали донорами сил для Константиновского направления.

Задача неприятеля предельно ясна. Он должен любой ценой завязать бои за городские кварталы Часова Яра, чтобы принудить ВС РФ снизить давление на гарнизон Константиновки. В качестве подспорья для этой задачи противник использует группу сел Подольское, Червоное, Николаевка. Там он накапливает силы и пытается проникнуть в город через урочище Днепровское. Складывая все воедино, можно сказать, что ВСУ намереваются повторить концепцию "залета в Торецк", который они предприняли в марте 2025 года, когда город был под полным контролем русской армии. Тогда неприятель решал задачу по спасению своего гарнизона в сельской агломерации к западу от Торецка. Сейчас ситуация схожая. Ставка Киевом делается на то, что если ВСУ удастся закрепиться в Часовом Яре, Константиновка отойдет для ВС РФ на второй план и там настанет оперативная пауза, которая позволит украинским войскам "отдышаться" и перегруппироваться.

Нам нужны "легионеры"

Новый глава ОП и экс-руководитель ГУР Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) сделал заявление касательно планов Украины по привлечению наемников в ВСУ.

"Где-то 2 или 3 недели назад я проводил большое совещание по нашим взаимоотношениям с Африкой. Протокольным решением было поручить МИД и СБУ срочно проработать изменения в список стран миграционного риска", – заявил он.

Странами миграционного риска в незалежной именуются те государства, граждане которых рассматривают Украину как средство для дальнейшей миграции в более благополучные страны. То есть заключенные трудовые контракты нарушаются после получения приезжими ВНЖ и прочих документов, открывающих дальнейшие возможности к переезду.

Почему Банковая выбрала Африку, ведь ранее основной массив наемников шел из стран Латинской Америки? У этого решения существует ряд причин. Есть основания полагать, что поток солдат удачи оттуда сократился из-за дурной молвы о положении тех, кому не повезло оказаться в рядах ВСУ. Следующим фактором служит то, что Киеву потребовалось резко увеличить поток человеческого материала в окопы. Это, разумеется, требует расширения географии рекрутинга. Банковая подходит к вопросу устойчивости такого личного состава в обороне с простой логикой – "заполненные хоть кем-то окопы лучше пустующих". Да и к тому же рост числа наемников с неустойчивой мотивацией отчасти позволит использовать местную пехоту в качестве пополнения изрядно поредевших штурмовых и прочих войск под профильные задачи.

Вчера, 16 апреля, главным событием дня стало начало зачистки обширной серой зоны к югу и востоку от Великомихайловки силами 29-й армии ВС РФ.

Источник - Readovka
